Соус, который хочется вымакать хлебом: идеальный рецепт тефтелей в мультиварке

Говядина — это не только белок, но и характер. Бросить фарш на сковороду может каждый, а превратить его в нежнейшее блюдо, которое тает во рту, — это технология. Тефтели в мультиварке — идеальный пример того, как девайс работает на повара. Здесь нет агрессивного жара, только бережное томление в собственном соку и соусе. Это не столовские "ежики", это блюдо с ресторанным потенциалом, если соблюдать температурный режим и последовательность действий.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Тефтели в мультиварке

Рецепт нежных тефтелей из говядины

Мясо не терпит суеты. Перед началом работы фарш должен быть холодным, а ваши руки — быстрыми. Если перегреете жир в ладонях, текстура поплывет.

Время: 55 мин. Порции: 4

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 500 г

Рис длиннозерный — 80 г

Репчатый лук — 100 г

Морковь — 70 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Молоко (3,2%) — 50 мл

Панировочные сухари — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Соль — 5 г

Черный молотый перец — 2 г

Растительное масло — 15 мл

Бульон (или вода) — 300 мл

Пошаговая инструкция:

Промойте рис, залейте кипятком на 15 минут. Это гидратация: зерно дойдет до полуготовности, не забрав влагу из мяса позже. Лук рубим в мелкую крошку, морковь — на мелкой терке. Половину базы оставляем для зажарки. Соедините мясо, рис, яйцо, овощную смесь и молоко. Добавьте сухари — они удержат сок внутри. Тщательно вымешайте и обязательно отбейте фарш о миску. В режиме "Жарка" пассеруйте остатки овощей с томатной пастой. Влейте бульон. Сформируйте тефтели (по 40-50 г), выложите в соус. Установите режим "Тушение" на 35 минут.

"Очень важно не переварить тефтели. Если оставить их в режиме подогрева слишком долго, мясной белок начнет разрушаться, и структура станет ватной. 35 минут — золотое время для говядины в мультиварке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология сочности: почему важен рис и молоко

Рис в тефтелях — это не наполнитель для объема, а гидрофильный компонент. Он впитывает мясной сок, сохраняя его в структуре шарика. Если взять сухой рис, он вытянет влагу из говядины, и вы получите сухие "камни". Чтобы избежать резкого запаха при нарезке лука, можно использовать кулинарные заклинания против овоща, но в фарш его лучше класть сырым для максимальной сочности.

"Добавление молока или сливок в мясную базу — это классический прием, который смягчает жесткие волокна говядины. Это работает так же эффективно, как использование молочных продуктов, когда капуста в пирожках перестает быть жесткой после контакта со сливками", — отметил пекарь Иван Терентьев.

Компонент Функция в блюде Панировочные сухари Создают каркас и задерживают мясные соки внутри. Томатная паста Кислота размягчает коллаген, делая мясо нежным.

Преимущества мультиварки в работе с мясом

Мультиварка имитирует русскую печь. Закрытый цикл парообразования не дает соусу выкипать, а тефтелям — сохнуть. В отличие от сковороды, где низ горит, а верх сырой, здесь тепло распределяется равномерно. Если вам нужен быстрый результат без лишней возни, это направление напоминает хитрый трюк с лавашем, где техника берет на себя 90% работы.

"При тушении в мультиварке важно следить за качеством специй. Старые приправы при длительном нагреве могут дать горечь. Всегда проверяйте, что устроит в желудке старая корица или просроченный перец", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать свиной фарш вместо говяжьего?

Можно, но блюдо станет значительно жирнее. Лучше использовать смесь 70/30 (говядина/свинина) для идеального баланса плотности и сочности.

Нужно ли обжаривать тефтели перед тушением?

В данном рецепте мы используем технологию томления. Обжарка создаст корку (реакция Майяра), но может сделать тефтели чуть суше. Для мультиварки лучше сразу тушить в соусе.

Почему тефтели разваливаются?

Две причины: либо вы плохо отбили фарш, либо рис был слишком сухим и начал активно разбухать уже внутри тефтели, разрывая мясные волокна.

Как сделать соус гуще?

Разведите чайную ложку муки в 50 мл холодной воды и добавьте в чашу за 10 минут до готовности. Это создаст бархатистую текстуру подливы.

