Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа

Приготовление домашнего кваса часто ассоциируется с многодневным ожиданием, активным брожением и сложной подготовкой закваски. Однако современная рецептура позволяет сократить цикл производства напитка до трех часов, сохраняя при этом характерный профиль вкуса и освежающие свойства, необходимые для классической окрошки.

Технология приготовления быстрого кваса

Секрет сокращенного цикла кроется в использовании растворимого цикория. Он обеспечивает квасу насыщенный цвет и специфическую горчинку, имитирующую вкус солода, без необходимости долгого настаивания хлебной основы.

Название: Домашний квас на цикории (экспресс-метод).

⏱ Время: 180 мин | 🍽 Порции: 3 литра.

Ингредиенты:

2,8 л фильтрованной воды

180 гр сахара

40 гр изюма

3 ст. ложки растворимого цикория

1 ч. ложка сухих дрожжей

2 ч. ложки свежевыжатого лимонного сока

Пошаговая инструкция:

Подготовка базы: Вскипятите воду и остудите ее строго до 40 °C. Высокая температура убьет дрожжи, низкая — замедлит активность штаммов. Смешивание: Перелейте воду в чистую трехлитровую емкость. Всыпьте сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. Внесение компонентов: Добавьте цикорий и дрожжи. Влейте лимонный сок, который сбалансирует кислотность среды. Запуск брожения: Добавьте немытый изюм. На поверхности ягод находятся дикие дрожжи, необходимые для активации процесса. Герметично закупорьте емкость. Выдержка: Оставьте состав в теплом месте на 3 часа. После завершения фильтруйте напиток через два слоя марли. Обязательно охладите перед подачей.

Секрет Шефа: Для более выраженной газации используйте пластиковую бутылку вместо банки и плотно закрутите крышку — избыточное давление углекислого газа сделает напиток "колючим".

Важно помнить, что баланс сахаров и дрожжей критичен для короткого цикла. При нарушении температурного режима или стерильности емкости напиток может приобрести излишнюю дрожжевую нотку.

"Работа с дрожжами в коротких циклах требует безупречной чистоты посуды, иначе вместо кваса вы получите брагу с неприятным запахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Параметр Характеристика Температура воды Строго 38-40 °C Время ферментации 180 минут

Для тех, кто предпочитает более сложные вкусовые сочетания, стоит обратить внимание на грамотный подбор летних напитков, которые восстанавливают водно-солевой баланс организма в жаркий сезон.

"Использование цикория — это технологическое решение для цвета и горечи, которое избавляет домашнего повара от необходимости искать качественное ржаное сусло", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о домашнем квасе

Можно ли заменить сахар медом?

Замена возможна, но мед обладает антибактериальными свойствами, что может замедлить работу дрожжей. Увеличьте количество дрожжей на 20%.

Почему квас получается мутным?

Мутность — естественное состояние домашнего кваса из-за взвеси дрожжевых клеток. Для осветления используйте более плотную фильтрацию и длительное охлаждение.

Как понять, что квас готов?

По появлению характерной "шапки" пены и изменению аромата на выраженный хлебно-дрожжевой. Также проверьте плотность пластиковой бутылки — она станет твердой.

Сколько хранить такой напиток?

Из-за высокого содержания активных культур срок годности при температуре 2-4 °C ограничен 48 часами.

"Всегда проверяйте качество изюма; если он обработан серой для долгого хранения, процесс брожения может не запуститься вовсе", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

