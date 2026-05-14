Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот

Еда

Традиционные пирожки требуют времени на расстойку и сложную лепку. Этот рецепт меняет правила: картофель здесь не начинка, а основа теста. Благодаря использованию отвара структура получается пористой, а работа с массой занимает минуты. Идеальное решение для быстрого семейного обеда.

Ленивые пирожки с картошкой
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ленивые пирожки с картошкой

Подготовка картофельной основы

Работа начинается с варки очищенных клубней. Главная ошибка — выливать воду после приготовления. Именно крахмалистый отвар обеспечивает тесту ту самую мягкость, которая сохраняется на второй день. Картофель нужно размять до состояния однородного пюре без комочков. Однородность базы напрямую влияет на то, насколько ровно поднимется изделие на сковороде.

"Использование отвара вместо молока или чистой воды — это классический прием профессиональных пекарей. Крахмал удерживает влагу внутри мелкопористой структуры, не давая выпечке черстветь", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

В горячее пюре вливается 250 мл теплой жидкости из кастрюли. Следом отправляются соль, сахар и растительное масло. Массу необходимо тщательно перемешать. Важно дождаться, пока смесь станет комфортно теплой, прежде чем вводить дрожжи и яйцо. Перегрев убьет микроорганизмы, и ленивые пирожки останутся плоскими лепешками.

Технология замеса теста

Когда основа остыла до 35–40 градусов, в нее добавляют сухие дрожжи и одно яйцо. Муку следует вводить порциями. Точный объем зависит от сорта картофеля и его влажности. Тесто должно получиться нежным и слегка липать к ладоням. Не нужно забивать его мукой, иначе воздушности не добиться. После замеса емкость накрывают полотенцем и убирают в тепло на час.

 Ингредиенты:

  • Картофель очищенный — 400 гр
  • Отвар картофельный — 250 мл
  • Соль поваренная — 1 ч. л.
  • Сахар-песок — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Яйцо куриное С1 — 1 шт.
  • Дрожжи сухие — 10 гр
  • Мука пшеничная в/с — 550 гр

"Для получения идеального результата важно не только соблюсти пропорции, но и обеспечить стабильную температуру при подъеме. Дрожжевое тесто не терпит сквозняков", — отметила специально для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Параметр Значение
Масса одной заготовки 60 граммов
Время жарки стороны 2 минуты
Температура основы для дрожжей 38 градусов

Формирование и термическая обработка

Подошедшую массу обминают, выпуская лишний газ. Рабочую поверхность лучше смазать маслом. Делим тесто на равные колобки. Чтобы изделия прожарились равномерно, в центре каждого шарика делают небольшое углубление. Если хочется более сытного варианта, можно изучить рецепт пиде с мясом, но картофельные пирожки хороши своей лаконичностью.

Обжаривать нужно на сковороде с достаточным количеством масла. Огонь должен быть средним. Если он будет слишком сильным, корочка сгорит, а середина останется сырой. При правильном режиме быстрое тесто моментально увеличивается в объеме, становясь пышным. Секрет шефа: чтобы убрать лишний жир, выкладывайте готовые изделия на бумажные полотенца.

"Такие пирожки универсальны. Их можно использовать как основу для бутербродов или подавать вместо хлеба к густому супу. Главное — использовать свежие дрожжи", — объяснила в интервью Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить сухие дрожжи на прессованные?

Да, пропорция составляет 1 к 3. Вместо 10 граммов сухих возьмите 30 граммов свежих прессованных дрожжей.

Что делать, если тесто слишком липнет к рукам?

Не спешите добавлять лишнюю муку. Смажьте руки растительным маслом — это упростит процесс разделки без потери качества структуры.

Как хранить готовые изделия?

Пирожки остаются мягкими долго. Храните их в закрытом контейнере или пакете при комнатной температуре. При необходимости их можно разогреть в микроволновке.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова, консультант Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка кулинария
Новости Все >
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Сейчас читают
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Воздушные как облако: как испечь малиновые синнабоны круче, чем в модных пекарнях
Еда и рецепты
Воздушные как облако: как испечь малиновые синнабоны круче, чем в модных пекарнях
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС
Россияне проедают будущее: четверть граждан брали микрозаймы ради майских выходных
Прощай, бабушкина роза: как современные технологии вытесняют дешевый ПВХ с кухонь
Бюджетная альтернатива люксу: как вернуть дому чистоту без трат на дорогую химию
Трамп молит Китай о ресурсах: Россия заберет всю выгоду после позорного визита США
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Домашние молочные тянучки за 15 минут: десерт, который затмит любые магазинные сладости
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Сыр будущего уже создан: разработка УрФУ снижает воспаление и тормозит старение клеток
Жесткий режим экономии: как отсутствие магния имитирует хроническую усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.