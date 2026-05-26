Елена Назарова

Весна пахнет не шашлыком: зелёный борщ с молодой зеленью снова стал хитом сезона

Зеленый борщ — это баланс между агрессивной кислотой щавеля и мягкой горечью молодой крапивы. Успех блюда зависит от скорости температурного воздействия. Долгая варка превращает хлорофилл в серую массу, поэтому зелени выделяют финальные три минуты, сохраняя структуру листа и витаминный состав.

Зеленый борщ с щавелем и крапивой

Выбор и подготовка сырья

Работа с первой зеленью требует защиты. Стебли крапивы содержат жесткие волокна, которые не размягчаются при варке, поэтому в кастрюлю идут только листовые пластины. Обдавать крапиву кипятком перед нарезкой не нужно — это лишит ее сока. Используйте перчатки, чтобы избежать контакта с муравьиной кислотой на ворсинках растения.

"Крапиву собирайте вдали от дорог. В кулинарии ценятся только верхние три-четыре листа — они самые нежные", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Щавель выбирайте с короткими черенками. Длинные хвосты указывают на перерост, они будут нитками тянуться в готовом супе. Лук-порей выступает здесь как стабилизатор вкуса. В отличие от репчатого лука, он не перебивает аромат трав, а создает мягкую сливочную базу. Важно тщательно промыть пазухи порея, где часто скапливается почва.

Технология температурной обработки

Картофель в этом блюде доводят до пограничного состояния. Он должен почти терять форму, отдавая крахмал бульону. Это создает тело супа, которое компенсирует отсутствие мясного навара. Смесь сливочного и растительного масел позволяет обжаривать овощи без риска горения, характерного для чистых животных жиров.

 

Финальный этап — деглазирование кастрюли водой после пассерования овощей. Это поднимает карамелизованные частицы лука со дна, насыщая домашнюю кухню глубоким ароматом. Если вы предпочитаете наваристый суп, можно использовать мясной бульон вместо воды.

"Щавель содержит много кислоты, которая блокирует размягчение картофеля. Всегда вводите зелень только тогда, когда корнеплоды полностью готовы", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт зеленого борща

Ингредиенты:

  • Щавель — 150 гр
  • Крапива (только листья) — 250 гр
  • Картофель — 500 гр
  • Лук-порей — 300 гр
  • Лук репчатый — 200 гр
  • Чеснок — 20 гр
  • Лук зеленый — 100 гр
  • Масло сливочное — 30 гр
  • Масло растительное — 15 гр
  • Соль, перец, яйца и сметана для подачи

Шаг 1. Подготовка. Очистите корнеплоды. Порей нарежьте тонкими кольцами, репчатый лук и чеснок мелко порубите. Крапиву избавьте от стеблей, листья измельчите вместе с щавелем.

Шаг 2. Пассерование. В емкости с толстым дном растопите сливочное масло с растительным. Томите порей и репчатый лук 7 минут. Введите чеснок, зеленый лук и картофель, продолжайте нагрев еще 4 минуты.

Шаг 3. Варка базы. Залейте овощи 2 литрами воды. Варите на умеренном огне 25 минут до мягкости картофеля. Посолите основу.

Шаг 4. Финал. Всыпьте измельченные листья крапивы и щавеля. После закипания держите на огне не более 3 минут. Выключите конфорку, накройте крышкой и дайте блюду отдохнуть 7 минут.

"Для идеальной подачи используйте яйца, сваренные ровно 7 минут. Жидкий центр желтка при смешивании со сметаной создает эмульсию, меняющую текстуру борща", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Этот витаминный комплекс в тарелке особенно актуален весной. В отличие от густого рыбного супа или испанского холодного супа без варки, зеленый борщ сочетает тепловую обработку с сохранением свежести дикоросов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать сушеную крапиву?

Нет, сушеная зелень не даст нужной фактуры и цвета. Для супов подходит только свежий лист или замороженный полуфабрикат шоковой заморозки.

Как убрать излишнюю кислоту щавеля?

Добавьте щепотку сахара при пассеровании лука или увеличьте количество сметаны при подаче. Жиры и сахар нейтрализуют агрессивную кислотную среду.

Нужно ли бланшировать крапиву?

В данном рецепте это лишнее действие. Кипящая вода в кастрюле мгновенно деактивирует жгучие свойства листьев прямо во время варки.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
