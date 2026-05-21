Говядина — это не только белок, но и характер. Бросить фарш на сковороду может каждый, а превратить его в нежнейшее блюдо, которое тает во рту, — это технология. Тефтели в мультиварке — идеальный пример того, как девайс работает на повара. Здесь нет агрессивного жара, только бережное томление в собственном соку и соусе. Это не столовские "ежики", это блюдо с ресторанным потенциалом, если соблюдать температурный режим и последовательность действий.
Мясо не терпит суеты. Перед началом работы фарш должен быть холодным, а ваши руки — быстрыми. Если перегреете жир в ладонях, текстура поплывет.
Время: 55 мин. Порции: 4
"Очень важно не переварить тефтели. Если оставить их в режиме подогрева слишком долго, мясной белок начнет разрушаться, и структура станет ватной. 35 минут — золотое время для говядины в мультиварке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Рис в тефтелях — это не наполнитель для объема, а гидрофильный компонент. Он впитывает мясной сок, сохраняя его в структуре шарика. Если взять сухой рис, он вытянет влагу из говядины, и вы получите сухие "камни". Чтобы избежать резкого запаха при нарезке лука, можно использовать кулинарные заклинания против овоща, но в фарш его лучше класть сырым для максимальной сочности.
"Добавление молока или сливок в мясную базу — это классический прием, который смягчает жесткие волокна говядины. Это работает так же эффективно, как использование молочных продуктов, когда капуста в пирожках перестает быть жесткой после контакта со сливками", — отметил пекарь Иван Терентьев.
|Компонент
|Функция в блюде
|Панировочные сухари
|Создают каркас и задерживают мясные соки внутри.
|Томатная паста
|Кислота размягчает коллаген, делая мясо нежным.
Мультиварка имитирует русскую печь. Закрытый цикл парообразования не дает соусу выкипать, а тефтелям — сохнуть. В отличие от сковороды, где низ горит, а верх сырой, здесь тепло распределяется равномерно. Если вам нужен быстрый результат без лишней возни, это направление напоминает хитрый трюк с лавашем, где техника берет на себя 90% работы.
"При тушении в мультиварке важно следить за качеством специй. Старые приправы при длительном нагреве могут дать горечь. Всегда проверяйте, что устроит в желудке старая корица или просроченный перец", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Можно, но блюдо станет значительно жирнее. Лучше использовать смесь 70/30 (говядина/свинина) для идеального баланса плотности и сочности.
В данном рецепте мы используем технологию томления. Обжарка создаст корку (реакция Майяра), но может сделать тефтели чуть суше. Для мультиварки лучше сразу тушить в соусе.
Две причины: либо вы плохо отбили фарш, либо рис был слишком сухим и начал активно разбухать уже внутри тефтели, разрывая мясные волокна.
Разведите чайную ложку муки в 50 мл холодной воды и добавьте в чашу за 10 минут до готовности. Это создаст бархатистую текстуру подливы.
