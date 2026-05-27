Долго мучаться от жажды не придётся: домашний квас на цикории будет готов всего за три часа

Приготовление домашнего кваса часто ассоциируется с многодневным ожиданием, активным брожением и сложной подготовкой закваски. Однако современная рецептура позволяет сократить цикл производства напитка до трех часов, сохраняя при этом характерный профиль вкуса и освежающие свойства, необходимые для классической окрошки.
Секрет сокращенного цикла кроется в использовании растворимого цикория. Он обеспечивает квасу насыщенный цвет и специфическую горчинку, имитирующую вкус солода, без необходимости долгого настаивания хлебной основы.
Название: Домашний квас на цикории (экспресс-метод).
⏱ Время: 180 мин | 🍽 Порции: 3 литра.
Ингредиенты:
2,8 л фильтрованной воды
180 гр сахара
40 гр изюма
3 ст. ложки растворимого цикория
1 ч. ложка сухих дрожжей
2 ч. ложки свежевыжатого лимонного сока
Пошаговая инструкция:
Секрет Шефа: Для более выраженной газации используйте пластиковую бутылку вместо банки и плотно закрутите крышку — избыточное давление углекислого газа сделает напиток "колючим".
Важно помнить, что баланс сахаров и дрожжей критичен для короткого цикла. При нарушении температурного режима или стерильности емкости напиток может приобрести излишнюю дрожжевую нотку.
"Работа с дрожжами в коротких циклах требует безупречной чистоты посуды, иначе вместо кваса вы получите брагу с неприятным запахом", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.
|Параметр
|Характеристика
|Температура воды
|Строго 38-40 °C
|Время ферментации
|180 минут
"Использование цикория — это технологическое решение для цвета и горечи, которое избавляет домашнего повара от необходимости искать качественное ржаное сусло", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Замена возможна, но мед обладает антибактериальными свойствами, что может замедлить работу дрожжей. Увеличьте количество дрожжей на 20%.
Мутность — естественное состояние домашнего кваса из-за взвеси дрожжевых клеток. Для осветления используйте более плотную фильтрацию и длительное охлаждение.
По появлению характерной "шапки" пены и изменению аромата на выраженный хлебно-дрожжевой. Также проверьте плотность пластиковой бутылки — она станет твердой.
Из-за высокого содержания активных культур срок годности при температуре 2-4 °C ограничен 48 часами.
"Всегда проверяйте качество изюма; если он обработан серой для долгого хранения, процесс брожения может не запуститься вовсе", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.
