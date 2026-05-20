Новый взгляд на летнее меню: как приготовить очень простую окрошку с кальмарами по-итальянски

Летний зной диктует новые правила гастрономии. Когда столбик термометра ползет вверх, организм отказывается от тяжелых углеводов и горячих бульонов. Наступает время холодных супов, где технологии эмульгации и правильная нарезка решают всё. Окрошка по-итальянски — это не посягательство на традиции, а способ адаптировать рацион к температурным реалиям, сохранив при этом эстетику и текстурный баланс.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Технология правильной окрошки

Секрет любого холодного супа — размер кубика и свежесть кальмара. Не переваривайте морепродукт: 2 минуты в кипятке достаточно для сохранения мягкости. Иначе получите "резину". Используйте быстрые методы обработки свежих овощей, чтобы поддержать хрусткую структуру блюда.

"Кальмар выступает здесь как белковый каркас, который идеально гармонирует с йогуртовой основой. Это гораздо легче классического кваса или кефира", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Параметр Стандарт Температура подачи +8…+10°C Нарезка Кубик 0.8 см

"Работа с йогуртом требует баланса кислотности. Добавление лимонного сока — это необходимый шаг, чтобы суп не стал плоским и безликим", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт: Окрошка по-итальянски

Легкая, освежающая вариация классического холодного супа для жаркого дня.

Легкая, освежающая вариация классического холодного супа для жаркого дня. Время: 25 мин | Порции: 4

25 мин | 4 Ингредиенты: 170 г кальмаров 120 г огурцов 100 г картофеля 2 яйца 4 шт. помидоров черри 50 г свежей зелени (укроп, петрушка) 120 г густого йогурта (без добавок) 2 ст. л. лимонного сока соль, черный перец по вкусу газированная вода (минералка) для разбавления

Шаг 1: Отварите картофель, яйца и кальмары. Остудите до комнатной температуры. Нарежьте всё аккуратным средним кубиком.

Шаг 2: Удалите кожицу с огурцов, чтобы структура супа была нежной. Нашинкуйте их кубиком. Помидоры разрежьте на четвертинки. Мелко порубите зелень.

Шаг 3: Объедините ингредиенты в глубокой посуде. Добавьте лимонный сок, соль и перец.

Шаг 4: Перед самой подачей вмешайте йогурт. Долейте ледяную газированную воду, доводя блюдо до нужной густоты. Подавайте сразу.

Секрет Шефа: Чтобы газированная вода дольше сохраняла свои свойства в супе, используйте сильногазированную минералку из холодильника, открывая её именно в момент заправки порции.

"Попробуйте заменить покупной йогурт на домашний кефир низкой жирности, если хотите сделать вкус более резким, с той самой советской искрой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о холодном супе

Можно ли заменить кальмары креветками?

Да, это допустимо. Однако кальмар держит плотность и не "разваливается" в кислой йогуртовой среде, в отличие от нежного мяса креветки.

Почему огурец нужно чистить от кожицы?

Кожица создает лишний грубый акцент и препятствует равномерному распределению сока огурца в йогуртовой эмульсии.

Как долго можно хранить такую окрошку?

В холодильнике без заправки — 24 часа. С йогуртом — не более 3-4 часов, иначе овощи отдадут влагу и "потекут", потеряв хруст.

Нужно ли остужать картофель до ледяного состояния?

Обязательно. Теплый картофель испортит общую температуру подачи и сделает вкус размытым.

