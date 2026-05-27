Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Смирнова

Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа

Еда

Приготовление домашнего кваса часто ассоциируется с многодневным ожиданием, активным брожением и сложной подготовкой закваски. Однако современная рецептура позволяет сократить цикл производства напитка до трех часов, сохраняя при этом характерный профиль вкуса и освежающие свойства, необходимые для классической окрошки.

Квас
Фото: Design by Freepick by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Технология приготовления быстрого кваса

Секрет сокращенного цикла кроется в использовании растворимого цикория. Он обеспечивает квасу насыщенный цвет и специфическую горчинку, имитирующую вкус солода, без необходимости долгого настаивания хлебной основы.

Название: Домашний квас на цикории (экспресс-метод).
⏱ Время: 180 мин | 🍽 Порции: 3 литра.
Ингредиенты:
2,8 л фильтрованной воды
180 гр сахара
40 гр изюма
3 ст. ложки растворимого цикория
1 ч. ложка сухих дрожжей
2 ч. ложки свежевыжатого лимонного сока

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка базы: Вскипятите воду и остудите ее строго до 40 °C. Высокая температура убьет дрожжи, низкая — замедлит активность штаммов.
  2. Смешивание: Перелейте воду в чистую трехлитровую емкость. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.
  3. Внесение компонентов: Добавьте цикорий и дрожжи. Влейте лимонный сок, который сбалансирует кислотность среды.
  4. Запуск брожения: Добавьте немытый изюм. На поверхности ягод находятся дикие дрожжи, необходимые для активации процесса. Герметично закупорьте емкость.
  5. Выдержка: Оставьте состав в теплом месте на 3 часа. После завершения фильтруйте напиток через два слоя марли. Обязательно охладите перед подачей.

Секрет Шефа: Для более выраженной газации используйте пластиковую бутылку вместо банки и плотно закрутите крышку — избыточное давление углекислого газа сделает напиток "колючим".

Важно помнить, что баланс сахаров и дрожжей критичен для короткого цикла. При нарушении температурного режима или стерильности емкости напиток может приобрести излишнюю дрожжевую нотку.

"Работа с дрожжами в коротких циклах требует безупречной чистоты посуды, иначе вместо кваса вы получите брагу с неприятным запахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Параметр Характеристика
Температура воды Строго 38-40 °C
Время ферментации 180 минут

Для тех, кто предпочитает более сложные вкусовые сочетания, стоит обратить внимание на грамотный подбор летних напитков, которые восстанавливают водно-солевой баланс организма в жаркий сезон.

"Использование цикория — это технологическое решение для цвета и горечи, которое избавляет домашнего повара от необходимости искать качественное ржаное сусло", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о домашнем квасе

Можно ли заменить сахар медом?

Замена возможна, но мед обладает антибактериальными свойствами, что может замедлить работу дрожжей. Увеличьте количество дрожжей на 20%.

Почему квас получается мутным?

Мутность — естественное состояние домашнего кваса из-за взвеси дрожжевых клеток. Для осветления используйте более плотную фильтрацию и длительное охлаждение.

Как понять, что квас готов?

По появлению характерной "шапки" пены и изменению аромата на выраженный хлебно-дрожжевой. Также проверьте плотность пластиковой бутылки — она станет твердой.

Сколько хранить такой напиток?

Из-за высокого содержания активных культур срок годности при температуре 2-4 °C ограничен 48 часами.

"Всегда проверяйте качество изюма; если он обработан серой для долгого хранения, процесс брожения может не запуститься вовсе", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Читайте также

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, эксперт по уличной еде Максим Гришин, специалист по заготовкам Наталья Гусева
Автор Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова — консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы лето рецепты кулинария
Новости Все >
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Ценники на АЗС пробили потолок: дефицит АИ-95 в Сибири спровоцировал резкий пересмотр планов отпускников
Курильщикам назвали точку невозврата: после нее легкие уже не спасти
Смартфон заражают под видом спасения: одна ошибка при скачивании открывает доступ к вашим данным
Чудовище снова на свободе: в Ленинградской области начались поиски опасного беглеца
Зима вернулась без предупреждения: стихия превратила трассы в ледяную ловушку
Бакалавриат остаётся, но расслабляться рано: 17 вузов уже затеяли кое-что посерьёзнее
Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать
Кошельки под ударом: резкое изменение стоимости привычного набора продуктов застало врасплох
США задумали лунную стройку века — график запусков как у электрички, а цель держат в секрете
Сейчас читают
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Садоводство, цветоводство
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Налоговые вычеты в России: подсчитайте, сколько вы теряете ежегодно, не пользуясь законными правами
Самый простой способ увеличить число подтягиваний: схема, дающая результат сразу
Организм буквально варится изнутри: майский зной в Европе обернулся необратимыми потерями
Смартфон заражают под видом спасения: одна ошибка при скачивании открывает доступ к вашим данным
Чудовище снова на свободе: в Ленинградской области начались поиски опасного беглеца
Зима вернулась без предупреждения: стихия превратила трассы в ледяную ловушку
Гоните таких мастеров сразу: три типажа, после которых придётся переделывать всё
Бакалавриат остаётся, но расслабляться рано: 17 вузов уже затеяли кое-что посерьёзнее
Цвет выдает всё: когда контейнер с утренним анализом может сильно напугать
Сырая тыква + огурец: салат, который взрывает вкус и заменяет ресторанные закуски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.