Подготовка ингредиентов на профессиональной кухне требует не только острого ножа, но и понимания физико-химических процессов, происходящих внутри овощей. Обычная кухонная рутина часто превращается в дискомфорт из-за элементарного незнания основ работы с ферментами, которые при механическом воздействии мгновенно высвобождают летучие соединения.
При повреждении клеточной структуры луковицы фермент аллиназа вступает в реакцию с сульфоксидами. Образуется газ, который при контакте со слизистой оболочкой глаз превращается в слабую серную кислоту. Это защитный механизм растения от вредителей. Для повара эта реакция — показатель деградации продукта при неправильной шинковке. Чтобы заблокировать синтез газа, необходимо замедлить метаболическую активность ферментов.
"Ферментативная активность лука напрямую зависит от температуры: охладив овощ, мы буквально усыпляем реактор, ответственный за выброс ирритантов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Метод "шоковой" подготовки прост. Отправьте луковицу в морозильную камеру на 10-15 минут. Этого промежутка достаточно, чтобы температура внутри тканей упала, но структура клеток осталась целой. Передержка приведет к разрушению стенок клеток (кристаллизация воды), после чего лук потеряет упругость, превратившись в кашицу. Охлажденный овощ идеально подходит для приготовления супов, подлив и пассеровки, где структура волокон вторична по сравнению с вкусовым профилем.
|Метод
|Результат для текстуры
|Холодильник (30 мин)
|Сохраняет плотность и хруст
|Морозилка (15 мин)
|Снижает активность аллиназы
"Поварская техника требует точности, а не интуиции. Охлажденный лук режется ровнее, так как плотность тканей повышается, позволяя ножу идти как по маслу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Помните, нож должен быть идеально заточен. Тупое лезвие давит на клетки, вместо того чтобы рассекать их, что провоцирует еще более интенсивный выброс слезоточивого газа.
"Использование качественного инвентаря в сочетании с температурным контролем — ключ к профессиональному результату на домашней кухне", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Охлажденный продукт необходимо использовать сразу после вынимания из камеры, так как при достижении комнатной температуры ферментативная активность восстанавливается.
При слишком длительном воздействии отрицательных температур вода внутри клеток превращается в лед, который разрывает клеточные мембраны. Это необратимый процесс.
Только если вы планируете использовать его для термической обработки в супах или рагу. Для салатов такой способ категорически не годится.
Нет, просто приступайте к дальнейшим этапам термообработки: жарке, тушению или деглазированию.
