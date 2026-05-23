Куриный суп с сырным сюрпризом: рецепт, который заставит семью просить добавки

Обычный куриный суп трансформируется в ресторанное блюдо благодаря введению сырных рулетиков из пресного теста. Эта кулинарная техника меняет текстуру бульона и превращает стандартный обед в гастрономическое событие с минимальными затратами времени.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с сырными рулетиками

Золотой стандарт прозрачного бульона

Основа любого супа — качественный экстракт из мяса и костей. Для достижения кристальной чистоты жидкость не должна кипеть бурно. Медленное томление предотвращает эмульгирование жиров и белков, сохраняя прозрачность. Использование холодной воды на старте позволяет постепенно вытянуть вкусовые вещества из курицы. Если забросить мясо в кипяток, белок мгновенно свернется, запечатав соки внутри волокон.

Подготовка овощей также требует дисциплины. Пассерование лука и моркови в небольшом количестве жира — это не просто обжарка. Растительное масло экстрагирует бета-каротин из моркови, окрашивая суп в аппетитный золотистый цвет. Лук должен стать прозрачным, лишиться резкости, но не превратиться в уголь. Это правило работает и когда вы готовите домашний рисовый суп или овощные похлебки.

Технология создания сырных рулетиков

Сырные рулетики — это гибрид клецок и пасты. Использование плавленых сыров высокого качества гарантирует эластичность начинки и ее устойчивость к термической обработке. Тесто на базе яйца и пшеничной муки высшего сорта должно получиться плотным, но послушным. При закладке в суп рулетики ведут себя как индикатор готовности: когда они всплывают на поверхность, блюдо можно снимать с плиты.

"Работа с тестом требует точности в граммовках. Слишком мягкое тесто растворится в воде, слишком тугое — останется жестким после варки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ингредиенты

Куриное мясо: 300 г.

Вода: 1,5 л.

Лавровый лист: 1 шт.

Перец душистый: 4 шт.

Плавленый сыр: 100 г.

Яйцо куриное: 1 шт.

Мука пшеничная: 70 г.

Картофель: 200 г.

Морковь: 1 шт.

Лук репчатый: 1 шт.

Растительное масло: 30 мл.

Соль и зелень: по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1: поместите курицу в холодную воду, доведите до кипения, удалите пену. Варите с перцем и лавром на малом огне 30-40 минут. Извлеките мясо, разберите на фрагменты и верните в кастрюлю.

Шаг 2: очистите корнеплоды. Нарежьте картофель кубиком по 1,5 см. Отправьте его в кипящую жидкость. Лук и морковь пассеруйте на сковороде до мягкости.

Шаг 3: разотрите яйцо с плавленым сыром до однородности. Постепенно введите муку. Раскатайте массу в тонкий слой толщиной 2-3 мм. Сверните плотным цилиндром и нарежьте шайбами по 1 см.

Шаг 4: когда картофель станет мягким, добавьте зажарку. Аккуратно опустите в суп рулетики. После того как они поднимутся на поверхность, проварите 5 минут. Введите зелень и выключите огонь.

"Не забывайте, что свежая зелень — это эфирные масла. Добавляйте ее в самом финале, когда огонь уже выключен, чтобы аромат не улетучился", — подчеркнула специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Параметр Значение Калорийность на 100 мл 58 ккал Температура подачи 75 градусов

Подобный подход к простым продуктам позволяет создавать сбалансированное питание семьи без лишних затрат. Суп получается сытным за счет мучной составляющей рулетиков и легким благодаря нежному бульону. Это отличная альтернатива тяжелым мясным солянкам, особенно если вы следите за пользой для метаболизма.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении

Можно ли использовать твердый сыр вместо плавленого?

Твердый сыр хуже связывается с тестом и может вытечь при варке. Плавленый сыр обеспечивает необходимую кремовую текстуру внутри рулетика.

Как предотвратить слипание рулетиков в кастрюле?

Закладывайте их по одному в активно кипящую часть бульона. Важно не перегружать кастрюлю объемом теста за один раз.

Сколько может храниться такой суп?

Рекомендуется употреблять блюдо свежим. При повторном разогреве тесто может потерять упругость и стать слишком мягким.

