Сделает кислые щи невероятно сытными: этот ингредиент стоит добавить в кастрюлю в конце

Густой, наваристый, с характерной согревающей кислинкой — этот суп по праву считают королем домашней кухни. Но почему у одних хозяек он получается легендарным, а у других — пресным? Секрет кроется в нескольких кулинарных хитростях.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи с кислой капустой в тарелке

Правила крепкого бульона

Основа вкуса — качественная свинина на кости. Длительная варка вытягивает коллаген, превращая воду в плотную основу. Для придания аромата овощи следует предварительно обжечь. Это создает карамелизированную корочку, которая передает супу золотистый оттенок и дымные ноты.

"Для щей лучше выбирать лопатку или грудинку, где есть прослойки жира. Именно они делают наваристый суп по-настоящему сытным", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важно следить за интенсивностью кипения. Бульон должен томиться, а не бурлить. Сильный нагрев сделает жидкость мутной и лишит ее прозрачности. Процеживание после варки — обязательный этап для удаления мелких костей и остатков специй.

Рецепт классических кислых щей

Ингредиенты

Свинина — 500 г.

Капуста квашеная — 400 г.

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец черный горошком — 5 шт.

Соль — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Поджарить одну очищенную луковицу и одну морковь на сухой сковороде до появления темных пятен.

Шаг 2. Залить мясо холодной водой, довести до кипения и снять пену.

Шаг 3. Добавить подпаленные овощи и специи в кастрюлю, варить на малом огне 60 минут.

Шаг 4. Нарезать оставшуюся морковь соломкой, а лук полукольцами для пассерования.

Шаг 5. Обжарить овощи на масле до мягкости в течение 4 минут.

Шаг 6. Извлечь мясо, процедить бульон, вернуть в него нарезанную свинину и добавить картофель.

Шаг 7. Отжать лишний рассол из капусты, добавить ее в суп через 10 минут после картофеля.

Шаг 8. Варить еще 10 минут, накрыть крышкой и оставить настаиваться перед подачей.

Рекомендация: добавьте в готовую зажарку чайную ложку сахара. Это смягчит резкую кислоту капусты и сделает вкус супа многослойным.

"Кислая капуста замедляет разваривание овощей. Поэтому картофель всегда отправляется в кастрюлю первым, иначе он останется "стеклянным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Как сбалансировать кислоту

Если капуста кажется слишком резкой, промойте ее холодной водой. Это снизит концентрацию соли и молочной кислоты. Для более мягкого профиля блюда профессионалы используют томатную пасту. Ее нужно обжарить вместе с луком и морковью до кирпичного цвета.

Компонент Функция в щах Квашеная капуста Источник кислоты и текстуры Свинина Обеспечивает жирность и сытность Пассированные овощи Создают цвет и плотность бульона

Подобно тому как французский холодный суп вишисуаз требует точности в обжарке порея, русские щи зависят от качества зажарки. Лук не должен сгореть, его задача — отдать сладость, которая уравновесит ферментированную капусту. Если любите более густые супы, можно размять часть картофеля вилкой прямо в кастрюле.

"В финале варки можно добавить раздавленный чеснок. Это добавит весенний суп ароматной остроты, которая особенно хороша в тандеме со свининой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о щах

Можно ли заменить свинину на говядину?

Да, говядина даст более темный и насыщенный бульон, но время варки увеличится до двух часов. Свинина предпочтительнее для классического мягкого вкуса.

Нужно ли тушить капусту отдельно?

Если капуста старая и очень жесткая, ее стоит потушить в сотейнике с небольшим количеством бульона около 30 минут перед закладкой в суп.

Как хранить готовые щи?

Кислые щи становятся вкуснее на второй день, когда картофель впитывает аромат рассола. Храните их в холодильнике не более трех суток.

