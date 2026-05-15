Елена Назарова

Больше не ешьте это: какие популярные продукты лучше обойти стороной в супермаркетах

Промышленная обработка продуктов превратилась в гонку за снижением себестоимости и увеличением сроков хранения. Потребитель видит на полках яркую упаковку, игнорируя реальный химический состав содержимого. Люди ежедневно потребляют суррогаты, которые разрушают обмен веществ, даже не осознавая истинную причину недомоганий.

Рафинированное масло: экстракция бензином

Рафинированное масло преподносят как эталон для жарки. Отсутствие дыма и нейтральный вкус привлекают многих. Технология производства выглядит иначе. В промышленности применяют метод экстракции с использованием гексана. Это органический растворитель, структурно близкий к бензину. Продукт проходит этапы многократной фильтрации и дезодорации, но сам факт использования агрессивной химии в начале цепочки должен насторожить каждого.

Растворимый кофе: химия вместо аромата

Удобство быстрого кофе нивелируется его составом. Производители используют низкосортное зерно, нередко — кофейную пыль или брак. Термическая обработка полностью избавляет сырье от естественного запаха и кофеина. Вкус и аромат восстанавливают принудительно, используя аммиак и мощные синтетические добавки.

"Выпивая чашечку такого "бодрящего" напитка, вы заливаете в себя настоящий химический реагент, который  сдобрен ароматизаторами", — предупредила повар Людмила Кравцова.

Сухофрукты: ослепительный глянец

Натуральный продукт после сушки выглядит невзрачно. Он пыльный, темный и сморщенный. Глянцевый блеск на прилавках — результат химической обработки. Плоды купают в сахарном колере и окуривают диоксидом серы. Это позволяет экспонатам на полке оставаться "свежими" годами, сохраняя заданный визуальный эффект. Любителям натурального стоит вспомнить, как финики служат инструментом энергии при правильном подходе, в отличие от химически обработанных снеков.

Продукт Реальный состав
Крабовые палочки Сурими, полифосфаты, крахмал
Бульонный кубик Глутамат, гуанилат, ионизат натрия

Крабовые палочки: крашеный белок

В этом продукте нет ни грамма краба. Основа — сурими, вымытая до состояния безвкусной тряпки белковая масса отходов белой рыбы. Структуру удерживают крахмал и полифосфаты. Цвет обеспечивает кармин, а вкус — ароматизаторы, имитирующие морепродукты. Технологи открыто называют это "крашеным клейстером".

"Потребитель часто выбирает визуальную привлекательность эмуляции, забывая, что настоящий белок не нуждается в полифосфатах для удержания формы", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Бульонные кубики: обман рецепторов

Кубики имитируют наваристый бульон, используя комбинацию химических соединений. Вместо натуральных экстрактов в составе — глутамат в союзе с гуанилатом и ионизатом натрия. Эта смесь агрессивно выжигает чувствительность рецепторов, заставляя мозг воспринимать подкрашенную воду с гидрогенизированным жиром как деликатес. Если вы хотите приготовить качественный обед, лучше довериться технологиям создания домашних супов, где вкус достигается за счет баланса ингредиентов, а не химии. Подобная замена — прямой путь к привыканию к "усилителям".

"Систематическое использование усилителей вкуса в быту подавляет естественную чувствительность языка к тонким нюансам свежих продуктов", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о качестве еды

Почему рафинированное масло считается вредным?

В процессе экстракции используются растворители, что меняет структуру жирных кислот и оставляет следы химии, не характерные для естественного продукта.

Откуда в растворимом кофе аммиак?

Он используется в технологических процессах при восстановлении аромата и вкусовых качеств после того, как исходное сырье утратило все природные свойства при термической обработке.

Чем опасен диоксид серы в сухофруктах?

Это мощный консервант, используемый для предотвращения порчи и изменения цвета, который может вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых.

Почему крабовые палочки называют "клейстером"?

Масса сурими обладает минимальными пищевыми свойствами и не имеет вкуса; для придания формы и текстуры используются технические связующие агенты — полифосфаты и крахмал.

Экспертная проверка: Екатерина Смирнова, консультант по домашнему питанию; Мария Костина, специалист по региональной кухне России.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
