Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Итальянцы бы запретили этот рецепт: трава из огорода затмила благородный базилик

Еда

Италия приучила мир к каноническому сочетанию базилика и кедрового ореха в соусе песто. Но что, если нарушить правила и использовать вместо него крапиву? Этот кулинарный эксперимент перевернет ваши представления о соусах. Рассказываем, как гармонично вплести жгучее растение в высокую кухню.

песто
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
песто

Изумрудная эмульсия: почему крапива лучше базилика

Крапива — это агрессивный, но благородный ингредиент. В отличие от нежного базилика, который моментально окисляется и чернеет, бланшированная крапива держит цвет и форму. Этот соус идеально ложится на картофель или горячую пасту, создавая безупречную шелковую текстуру без лишней водянистости.

"Использование дикоросов в высокой кухне — это тренд на возвращение к истокам. Крапива дает ту самую структуру и насыщенность, которой часто не хватает магазинным соусам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важно помнить: жгучие волоски крапивы нейтрализуются высокой температурой за секунды. Короткое бланширование — это технологическая необходимость, которая делает растение безопасным и податливым.

Как готовить песто из крапивы

Этот соус — конструктор. Если вы цените здоровое питание, крапива станет фаворитом вашего рациона благодаря высокому содержанию железа. Главное — соблюдать шаг за шагом, не допуская перегрева ингредиентов в чаше блендера.

⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 6

Ингредиенты

  • Молодая крапива — 500 г.
  • Чеснок — 5-6 зубчиков.
  • Мята свежая — 8 листков.
  • Кедровые орехи (или измельченный миндаль) — 5 ст. ложек.
  • Оливковое масло Extra Virgin — 4 ст. ложки.
  • Твердый выдержанный сыр (пармезан) — 150 г.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Пошаговая инструкция

  1. Ополоснуть крапиву, опустить в кипящую воду на 1 минуту. Мгновенно переложить в ледяную воду, чтобы сохранить ярко-зеленый цвет. Обсушить бумажным полотенцем.
  2. Подсушить орехи на сухой сковороде 5-6 минут до появления характерного аромата. Не сжечь!
  3. Загрузить в блендер орехи, чеснок, крапиву и мяту. Пробить короткими импульсами до однородной массы.
  4. Добавить мелко тертый сыр, соль, перец и влить масло. Еще раз быстро перемешать.

"Орехи — фундамент вкуса. Если бюджет ограничен, можно использовать даже простые орехи вроде грецкого или миндаля, но кедровые орехи дает ту самую сливочность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Секрет Шефа: чтобы соус не окислился сверху, налейте в банку тонкий слой оливкового масла — это создаст "гидрозатвор", который продлит свежесть продукта.
Параметр Классическое Песто Крапивное Песто
База Зеленый базилик Бланшированная крапива
Срок хранения до 7 дней до 30 дней
Стоимость Высокая (сезонность) Минимальная (дикоросы)

Безопасность и хранение: как не испортить продукт

Для заготовок подходят только верхние 4-6 листиков молодой крапивы. Если вы решите сделать запасы, не забывайте про стерильность тары. Песто — это не домашний квас, где ферментация идет во благо; в соусе бактерии — ваш главный враг.

"При хранении соусов с чесноком и маслом в холодильнике дольше месяца риск ботулизма возрастает. Стеклянная банка — обязательно стерильная", — предупредила в беседе с Pravda. Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

В Италии песто — это универсальный соус. Его подают к рыбе, запеченной птице, пасте или просто намазывают на хлеб. С крапивным вариантом та же история: он облагораживает любое блюдо, добавляя ему "ресторанного" лоска за сущие копейки.

Ответы на популярные вопросы о крапивном песто

Можно ли использовать старую крапиву?

Нежелательно. У старой крапивы грубые волокна (цистолиты), которые могут чувствоваться даже после блендера. Используйте только нежные верхушки.

Нужно ли чистить орехи перед обжаркой?

Да, шелуха может дать горечь. Если используете миндаль, предварительно обдайте его кипятком и снимите кожицу.

Чем заменить оливковое масло?

Допустимо рафинированное подсолнечное масло, но вкус потеряет ту мягкую терпкость, которая делает песто итальянским шедевром.

Будет ли соус жечь язык?

Нет. Бланширование в течение 1 минуты полностью разрушает жгучие клетки крапивы (трихомы). Соус абсолютно безопасен.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, пекарь Иван Терентьев, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы соусы рецепты кулинария здоровое питание
Новости Все >
Гонка за идеалом выжимает досуха: как вернуть контроль над жизнью без чувства вины
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
Перезахоронение нациста Мельника в Киеве подтверждает правильность СВО
Родительская беспечность и мотоциклетная мощь: как власти регионов намерены спасать жизни подростков
Ожидание затянулось: как выглядит могила Инны Чуриковой через три года после ухода
Лицо, которое она не узнала: как врачи покалечили челюсть МакSим во время борьбы за жизнь
Новая стратегия образования: как масштабные сокращения в институтах изменят будущее выпускников
Сейчас читают
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Новости спорта
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Итальянцы бы запретили этот рецепт: трава из огорода затмила благородный базилик
Эти признаки на листьях смородины говорят о нашествии тли — действовать нужно немедленно
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Вкус опасности на грядке: почему огурцы внезапно начинают горчить и как вернуть им сладость и нежность
Золотая медаль как проклятие: почему Филипп Киркоров боится встреч с одноклассниками
Добавьте к своему забору до 10 процентов площади бесплатно — этот хитрый закон удивит соседа
Иллюзия счастья или жёсткий расчёт: скрытые подробности распада семьи Фёдора Бондарчука
Безопасность или налог: власти приняли окончательное решение по сборам за регистрацию смартфонов
Радиоактивная бездна СССР: озеро, которое убивает даже спустя десятилетия
Ребенок может освоить второй и третий языки: начинать обучение стоит раньше, чем думают многие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.