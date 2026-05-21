Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Сделает кислые щи невероятно сытными: этот ингредиент стоит добавить в кастрюлю в конце

Еда

Густой, наваристый, с характерной согревающей кислинкой — этот суп по праву считают королем домашней кухни. Но почему у одних хозяек он получается легендарным, а у других — пресным? Секрет кроется в нескольких кулинарных хитростях.

Щи с кислой капустой в тарелке
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щи с кислой капустой в тарелке

Правила крепкого бульона

Основа вкуса — качественная свинина на кости. Длительная варка вытягивает коллаген, превращая воду в плотную основу. Для придания аромата овощи следует предварительно обжечь. Это создает карамелизированную корочку, которая передает супу золотистый оттенок и дымные ноты.

"Для щей лучше выбирать лопатку или грудинку, где есть прослойки жира. Именно они делают наваристый суп по-настоящему сытным", — объяснила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важно следить за интенсивностью кипения. Бульон должен томиться, а не бурлить. Сильный нагрев сделает жидкость мутной и лишит ее прозрачности. Процеживание после варки — обязательный этап для удаления мелких костей и остатков специй.

Рецепт классических кислых щей

Ингредиенты

  • Свинина — 500 г.
  • Капуста квашеная — 400 г.
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец черный горошком — 5 шт.
  • Соль — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Поджарить одну очищенную луковицу и одну морковь на сухой сковороде до появления темных пятен.

Шаг 2. Залить мясо холодной водой, довести до кипения и снять пену.

Шаг 3. Добавить подпаленные овощи и специи в кастрюлю, варить на малом огне 60 минут.

Шаг 4. Нарезать оставшуюся морковь соломкой, а лук полукольцами для пассерования.

Шаг 5. Обжарить овощи на масле до мягкости в течение 4 минут.

Шаг 6. Извлечь мясо, процедить бульон, вернуть в него нарезанную свинину и добавить картофель.

Шаг 7. Отжать лишний рассол из капусты, добавить ее в суп через 10 минут после картофеля.

Шаг 8. Варить еще 10 минут, накрыть крышкой и оставить настаиваться перед подачей.

Рекомендация: добавьте в готовую зажарку чайную ложку сахара. Это смягчит резкую кислоту капусты и сделает вкус супа многослойным.

"Кислая капуста замедляет разваривание овощей. Поэтому картофель всегда отправляется в кастрюлю первым, иначе он останется "стеклянным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Как сбалансировать кислоту

Если капуста кажется слишком резкой, промойте ее холодной водой. Это снизит концентрацию соли и молочной кислоты. Для более мягкого профиля блюда профессионалы используют томатную пасту. Ее нужно обжарить вместе с луком и морковью до кирпичного цвета.

Компонент Функция в щах
Квашеная капуста Источник кислоты и текстуры
Свинина Обеспечивает жирность и сытность
Пассированные овощи Создают цвет и плотность бульона

Подобно тому как французский холодный суп вишисуаз требует точности в обжарке порея, русские щи зависят от качества зажарки. Лук не должен сгореть, его задача — отдать сладость, которая уравновесит ферментированную капусту. Если любите более густые супы, можно размять часть картофеля вилкой прямо в кастрюле.

"В финале варки можно добавить раздавленный чеснок. Это добавит весенний суп ароматной остроты, которая особенно хороша в тандеме со свининой", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о щах

Можно ли заменить свинину на говядину?

Да, говядина даст более темный и насыщенный бульон, но время варки увеличится до двух часов. Свинина предпочтительнее для классического мягкого вкуса.

Нужно ли тушить капусту отдельно?

Если капуста старая и очень жесткая, ее стоит потушить в сотейнике с небольшим количеством бульона около 30 минут перед закладкой в суп.

Как хранить готовые щи?

Кислые щи становятся вкуснее на второй день, когда картофель впитывает аромат рассола. Храните их в холодильнике не более трех суток.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы супы рецепты кулинария
Новости Все >
Нафтогаз добился взыскания $1,4 млрд: активы Газпрома под угрозой ареста
Экономия на аренде жилья в Турции оказалась иллюзией — цена ужина в кафе сводит на нет всю выгоду
Резиновая квартира довела вартовчанина до конфискации: чем рискуют владельцы недвижимости
Сложный выбор: почему дочери Даны Борисовой проще открыться чужим людям, чем близким
В океане у берегов Австралии нашли гигантского кальмара — его искали 25 лет, а помогла пробирка с водой
Защита смыслов: Хабенский ответил на сравнение нового Гамлета в МХТ с игрой в КВН
Землю накрывает магнитный шторм — такого не было давно, и причина оказалась не в солнечных вспышках
Наличная валюта стала токсичной, а рубль непредсказуем — эксперты назвали активы, которые спасут
Анонимность наличных закончилась — банки проверяют всех, и под удар попадут не только теневики
Тяга к сладкому и сонливость после еды могут указывать на опасный сбой в организме
Сейчас читают
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Недвижимость
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Последние материалы
Тайный шифр из курятника: какой секрет древних мудрецов скрывает обычное яйцо
Нафтогаз добился взыскания $1,4 млрд: активы Газпрома под угрозой ареста
Экономия на аренде жилья в Турции оказалась иллюзией — цена ужина в кафе сводит на нет всю выгоду
Таблетка из аптечки против нагара: копеечное лекарство, которое при нагревании растворяет темные пятна на подошве утюга
Секрет советского хлеба: почему раньше он не плесневел, а теперь пропадает за пару дней
Резиновая квартира довела вартовчанина до конфискации: чем рискуют владельцы недвижимости
Сложный выбор: почему дочери Даны Борисовой проще открыться чужим людям, чем близким
Забудьте про адский котел: ученые нашли шрамы, погубившие Пангею
Ваш личный счет под прицелом: за что банк может заблокировать карту уже завтра
Вместо дорогих паст: этот зеленый метод навсегда освежит дыхание собаки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.