Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Ни грамма крахмала или химии: как дома повторить легендарный краснодарский соус из СССР

Еда

Советский гастрономический стандарт в стеклянной банке объединил томатную основу с яблочным пюре. Этот соус стал эталоном баланса кислоты и сладости. Домашняя технология позволяет воссоздать ту самую текстуру без использования искусственных загустителей и консервантов.

Краснодарский соус
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Краснодарский соус

Технологическая формула состава

Главная черта классического рецепта заключается в использовании кислых яблок. Плоды сорта Антоновка содержат высокий процент природного пектина. При длительном нагревании пектин связывает жидкость, превращая массу в густое, глянцевое пюре. Это избавляет от необходимости добавлять крахмал, который часто портит соус из бекона и томатов и другие домашние заправки.

"Яблочная основа не только работает как загуститель, но и смягчает агрессивную кислоту томатов. Важно использовать именно кислые сорта, чтобы сахар в рецепте заиграл правильно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

В отличие от острой аджики, Краснодарский соус опирается на пряную группу. Гвоздика, душистый перец и корица создают объемный аромат. Такая добавка идеально подходит для создания запеканки с помидорами или классических мясных фрикаделек. Продукт получается универсальным за счет умеренной жгучести.

Характеристика Показатель
Базовая основа Томаты и яблочное пюре
Текстура Однородная, густая, без семян
Срок хранения До 12 месяцев в стекле

Процесс термической обработки

Чтобы добиться нужной консистенции, овощи и фрукты должны пройти через медленное томление. Реакция компонентов в кастрюле с толстым дном занимает около двух часов. За это время испаряется лишняя влага, а сахара карамелизуются, придавая массе глубокий красновато-коричневый оттенок. Правильная заправка для салата требует точности, а соус для длительного хранения — терпения.

"Домашний соус всегда выигрывает у магазинного за счет отсутствия уксусной эссенции в огромных дозах. Мы используем мягкий яблочный уксус только в самом конце варки", — отметила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Финальный этап требует обязательного протирания через сито. Это удаляет фрагменты кожицы томатов и яблок, делая структуру бархатистой. Такой продукт можно подавать даже к самым нежным блюдам, например, когда на столе запеченный картофель или паровые котлеты из птицы.

Рецепт Краснодарского соуса

Название: Легендарный Краснодарский соус по ГОСТу.

Это технологичный подход к заготовкам. Никакой лишней воды, только концентрация вкуса овощей и фруктов.

Ингредиенты

  • Помидоры (мясистые сорта) — 2000 г.
  • Яблоки (кислые, типа Антоновки) — 1000 г.
  • Лук репчатый — 250 г.
  • Сахар — 100 г.
  • Соль поваренная — 30 г.
  • Масло растительное рафинированное — 50 г.
  • Уксус яблочный 6% — 40 г.
  • Чеснок свежий — 4 зубчика.
  • Корица, гвоздика, черный перец — по 2 г.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: подготовьте овощи

Помидоры, очищенные яблоки и лук нарежьте произвольными дольками. Сложите в сотейник с толстым дном.

Шаг 2: томите массу

На медленном огне под крышкой варите овощи 1.5 часа до полного размягчения. Периодически помешивайте.

Шаг 3: создайте структуру

Измельчите массу блендером, затем перетрите через мелкое металлическое сито. Верните пюре в кастрюлю.

Шаг 4: уварите соус

Добавьте соль, сахар, масло и молотые специи. Варите без крышки еще 40 минут до загустения.

Шаг 5: завершите приготовление

Введите прессованный чеснок и уксус. Через 5 минут кипения разлейте соус по стерилизованным банкам и закатайте.

"Для получения идеального глянца добавьте в самом конце варки чайную ложку ледяного сливочного масла и быстро перемешайте", — объяснила в интервью Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о соусе

Можно ли заменить свежие помидоры томатной пастой?

Это нарушит технологию. Свежие плоды дают нужный уровень влаги и кислотности для правильной экстракции пектина из яблок.

Почему соус получается слишком жидким?

Вероятно, сорт яблок был недостаточно кислым или время уваривания сократили. Пектин требует длительной термической обработки.

Как долго стоят банки с соусом?

При условии стерилизации емкостей и соблюдения дозировки сахара и соли соус хранится в прохладном месте до года.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда соус рецепты кулинария советы экспертов
Новости Все >
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Последние материалы
Тайны рода в вашей фамилии: как суффикс "-ов" или "-ин" рассказывает о предках
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Эффективнее любого датчика: как домашние кошки тайно определяют скрытые болезни у своих хозяев
Морщины станут глубже, а кожа — сухой: использование каких текстур намертво старит лицо
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Хачапури, от которых худеют: секрет воздушных лодочек из творога без лишних калорий
Кошка копит обиду молча: эти популярные действия человека пушистый мозг считает диверсией
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.