Больше не ешьте это: какие популярные продукты лучше обойти стороной в супермаркетах

Промышленная обработка продуктов превратилась в гонку за снижением себестоимости и увеличением сроков хранения. Потребитель видит на полках яркую упаковку, игнорируя реальный химический состав содержимого. Люди ежедневно потребляют суррогаты, которые разрушают обмен веществ, даже не осознавая истинную причину недомоганий.

Сухофрукты

Рафинированное масло: экстракция бензином

Рафинированное масло преподносят как эталон для жарки. Отсутствие дыма и нейтральный вкус привлекают многих. Технология производства выглядит иначе. В промышленности применяют метод экстракции с использованием гексана. Это органический растворитель, структурно близкий к бензину. Продукт проходит этапы многократной фильтрации и дезодорации, но сам факт использования агрессивной химии в начале цепочки должен насторожить каждого.

Растворимый кофе: химия вместо аромата

Удобство быстрого кофе нивелируется его составом. Производители используют низкосортное зерно, нередко — кофейную пыль или брак. Термическая обработка полностью избавляет сырье от естественного запаха и кофеина. Вкус и аромат восстанавливают принудительно, используя аммиак и мощные синтетические добавки.

"Выпивая чашечку такого "бодрящего" напитка, вы заливаете в себя настоящий химический реагент, который сдобрен ароматизаторами", — предупредила повар Людмила Кравцова.

Сухофрукты: ослепительный глянец

Натуральный продукт после сушки выглядит невзрачно. Он пыльный, темный и сморщенный. Глянцевый блеск на прилавках — результат химической обработки. Плоды купают в сахарном колере и окуривают диоксидом серы. Это позволяет экспонатам на полке оставаться "свежими" годами, сохраняя заданный визуальный эффект. Любителям натурального стоит вспомнить, как финики служат инструментом энергии при правильном подходе, в отличие от химически обработанных снеков.

Продукт Реальный состав Крабовые палочки Сурими, полифосфаты, крахмал Бульонный кубик Глутамат, гуанилат, ионизат натрия

Крабовые палочки: крашеный белок

В этом продукте нет ни грамма краба. Основа — сурими, вымытая до состояния безвкусной тряпки белковая масса отходов белой рыбы. Структуру удерживают крахмал и полифосфаты. Цвет обеспечивает кармин, а вкус — ароматизаторы, имитирующие морепродукты. Технологи открыто называют это "крашеным клейстером".

"Потребитель часто выбирает визуальную привлекательность эмуляции, забывая, что настоящий белок не нуждается в полифосфатах для удержания формы", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Бульонные кубики: обман рецепторов

Кубики имитируют наваристый бульон, используя комбинацию химических соединений. Вместо натуральных экстрактов в составе — глутамат в союзе с гуанилатом и ионизатом натрия. Эта смесь агрессивно выжигает чувствительность рецепторов, заставляя мозг воспринимать подкрашенную воду с гидрогенизированным жиром как деликатес. Если вы хотите приготовить качественный обед, лучше довериться технологиям создания домашних супов, где вкус достигается за счет баланса ингредиентов, а не химии. Подобная замена — прямой путь к привыканию к "усилителям".

"Систематическое использование усилителей вкуса в быту подавляет естественную чувствительность языка к тонким нюансам свежих продуктов", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о качестве еды

Почему рафинированное масло считается вредным?

В процессе экстракции используются растворители, что меняет структуру жирных кислот и оставляет следы химии, не характерные для естественного продукта.

Откуда в растворимом кофе аммиак?

Он используется в технологических процессах при восстановлении аромата и вкусовых качеств после того, как исходное сырье утратило все природные свойства при термической обработке.

Чем опасен диоксид серы в сухофруктах?

Это мощный консервант, используемый для предотвращения порчи и изменения цвета, который может вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых.

Почему крабовые палочки называют "клейстером"?

Масса сурими обладает минимальными пищевыми свойствами и не имеет вкуса; для придания формы и текстуры используются технические связующие агенты — полифосфаты и крахмал.

