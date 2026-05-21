Сделает кислые щи невероятно сытными: этот ингредиент стоит добавить в кастрюлю в конце

Густой, наваристый, с характерной согревающей кислинкой — этот суп по праву считают королем домашней кухни. Но почему у одних хозяек он получается легендарным, а у других — пресным? Секрет кроется в нескольких кулинарных хитростях.
Основа вкуса — качественная свинина на кости. Длительная варка вытягивает коллаген, превращая воду в плотную основу. Для придания аромата овощи следует предварительно обжечь. Это создает карамелизированную корочку, которая передает супу золотистый оттенок и дымные ноты.
"Для щей лучше выбирать лопатку или грудинку, где есть прослойки жира. Именно они делают наваристый суп по-настоящему сытным", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Важно следить за интенсивностью кипения. Бульон должен томиться, а не бурлить. Сильный нагрев сделает жидкость мутной и лишит ее прозрачности. Процеживание после варки — обязательный этап для удаления мелких костей и остатков специй.
Ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1. Поджарить одну очищенную луковицу и одну морковь на сухой сковороде до появления темных пятен.
Шаг 2. Залить мясо холодной водой, довести до кипения и снять пену.
Шаг 3. Добавить подпаленные овощи и специи в кастрюлю, варить на малом огне 60 минут.
Шаг 4. Нарезать оставшуюся морковь соломкой, а лук полукольцами для пассерования.
Шаг 5. Обжарить овощи на масле до мягкости в течение 4 минут.
Шаг 6. Извлечь мясо, процедить бульон, вернуть в него нарезанную свинину и добавить картофель.
Шаг 7. Отжать лишний рассол из капусты, добавить ее в суп через 10 минут после картофеля.
Шаг 8. Варить еще 10 минут, накрыть крышкой и оставить настаиваться перед подачей.
Рекомендация: добавьте в готовую зажарку чайную ложку сахара. Это смягчит резкую кислоту капусты и сделает вкус супа многослойным.
"Кислая капуста замедляет разваривание овощей. Поэтому картофель всегда отправляется в кастрюлю первым, иначе он останется "стеклянным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.
Если капуста кажется слишком резкой, промойте ее холодной водой. Это снизит концентрацию соли и молочной кислоты. Для более мягкого профиля блюда профессионалы используют томатную пасту. Ее нужно обжарить вместе с луком и морковью до кирпичного цвета.
|Компонент
|Функция в щах
|Квашеная капуста
|Источник кислоты и текстуры
|Свинина
|Обеспечивает жирность и сытность
|Пассированные овощи
|Создают цвет и плотность бульона
Подобно тому как французский холодный суп вишисуаз требует точности в обжарке порея, русские щи зависят от качества зажарки. Лук не должен сгореть, его задача — отдать сладость, которая уравновесит ферментированную капусту. Если любите более густые супы, можно размять часть картофеля вилкой прямо в кастрюле.
"В финале варки можно добавить раздавленный чеснок. Это добавит весенний суп ароматной остроты, которая особенно хороша в тандеме со свининой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Роман Беляков.
Да, говядина даст более темный и насыщенный бульон, но время варки увеличится до двух часов. Свинина предпочтительнее для классического мягкого вкуса.
Если капуста старая и очень жесткая, ее стоит потушить в сотейнике с небольшим количеством бульона около 30 минут перед закладкой в суп.
Кислые щи становятся вкуснее на второй день, когда картофель впитывает аромат рассола. Храните их в холодильнике не более трех суток.
