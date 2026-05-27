Щи стоят третий день, а этот суп съедают за вечер: идеальный рецепт сырного супа с беконом

В кулинарии нет места случайностям. Если ваш суп расслаивается на воду и овощной жмых, значит, нарушена технология. Этот картофельный крем-суп — база, доведенная до абсолюта. Забудьте про пустые щи. Здесь работают жиры, экстрактивные вещества бекона и крахмал, собранные в единую эмульсию.

Рецепт: Картофельный антракт с беконом

Это не просто еда, это плотная, бархатистая структура. Каждый ингредиент здесь обоснован Технологией. Сливки смягчают агрессию копченостей, а сельдерей дает необходимую свежесть, чтобы блюдо не превратилось в тяжелую кашу.

Время: 45 мин . Порции: 6

Ингредиенты:

  • Бекон (сырокопченый) — 6 ломтиков
  • Картофель (высококрахмалистый) — 6 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Сельдерей (стебель) — 3 шт.
  • Куриный бульон (на кости) — 1.8-2 л
  • Молоко (от 3,2%) — 250 мл
  • Сливки (20-33%) — 100 мл
  • Мука пшеничная — 60 г
  • Твердый сыр (типа чеддера) — 150 г
  • Петрушка, соль, черный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Вытапливаем бекон в кастрюле с толстым дном до состояния чипсов. Вынимаем мясо, оставляя вытопленный жир — это основа вкуса.
  2. В этом же жире обжариваем измельченный лук, морковь и сельдерей. Добиваемся карамелизации сахаров (реакция Майяра). Добавляем нарезанный кубиком картофель.
  3. Заливаем горячим бульоном. Варим на умеренном огне до полной мягкости картофеля.
  4. Смешиваем молоко с мукой до однородности. Вливаем тонкой струей в кастрюлю, постоянно помешивая. Доводим до легкого загустения.
  5. Работаем блендером на средних оборотах. Не превращайте суп в детское пюре — оставьте микроскопические фрагменты овощей для "игры" вкуса.
  6. Вводим сливки и тертый сыр. Прогреваем, но не кипятим, чтобы сыр не свернулся комками.

"Сыр в горячем супе — это всегда риск отсечения жира. Чтобы получить однородный глянец, используйте только выдержанные сорта и вводите их, когда кастрюля уже снята с активного огня", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология и текстура: как не испортить блюдо

Главная ошибка новичков — использование водянистого картофеля. Нам нужны сорта для варки, которые легко распадаются. И не вздумайте бояться брызг жира при обжарке бекона — именно этот колер задает тон всему блюду. Если суп кажется слишком густым, регулируйте его плотность исключительно горячим бульоном, а не водой.

Проблема Техническое решение
Клейстер вместо крема Не перебивайте картофель слишком долго. Блендер разрушает крахмальные зерна, превращая их в слизь.
Расслоение супа Соблюдайте пропорцию муки и жира. Мука работает как стабилизатор эмульсии.

"Такое блюдо живет всего один вечер. При повторном разогреве картофельный крахмал меняет структуру, и нежность исчезает. Готовьте ровно на один семейный ужин", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Для тех, кто хочет добавить хруста, подойдут чесночные гренки. Это классика, которая работает. Как и в случае, когда рассол меняет вкус выпечки, здесь чесночный аромат на фоне сливочной основы создает необходимый контраст.

Секрет Шефа: Чтобы суп сиял, как в ресторане, добавьте 30 граммов ледяного сливочного масла в самом конце и энергично пробейте блендером 10 секунд. Это называется "монтирование соуса".

Ответы на популярные вопросы о картофельных супах

Можно ли заменить сливки на сметану?

Нет. Сметана при высокой температуре свернется, и вы получите суп с белыми хлопьями. Только жирные сливки или качественные растительные аналоги для кулинарии.

Нужно ли чистить сельдерей?

Обязательно удаляйте грубые продольные волокна с внешней стороны стебля. В крем-супе они превратятся в несъедобную "проволоку".

Какой сыр лучше плавится?

Берите чеддер, гауду или эмменталь. Избегайте дешевых сырных продуктов — они не плавятся, а превращаются в липкую массу из-за растительных жиров.

Как сделать вкус еще насыщеннее?

Используйте копченую паприку на этапе обжарки овощей. Она усилит аромат бекона и придаст супу теплый золотистый оттенок.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепт рецепты кулинария
