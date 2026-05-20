Новый взгляд на летнее меню: как приготовить очень простую окрошку с кальмарами по-итальянски

Летний зной диктует новые правила гастрономии. Когда столбик термометра ползет вверх, организм отказывается от тяжелых углеводов и горячих бульонов. Наступает время холодных супов, где технологии эмульгации и правильная нарезка решают всё. Окрошка по-итальянски — это не посягательство на традиции, а способ адаптировать рацион к температурным реалиям, сохранив при этом эстетику и текстурный баланс.
Секрет любого холодного супа — размер кубика и свежесть кальмара. Не переваривайте морепродукт: 2 минуты в кипятке достаточно для сохранения мягкости. Иначе получите "резину". Используйте быстрые методы обработки свежих овощей, чтобы поддержать хрусткую структуру блюда.
"Кальмар выступает здесь как белковый каркас, который идеально гармонирует с йогуртовой основой. Это гораздо легче классического кваса или кефира", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
|Параметр
|Стандарт
|Температура подачи
|+8…+10°C
|Нарезка
|Кубик 0.8 см
"Работа с йогуртом требует баланса кислотности. Добавление лимонного сока — это необходимый шаг, чтобы суп не стал плоским и безликим", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Шаг 1: Отварите картофель, яйца и кальмары. Остудите до комнатной температуры. Нарежьте всё аккуратным средним кубиком.
Шаг 2: Удалите кожицу с огурцов, чтобы структура супа была нежной. Нашинкуйте их кубиком. Помидоры разрежьте на четвертинки. Мелко порубите зелень.
Шаг 3: Объедините ингредиенты в глубокой посуде. Добавьте лимонный сок, соль и перец.
Шаг 4: Перед самой подачей вмешайте йогурт. Долейте ледяную газированную воду, доводя блюдо до нужной густоты. Подавайте сразу.
"Попробуйте заменить покупной йогурт на домашний кефир низкой жирности, если хотите сделать вкус более резким, с той самой советской искрой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.
Да, это допустимо. Однако кальмар держит плотность и не "разваливается" в кислой йогуртовой среде, в отличие от нежного мяса креветки.
Кожица создает лишний грубый акцент и препятствует равномерному распределению сока огурца в йогуртовой эмульсии.
В холодильнике без заправки — 24 часа. С йогуртом — не более 3-4 часов, иначе овощи отдадут влагу и "потекут", потеряв хруст.
Обязательно. Теплый картофель испортит общую температуру подачи и сделает вкус размытым.
