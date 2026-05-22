Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Эти кабачки съедят даже те, кто их терпеть не может: один трюк с подливой меняет всё

Еда

Куриное филе с кабачками в сметанной заливке становится базовым решением для быстрого ужина. Блюдо объединяет технику быстрой обжарки мяса и томление овощей в эмульсии из сметаны и крахмала. Это позволяет сохранить сочность волокон и создать густую текстуру соуса без лишних калорий.

Кабачки с курицей в сметанном соусе
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки с курицей в сметанном соусе

Технология приготовления и выбор ингредиентов

Работа с кабачком требует понимания его водного баланса. Плод на 95% состоит из воды, которая при нагревании стремится покинуть клетки. Если заложить овощ одновременно с сырым мясом, он превратится в кашицу. Куриное филе, напротив, требует высокой температуры для образования румяной корочки, запечатывающей соки внутри.

"Основная ошибка домашних кулинаров — перегрузка сковороды. Курица должна жариться, а не вариться в собственном соку. Для этого выкладывайте мясо на раскаленную поверхность порциями", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Для максимальной нежности шефы рекомендуют использовать филе бедра. В нем больше соединительной ткани и жировых прослоек, что делает мясо устойчивым к пересыханию в сметанной среде. Если вы используете грудку, время термической обработки должно быть сокращено до минимума. Правильная жарка мяса на первом этапе определяет итоговый вкус всего блюда.

Ингредиенты и приготовление 

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (бедро или грудка).
  • 1 крупный кабачок (около 400 г).
  • 2 плотных томата.
  • 1 средняя луковица.
  • 150 г сметаны.
  • 15-20% жирности.
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала.
  • 100 мл фильтрованной воды.
  • 30 мл растительного масла для жарки.
  • Соль, черный перец, копченая паприка по вкусу.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: Нарежьте курицу кубиками по 2-3 см. Лук измельчите полукольцами. Кабачок превратите в брусочки: так он сохранит структуру после тушения.

Шаг 2: Разогрейте масло до появления легкого дымка. Обжарьте курицу до уверенного колера. Добавьте лук и пассеруйте его до прозрачности 3–4 минуты.

Шаг 3: Введите нарезанные помидоры. Они дадут кислоту, необходимую для баланса жирной сметаны. Через 2 минуты засыпайте кабачки. Посолите и приправьте специями.

Шаг 4: Смешайте сметану с крахмалом и холодной водой. Тщательно размешайте, чтобы избежать комочков. Залейте содержимое сковороды.

Шаг 5: Убавьте огонь до минимума. Закройте крышкой и томите 10–15 минут.

"Сметанный соус часто сворачивается из-за высокой температуры и кислоты томатов. Крахмал выступает стабилизатором, связывая жиры и влагу в единую шелковистую массу", — объяснил специально для Pravda.Ru су-шеф Артём Волков.

Секреты идеальной текстуры

Качество соуса зависит от температуры введения молочного компонента. Нельзя заливать ледяную сметану в кипящую массу. Лучше заранее достать ее из холодильника. Если вы цените температурный контроль, то знайте: соус не должен активно бурлить. Пузырьки должны быть ленивыми и редкими.

Компонент Функция в блюде
Крахмал Предотвращает расслоение сметаны
Копченая паприка Создает эффект блюда на углях
Томаты Размягчают волокна мяса кислотой

Использование крахмала — это профессиональный кулинарный лайфхак, который превращает обычную подливу в ресторанный глянец. Для тех, кто избегает лишних манипуляций у плиты, существуют и другие быстрые рецепты, где овощи и мясо готовятся в собственном соку без потери текстуры.

"Кабачки быстро впитывают ароматы. Если добавить в конце зубчик чеснока и свежий укроп, аромат блюда изменится кардинально. Главное — не переварить овощи до состояния ваты", — подчеркнул шеф-повар Дмитрий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о кабачках с курицей

Можно ли использовать кабачки с крупными семенами?

Старые кабачки нужно обязательно чистить от жесткой кожицы и удалять волокнистую середину с семенами. В блюдо идет только плотная мякоть. Молодые плоды (цукини) можно использовать целиком.

Чем заменить сметану, если она расслаивается?

Альтернативой могут стать сливки жирностью от 20%. Они более стабильны при нагревании. Если используете сметану, всегда смешивайте ее с чайной ложкой муки или крахмала перед добавлением в сковороду.

Как добиться румяной корочки у курицы?

Мясо перед жаркой должно быть сухим. Промокните кусочки бумажным полотенцем. Не солите курицу заранее — соль вытянет влагу, и мясо начнет тушиться раньше времени.

Читайте также

Экспертная проверка: шеф-повар Дмитрий Козлов, су-шеф Артём Волков
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин советы рецепты кабачки кулинария
Новости Все >
"Раздражаю? Болтуха?": Чеботина жёстко ответила Успенской и призвала прекратить публичные выяснения
Пробы под запретом: как лишние килограммы лишили Аглаю Шиловскую новых ролей
Ловушка крепкой валюты: почему рост рубля до 72,6 тревожит экспертов рынка
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Жара против нервов: эксперты раскрыли связь между потоотделением и приступами паники
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
В тени демографии: медики выступили против поспешного создания семей подростками
Невидимый враг под капотом: как коррозия уничтожает систему охлаждения вашего автомобиля
Таблетка не сделает все за человека: что реально помогает держать давление под контролем
Сейчас читают
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Мир. Новости мира
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Эти кабачки съедят даже те, кто их терпеть не может: один трюк с подливой меняет всё
Пять лет назад над китайцами смеялись — а теперь есть модели, которые обгоняют корейцев по надёжности
Дорого не значит эффективно: эти популярные бьюти-процедуры — пустая трата денег
Жара против нервов: эксперты раскрыли связь между потоотделением и приступами паники
Атаман ВКО осудил атаку беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске
В тени демографии: медики выступили против поспешного создания семей подростками
Родители листают пособия и мрачнеют: Солженицын сидит между классиками, как будто так и надо
Тайная иерархия панелек: как обычный 3-й этаж стал символом советского блата
Невидимый враг под капотом: как коррозия уничтожает систему охлаждения вашего автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.