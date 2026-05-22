Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Уютный суп из 90-х: горбуша, плавленый сыр и 20 минут времени — получается божественно

Еда

Консервированная горбуша и плавленый сыр способны создать базу для ресторанного блюда за двадцать минут. Технология исключает длительное томление бульона, фокусируясь на правильной эмульгации молочных жиров и сохранении текстуры рыбы. Этот метод превращает стандартный набор продуктов в сливочный суп с чистым морским профилем.

Сливочный суп с лососем
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочный суп с лососем

Подготовка овощной основы

Процесс начинается с подготовки базы. Пока вода достигает точки кипения, необходимо пассеровать овощи. Лук и морковь должны изменить структуру под воздействием температуры, но не подгореть. Это формирует колер и закладывает ароматический фундамент. В отличие от тяжелых мясных основ, где важна подготовка мясной основы, здесь мы работаем на деликатных скоростях.

"Главная ошибка в быстрых супах — закидывать сырые овощи в воду одновременно с рыбой. Пассеровка обязательна, она раскрывает каротин в моркови и убирает резкость лука", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Картофель нарезается небольшими кубиками для ускорения варки. Крахмал, выделяющийся при кипении, поможет сыру создать более плотную текстуру. Если вы любите более сложные сочетания, можно использовать приемы, которые отличают классический французский рецепт, добавляя корень сельдерея или порей.

Работа с рыбой и сыром

Горбушу извлекают из банки, удаляя видимые кости и кожу. Сок консервов — это концентрат вкуса, его обязательно добавляют в кастрюлю. Плавленый сыр вводится только после полной готовности картофеля. Важно добиться однородной эмульсии, чтобы молочный жир не отсекся, а суп приобрел бархатистость. Эта техника напоминает ту, что используется, когда готовят лучший томатный суп для достижения идеальной текстуры.

"Выбирайте сыр с пометкой -для супа- или классический сливочный без добавок типа бекона. Он должен полностью раствориться без комков, создавая эффект сливок", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В финале добавляется свежая зелень. Важно выдержать паузу перед подачей: пяти минут под крышкой достаточно, чтобы ароматы рыбы и петрушки объединились. Тем, кто ищет новизны в летних блюдах, стоит узнать, как добавление одного яркого овоща меняет привычные рецепты первых блюд.

Сливочный суп с горбушей и сыром

Рецепт рассчитан на быстрое приготовление без потери качества. Важное условие: не переварить рыбу, иначе она превратится в волокна.

Ингредиенты

  • Вода — 2 л.
  • Картофель — 400 г.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Горбуша в собственном соку — 250 г.
  • Плавленый сыр (пастообразный) — 200 г.
  • Растительное масло — 30 мл.
  • Соль и черный перец — по вкусу.
  • Петрушка свежая — 15 г.

Пошаговое приготовление 

  • Шаг 1: лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть. Обжарить на масле до золотистого цвета в течение 5 минут. Поставить воду на огонь.
  • Шаг 2: в кипящую воду отправить картофель, нарезанный кубиком 1.5 см, и пассерованные овощи. Варить 10–12 минут до мягкости картофеля.
  • Шаг 3: добавить в кастрюлю кусочки горбуши вместе с соком. Следом выложить плавленый сыр. Постоянно помешивать до полного растворения сыра.
  • Шаг 4: посолить, поперчить, всыпать рубленую зелень. Довести до кипения, сразу снять с огня и оставить под крышкой на 5 минут.

"Секрет глубины вкуса — в балансе соли. Учитывайте, что консервы и сыр уже содержат соль. Пробуйте блюдо только после того, как сыр полностью разойдется в бульоне", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Правильная подача играет роль в восприятии блюда. Суп отлично сочетается с сухариками из белого хлеба или гренками, натертыми чесноком. В таблице ниже приведены основные параметры блюда для контроля калорийности и времени.

Параметр Значение
Объем воды 2 литра
Энергетическая ценность ~65 ккал на 100 мл
Температура подачи 70–75 градусов

Ответы на популярные вопросы о супах

Можно ли заменить горбушу на другую рыбу?

Да, подойдут любые лососевые в собственном соку: кета, нерка или семга. Использование рыбы в масле не рекомендуется, так как суп станет слишком жирным и потеряет сливочный оттенок.

Как избежать комочков при добавлении плавленого сыра?

Используйте мягкий сыр в ванночках. Если берете плотные брикеты, натрите их на мелкой терке или предварительно разведите в небольшом количестве горячего бульона до состояния пасты.

Можно ли замораживать такой суп?

Не рекомендуется. Сырная эмульсия после разморозки расслаивается, а картофель теряет свою текстуру. Блюдо предназначено для употребления сразу после приготовления.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда супы рецепты кулинария полезные советы
Новости Все >
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
Тропическая аномалия: почему манго неожиданно сравнялось в цене с яблоками
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Африка в степях: находчивый бизнесмен перекрасил ослов в зебр
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Авто
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Последние материалы
Цветет до морозов и не боится засухи: идеальный многолетник для ленивого сада
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Уютный суп из 90-х: горбуша, плавленый сыр и 20 минут времени — получается божественно
От экзотики к массовости: что стоит за рекордным ростом авиасообщения с островом Хайнань
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Симптом королевы Анны: если брови вдруг поредели, вам надо не в салон, а к врачу
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Хобот слона, но из полимера: инженеры научили металл двигаться как живое существо
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.