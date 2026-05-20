Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Новый взгляд на летнее меню: как приготовить очень простую окрошку с кальмарами по-итальянски

Еда

Летний зной диктует новые правила гастрономии. Когда столбик термометра ползет вверх, организм отказывается от тяжелых углеводов и горячих бульонов. Наступает время холодных супов, где технологии эмульгации и правильная нарезка решают всё. Окрошка по-итальянски — это не посягательство на традиции, а способ адаптировать рацион к температурным реалиям, сохранив при этом эстетику и текстурный баланс.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Технология правильной окрошки

Секрет любого холодного супа — размер кубика и свежесть кальмара. Не переваривайте морепродукт: 2 минуты в кипятке достаточно для сохранения мягкости. Иначе получите "резину". Используйте быстрые методы обработки свежих овощей, чтобы поддержать хрусткую структуру блюда.

"Кальмар выступает здесь как белковый каркас, который идеально гармонирует с йогуртовой основой. Это гораздо легче классического кваса или кефира", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Параметр Стандарт
Температура подачи +8…+10°C
Нарезка Кубик 0.8 см

"Работа с йогуртом требует баланса кислотности. Добавление лимонного сока — это необходимый шаг, чтобы суп не стал плоским и безликим", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт: Окрошка по-итальянски

  • Название: Окрошка по-итальянски с кальмарами и йогуртом.
  • Интро: Легкая, освежающая вариация классического холодного супа для жаркого дня.
  • Время: 25 мин | Порции: 4
  • Ингредиенты: 170 г кальмаров 120 г огурцов 100 г картофеля 2 яйца 4 шт. помидоров черри 50 г свежей зелени (укроп, петрушка) 120 г густого йогурта (без добавок) 2 ст. л. лимонного сока соль, черный перец по вкусу газированная вода (минералка) для разбавления
  • Шаги:

Шаг 1: Отварите картофель, яйца и кальмары. Остудите до комнатной температуры. Нарежьте всё аккуратным средним кубиком.

Шаг 2: Удалите кожицу с огурцов, чтобы структура супа была нежной. Нашинкуйте их кубиком. Помидоры разрежьте на четвертинки. Мелко порубите зелень.

Шаг 3: Объедините ингредиенты в глубокой посуде. Добавьте лимонный сок, соль и перец.

Шаг 4: Перед самой подачей вмешайте йогурт. Долейте ледяную газированную воду, доводя блюдо до нужной густоты. Подавайте сразу.

  • Секрет Шефа: Чтобы газированная вода дольше сохраняла свои свойства в супе, используйте сильногазированную минералку из холодильника, открывая её именно в момент заправки порции.

"Попробуйте заменить покупной йогурт на домашний кефир низкой жирности, если хотите сделать вкус более резким, с той самой советской искрой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о холодном супе

Можно ли заменить кальмары креветками?

Да, это допустимо. Однако кальмар держит плотность и не "разваливается" в кислой йогуртовой среде, в отличие от нежного мяса креветки.

Почему огурец нужно чистить от кожицы?

Кожица создает лишний грубый акцент и препятствует равномерному распределению сока огурца в йогуртовой эмульсии.

Как долго можно хранить такую окрошку?

В холодильнике без заправки — 24 часа. С йогуртом — не более 3-4 часов, иначе овощи отдадут влагу и "потекут", потеряв хруст.

Нужно ли остужать картофель до ледяного состояния?

Обязательно. Теплый картофель испортит общую температуру подачи и сделает вкус размытым.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты кулинария
Новости Все >
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Обычная жидкость из кухонного шкафа убивает бактерии в туалете — достаточно 15 минут, и запаха нет
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Гексакоптер-убийца: Индия создала ракету для дронов
Неожиданный ингредиент для десерта родом из СССР: как пиво меняет вкус классического теста
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.