Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Руднев

Щепотка в шампунь — и голова чистая до 5 дней: этот трюк меняет привычный уход

Еда

Проблема потери свежести волос часто кроется в накоплении наслаивающихся косметических продуктов. Тонкая пленка из силиконов и стайлинга блокирует доступ кислорода к коже. Исправить ситуацию помогает простой компонент, который обеспечивает глубокую очистку и возвращает прикорневой объем.

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

Физика чистоты против косметических слоев

Ежедневное использование кондиционеров и несмываемых сывороток создает на поверхности головы устойчивый налет. Эти отложения смешиваются с естественным секретом желез, утяжеляя волосы у самого основания. Обычный шампунь не всегда способен растворить плотные полимерные соединения, что приводит к ощущению несвежести уже к вечеру первого дня.

Пищевая сода выступает в роли деликатного абразива. Её мелкие кристаллы механически разрушают связи между загрязнениями и кожей, действуя по принципу мягкого пилинга. Такая процедура освобождает устья волосяных фолликулов, позволяя волосам приподниматься у корней естественным образом без использования химии для объема.

"Сода эффективно удаляет ороговевшие клетки и остатки стайлинга, которые часто становятся причиной тусклости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Правила смешивания и нанесения

Для создания очищающего состава не требуется сложного оборудования. Достаточно добавить щепотку порошка в разовую порцию моющего средства. Оптимальная пропорция для первого раза составляет около половины чайной ложки. Смесь наносится исключительно на кожу и прикорневую зону, не затрагивая основную длину, чтобы избежать пересушивания кончиков.

Массаж в течение двух минут позволяет компонентам войти в реакцию с жировыми наслоениями. После этого состав необходимо смыть большим количеством проточной воды. Завершающим этапом должно стать повторное мытье обычным средством, которое поможет нейтрализовать щелочную среду и закрыть чешуйки кутикулы.

Параметр Рекомендация
Объем соды 0.5 чайной ложки
Частота процедур 1 раз в 7-10 дней
Зона нанесения Только кожа головы

Кому стоит соблюдать осторожность

Метод требует взвешенного подхода, если волосы подвергались химическому воздействию. Щелочная природа добавки может вступать в реакцию с искусственным пигментом. Для сохранения насыщенного цвета после визита к колористу лучше использовать специализированный оттеночный шампунь или профессиональные глубоко очищающие линейки.

"Обладательницам темных окрашенных волос стоит помнить, что сода способна ускорять вымывание краски", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Чрезмерное увлечение домашним пилингом приводит к нарушению защитного барьера. Если кожа становится гиперчувствительной или появляется зуд, концентрацию активного вещества нужно снизить до минимума. Для укрепления структуры в промежутках между очищением можно использовать проверенное средство для роста волос на основе масел.

Длительность эффекта и контроль качества

При правильном применении интервал между водными процедурами увеличивается до пяти дней. Это происходит за счет того, что пищевая сода для волос полностью удаляет липидную пленку, которая обычно служит магнитом для пыли. Визуально прическа выглядит объемнее, так как стержни волос не склеиваются между собой.

Важно следить за реакцией организма. Если через несколько процедур состояние кончиков ухудшилось, необходимо усилить питание длины масками. Тщательный уход за волосами подразумевает баланс между качественным очищением корней и сохранением влаги в стержне волоса.

Ответы на популярные вопросы о соде для волос

Можно ли использовать соду при сухой коже головы?

При сухости риск возникновения раздражения выше, поэтому лучше ограничиться минимальной дозировкой или выбрать более мягкие аптечные эксфолианты.

Не повредит ли это волосяные луковицы?

Нет, если не втирать порошок с чрезмерной силой и соблюдать рекомендованную частоту применения не чаще раза в неделю.

Поможет ли сода избавиться от перхоти?

Она способна временно уменьшить проявления, связанные с избытком жирности, но для лечения грибковых поражений требуются медицинские препараты.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Илья Руднев
Илья Руднев — дерматокосметолог (уход за кожей), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы советы волосы красота лайфхаки уход за волосами
Новости Все >
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту
Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей
Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки
Слишком красивые персонажи: почему геймеры теряют интерес к реальной жизни?
Сейчас читают
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Ландшафтный самозахват: алгоритм озеленения ограды без полива и лишних действий
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году
Хватит есть обычные макароны: ваш яркий вариант получится вкуснее, чем в доставке
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.