Елена Назарова

Йод и уксус вам помогут: как не купить разбавленный мед вместо настоящего продукта

Рынок меда перенасыщен фальсификатами, где натуральный продукт замещают сахарными сиропами, патокой, дешевым крахмалом и даже мелом. Чтобы отличить качественный товар, профессионалы рекомендуют проводить экспресс-тесты непосредственно при покупке или сразу после нее.

Химические индикаторы качества

Самый простой способ выявить добавление муки или крахмала — использование обычного йода. Достаточно одной капли на образец: если мед окрасился в фиолетовый или синий спектр, значит, структура была изменена крахмальным клейстером. Натуральный состав цвет не меняет.

"При выборе меда важно смотреть на лабораторные показатели, но бытовые тесты с уксусом на мел или водой на патоку позволяют моментально отсеять откровенный суррогат", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для обнаружения мела в продукт добавляют немного уксуса. Шипение — признак выброса углекислого газа, возникающий при реакции кислоты с карбонатом кальция. Качественный мед дает лишь слабую пену, но не химическую реакцию. При подозрении на патоку используют смесь воды и нашатырного спирта: бурый осадок прямо указывает на наличие примесей в растворе.

Физика консистенции

Настоящий мед проявляет выраженную вязкость. Он стекает с ложки непрерывной нитью, образуя ровную горку на поверхности сосуда. Если продукт мгновенно растекается — целостность структуры нарушена добавленной водой или сиропами. При выборе продуктов и ингредиентов важно понимать физические свойства — натуральный мед зимой неизбежно кристаллизуется. Жидкая фракция в холодный сезон — маркер фальсификата или перегретого сырья.

"Натуральный мед активно вступает во взаимодействие с влагой хлеба. Если продукт разбавлен, хлеб в нем моментально размокает, в противном случае — твердеет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Признак натуральности Признак фальсификата
Непрерывная нить при наматывании Быстрое стекание и разрывы
Кристаллизация (зимой) Жидкая консистенция

"Технологическая чистота любого продукта начинается с контроля этапов его подготовки. В случае с десертами, будь то банановый мусс или медовые основы, качество исходника определяет итог", — резюмировала кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о меде

Как понять, нагревали ли мед перед продажей?

Нагретый мед теряет свои естественные энзимы и аромат. Если при покупке вы чувствуете карамельный запах или видите неестественно темный прозрачный цвет, велика вероятность, что сырье подвергалось тепловой деградации.

Почему мед начинает бродить?

Брожение — прямой результат высокого содержания влаги. Это случается, если мед выкачали незрелым (незапечатанные соты) или добавили воду для увеличения объема.

Безопасно ли покупать мед с рук на обочине?

Риск получения несертифицированного продукта крайне высок. Рекомендуется проверять наличие ветеринарной справки или лабораторного протокола у продавца.

Влияет ли цвет меда на его качество?

Цвет зависит от медоноса, но он не должен быть "химическим" или мутным с хлопьями, если это не естественная кристаллизация.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
