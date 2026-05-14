Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Лебедев

Пицца за 15 минут без духовки: 5 секретных способов на сковороде, которые заменят доставку

Еда

Приготовление пиццы на сковороде — это не компромисс, а выверенная технология для тех, кто ценит скорость без ущерба для вкуса. Когда нет времени на расстойку дрожжевого теста, в игру вступают альтернативные основы: от нежных кабачков до хрустящих тортилий. Главное преимущество метода заключается в интенсивном нижнем нагреве, который создает идеальный колер дна при сочной начинке. Мы собрали пять проверенных техник, которые превратят обычный завтрак в ресторанное блюдо за 15 минут.

Пицца на сковороде
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пицца на сковороде

Сметанная пицца на жидком тесте

Этот способ идеален для создания мягкой, почти пироговой структуры. Сметана дает тесту необходимую нежность, а яйца обеспечивают подъем без дрожжей. Чтобы дно не подгорело, используйте сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном. Если в шкафу обнаружились горы посуды, вспомните, что советский хрусталь в серванте может стоить целое состояние, но для подачи нашей пиццы лучше взять простую плоскую тарелку.

"Жидкое тесто на сметане требует строгого температурного контроля. Если огонь будет слишком сильным, низ превратится в уголь раньше, чем сыр начнет плавиться", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Время: 20 мин

  • 6 ст. л. сметаны (15%)
  • 2 куриных яйца
  • 100 г пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • 100 г твердого сыра
  • 150 г ветчины
  • 1 ч. л. масла

Шаг 1: Взбейте яйца с солью и сметаной. Введите муку с разрыхлителем, замешивая тесто консистенции густых сливок. Шаг 2: Распределите массу по холодной смазанной сковороде. Шаг 3: Выложите начинку и готовьте под крышкой на самом малом огне 12 минут.

Ленивый вариант из лаваша

Технология "рваного" лаваша позволяет создать многослойную текстуру, которая отлично удерживает соус. Это отличный способ утилизировать остатки продуктов. Если вы только закончили ремонт санузла и сил на готовку нет, этот рецепт спасет вечер. Лаваш пропитывается яичной смесью и становится единым целым с начинкой.

"Нарезка лаваша лентами — это гениальный трюк. Так основа получается воздушной, а не резиновой", — объяснил специально для Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Время: 10 мин

  • 100 г тонкого лаваша
  • 3 куриных яйца
  • 100 г молока
  • 80 г сервелата
  • 1 помидор
  • 50 г твердого сыра
  • 1 ст. л. кетчупа

Шаг 1: Нашинкуйте лаваш тонкими полосками. Шаг 2: Взбейте яйца с молоком. Шаг 3: Выложите лаваш на сковороду, залейте смесью, сверху распределите колбасу, томаты и сыр. Томите под крышкой 8 минут.

Диетическая основа из кабачка

Овощная база — это вызов мастерству. Кабачок обладает высокой влажностью, поэтому его нужно не просто натереть, а агрессивно отжать. Лишний сок превратит пиццу в кашу. Помните, как важно следить за деталями: даже если вы просрочили поверку счетчиков, в кулинарии дисциплина окупается идеальным результатом.

Характеристика Значение
Время подготовки кабачка 10 минут
Толщина слоя теста не более 1 см

Шаг 1: Натрите 350 г кабачка, посолите и через 7 минут максимально отожмите сок. Шаг 2: Смешайте с яйцом и 3 ложками муки. Шаг 3: Обжарьте блин с одной стороны, переверните, смажьте соусом, добавьте моцареллу и ветчину. Доведите до готовности 5 минут.

Хрустящее бездрожжевое тесто

Для фанатов "хруста" подойдет классическое пресное тесто. Это база, которая не терпит суеты. Пока тесто отдыхает 15 минут, можно проверить, как работает ваша климатическая система, ведь работа с мукой требует прохлады. Раскатывайте пласт максимально тонко, чтобы жар сковороды мгновенно "запечатал" поверхность.

"Вода должна быть ледяной, тогда клейковина работает иначе, и корж получается фантастически хрустящим", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Время: 25 мин

  • 150 г пшеничной муки
  • 90 г воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 100 г твергого сыра
  • 2 помидора
  • Орегано и чеснок

Шаг 1: Замесите крутое тесто из воды, масла и муки. Шаг 2: Раскатайте лепешку по размеру дна. Шаг 3: Подсушите основу на огне 2 минуты, переверните, смажьте соусом, посыпьте сыром и томите 7 минут.

Экспресс-метод на готовой лепешке

Если лень победила, берите тортилью. Это самый честный стритфуд на вашей кухне. Важно не перегружать лепешку влажными овощами, иначе она размокнет. Если ваш бюджет ограничен из-за долгосрочной ипотеки, этот рецепт станет спасением — тортильи стоят копейки и долго хранятся. Используйте остатки запеченного мяса или колбасы.

Шаг 1: Выложите лепешку на сухую сковороду. Шаг 2: Смажьте кетчупом, разложите нарезанный перец, колбасу и сыр. Шаг 3: Прогревайте под крышкой ровно 5 минут. Лепешка станет золотистой и жесткой, а сыр превратится в тягучую массу.

Ответы на популярные вопросы

Как избежать сырого теста в центре?

Равномерно распределяйте массу по всей плоскости и всегда используйте крышку. Пар внутри сковороды готовит верх, пока дно жарится.

Нужно ли смазывать сковороду маслом?

Для жидкого теста и кабачковой основы — обязательно. Для тортильи и теста на воде можно использовать сухую поверхность для эффекта печи.

Почему сыр не тянется?

Используйте сорта с высокой жирностью, такие как сулугуни или моцарелла. Обычный твердый сыр часто содержит растительные жиры, которые не плавятся должным образом.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, эксперт по уличной еде Максим Гришин
Автор Андрей Лебедев
Андрей Викторович Лебедев — повар и бренд-шеф с 25-летним опытом.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты кулинария
Новости Все >
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Ловушка обожания: почему Полина Диброва перестала посещать спортзал из-за возлюбленного
Сакральное место: как утренние разговоры в ванной спасают брак Тома Хэнкса
Следы исчезнувшей роскоши: дно Обского моря открыло артефакт меняющий историю Сибири
Принцесса на асфальте: как Кейт Миддлтон покорила итальянцев во время визита в школы
Как будут расти тарифы ЖКХ до 2029: скрытые механизмы подорожания раскрыты
Сейчас читают
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Туризм
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Пицца за 15 минут без духовки: 5 секретных способов на сковороде, которые заменят доставку
Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота
Орбитальный апокалипсис возможен: зачем военные США моделируют тотальное уничтожение спутников
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Забудьте про брюки: 5 фасонов юбок, которые сделают вашу фигуру идеальной этим летом
Голоса из недр гранита: почему камни в лесах Карелии начали петь и пугать туристов
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Кофе, шоколад и черешня: эффектная комбинация, чтобы приготовить нежный бисквитный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.