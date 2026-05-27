Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Сковорода больше не стреляет: копеечный трюк, который защитит кухню от жира

Еда

Жарка — это не лотерея, а физика. Если ваша сковорода "плюется" раскаленным жиром, значит, вы нарушили технологию. Масло взрывается только по одной причине: контакт с водой. Влага мгновенно превращается в пар, который прорывает масляную пленку и вышвыривает капли на стены. Чтобы кухня осталась чистой, а руки целыми, нужно укротить продукт до того, как он коснется дна.

Сковорода
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Сковорода

Подготовка ингредиентов: сушим до хруста

Любой продукт из холодильника — это склад лишней влаги. Котлеты перед отправкой на огонь обязаны пройти через панировку. Мука или сухари работают как губка: они запирают сок внутри и создают сухой барьер. Рыбу после промывки нужно не просто встряхнуть, а высушить бумажными полотенцами до состояния пергамента. Только после этого — в муку. Даже чебурекам требуется пауза в 10 минут, чтобы тесто обветрилось и подсохло.

"Никогда не бросайте на сковороду замороженные полуфабрикаты. Лед — это детонатор для горячего жира. Дайте мясу согреться до комнатной температуры: так вы избежите термического шока и брызг", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Важен и выбор инструмента. Тонкая штампованная алюминиевая сковорода — это мусор. Вам нужен тяжелый чугун или толстостенная сталь. Масло должно покрывать дно на пару миллиметров. Не переливайте — вы не во фритюре. Дождитесь момента, когда жир прогреется, но не начнет дымить. Дым означает, что структура масла разрушилась, и оно начало гореть.

Техника выкладывания: работаем "от себя"

Техника — это безопасность. Если вы кидаете продукт с высоты, вы гарантированно получите ожог. Опускать мясо или рыбу нужно плавно, используя щипцы или лопатку. Движение всегда идет "от себя": если капля и вылетит, то в сторону плиты, а не на вашу одежду. Крупные заготовки, вроде чебуреков, сначала ставят на ребро, ближнее к себе, и аккуратно опускают на дно.

Продукт Технология защиты
Рыба Обсушить полотенцем, жарить шкурой вниз в плотной панировке.
Чебуреки Сделать прокол вилкой сверху для выхода пара.
Котлеты Обвалять в сухарях, выдержать 20 минут перед жаркой.

Если брызги все же начались, не вздумайте резко закрывать сковороду плотной крышкой. На ней тут же соберется конденсат. Как только вы поднимите крышку, литр воды рухнет в масло, и вы получите настоящий взрыв. Используйте сетчатый экран-брызгозащиту — он выпускает пар, но ловит капли.

Соль и сетка: профессиональные хитрости

Старый поварской прием: перед тем как наливать масло, насыпьте на дно полложки мелкой соли. Она свяжет остатки влаги еще до того, как те начнут испаряться. На вкус готового блюда это практически не влияет, зато бережет нервы и чистоту вокруг. Если жир начал агрессивно "стрелять" уже в процессе, просто присыпьте бурлящие участки солью и убавьте огонь.

"Часто хозяйки перегревают масло до критических температур, пытаясь достичь эффекта как при готовке на огне. Это ошибка. Чем выше температура, тем агрессивнее реакция пара", — подчеркнул повар Людмила Кравцова.

Для чебуреков есть отдельное правило: не жадничайте с начинкой. Слишком много фарша создает избыточное давление пара внутри теста. Чтобы чебурек не взорвался прямо в масле, сделайте аккуратный прокол вилкой на верхней стороне — это "предохранительный клапан" вашего обеда.

"В региональной кухне часто используют двойную панировку: яйцо, а затем сухарная крошка. Это создает герметичную капсулу, и никакая жидкость не прорвется наружу", — констатировала специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы

Зачем посыпать сковороду солью перед жаркой?

Соль гигроскопична, она моментально поглощает воду, не давая ей смешиваться с маслом и вызывать микровзрывы.

Почему нельзя сразу накрывать сковороду крышкой?

Плотная крышка создает эффект сауны: пар превращается в капли воды на поверхности, которые падают обратно в горячее масло, усиливая брызги.

Нужно ли мыть мясо перед жаркой?

Если моете мясо или рыбу, обязана следовать тщательная сушка полотенцем. Любая капля на шкурке — это потенциальная вспышка на плите.

Какое масло меньше брызгает при нагреве?

Любое рафинированное дезодорированное масло ведет себя стабильнее, чем сырое. Главное — отсутствие в нем водного осадка.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы советы рецепты кулинария
Новости Все >
Рискованный сервис на частных участках: массовое аннулирование деятельности затронуло весь регион
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Летние прогулки превратились в пытку: новые условия выживания заставляют людей менять привычки
Магнитогорск остался в прошлом: решение суперзвезды хоккея лишило КХЛ надежды
Гаечный ключ с мозгами: ИИ ускоряет ремонт авто, но ошибку всё равно ловит человек
Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков
Опасная ловушка банковских вкладов: как бережливость населения приводит к массовой блокировке наличности
Прощайте, мучительные диеты: как знакомые запахи обманывают мозг и заставляют лишние килограммы уйти
Мозг стареет медленнее, если есть это каждый день: врач назвала главных защитников памяти
Революция в медицине Подмосковья: цифровой алгоритм лишил работы сотрудников справочных служб
Сейчас читают
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Курс нового правительства Болгарии оказался проамериканским Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
Последние материалы
До трассы на Орехов рукой подать: Россия сокрушила мощный укрепрайон ВСУ в Воздвижевке
Сковорода больше не стреляет: копеечный трюк, который защитит кухню от жира
Маленький комок ярости с дивана: эти собаки чаще других кусают собственных хозяев
Пока женщины спасают лицо, возраст прорывается совсем с другой стороны: летом это видно сразу
Главная ошибка "бега от отеков": почему вы не видите результата и как это исправить
Старую номенклатуру пустили под нож: правительство Венгрии пошло на крайние меры
Июнь решает судьбу урожая: эти работы на грядках нельзя откладывать ни на неделю
Убивать нельзя, терпеть опасно: как навести порядок на участке, чтобы не привлечь змеиное гнездо
Пока спорят о запретах для детей, самая уязвимая группа в интернете оказалась совсем другой
Эффект за 30 минут: копеечный аптечный рецепт, который спасет даже самые сухие пятки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.