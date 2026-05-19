Йод и уксус вам помогут: как не купить разбавленный мед вместо настоящего продукта

Рынок меда перенасыщен фальсификатами, где натуральный продукт замещают сахарными сиропами, патокой, дешевым крахмалом и даже мелом. Чтобы отличить качественный товар, профессионалы рекомендуют проводить экспресс-тесты непосредственно при покупке или сразу после нее.
Самый простой способ выявить добавление муки или крахмала — использование обычного йода. Достаточно одной капли на образец: если мед окрасился в фиолетовый или синий спектр, значит, структура была изменена крахмальным клейстером. Натуральный состав цвет не меняет.
"При выборе меда важно смотреть на лабораторные показатели, но бытовые тесты с уксусом на мел или водой на патоку позволяют моментально отсеять откровенный суррогат", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Для обнаружения мела в продукт добавляют немного уксуса. Шипение — признак выброса углекислого газа, возникающий при реакции кислоты с карбонатом кальция. Качественный мед дает лишь слабую пену, но не химическую реакцию. При подозрении на патоку используют смесь воды и нашатырного спирта: бурый осадок прямо указывает на наличие примесей в растворе.
Настоящий мед проявляет выраженную вязкость. Он стекает с ложки непрерывной нитью, образуя ровную горку на поверхности сосуда. Если продукт мгновенно растекается — целостность структуры нарушена добавленной водой или сиропами. При выборе продуктов и ингредиентов важно понимать физические свойства — натуральный мед зимой неизбежно кристаллизуется. Жидкая фракция в холодный сезон — маркер фальсификата или перегретого сырья.
"Натуральный мед активно вступает во взаимодействие с влагой хлеба. Если продукт разбавлен, хлеб в нем моментально размокает, в противном случае — твердеет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.
|Признак натуральности
|Признак фальсификата
|Непрерывная нить при наматывании
|Быстрое стекание и разрывы
|Кристаллизация (зимой)
|Жидкая консистенция
"Технологическая чистота любого продукта начинается с контроля этапов его подготовки. В случае с десертами, будь то банановый мусс или медовые основы, качество исходника определяет итог", — резюмировала кондитер Ольга Ефимова.
Нагретый мед теряет свои естественные энзимы и аромат. Если при покупке вы чувствуете карамельный запах или видите неестественно темный прозрачный цвет, велика вероятность, что сырье подвергалось тепловой деградации.
Брожение — прямой результат высокого содержания влаги. Это случается, если мед выкачали незрелым (незапечатанные соты) или добавили воду для увеличения объема.
Риск получения несертифицированного продукта крайне высок. Рекомендуется проверять наличие ветеринарной справки или лабораторного протокола у продавца.
Цвет зависит от медоноса, но он не должен быть "химическим" или мутным с хлопьями, если это не естественная кристаллизация.
