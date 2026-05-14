Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Хлеб пустыни: как финики стали вечным источником энергии

Еда

Финиковую пальму называют "хлебом пустыни" не ради красного словца. В экстремальных условиях, где ресурсы ограничены, этот плод становится автономным портативным пайком. Финики сопровождали кочевников тысячи лет, обеспечивая их энергией в затяжных переходах.

Финики
Фото: Own work by AKCD2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Финики

Биохимия выживания

На 100 граммов продукта приходится до 300 ккал. Это не просто "пустые" калории, а плотная матрица из фруктозы, глюкозы и клетчатки. Последняя замедляет всасывание сахаров, превращая плод в источник пролонгированной энергии. В составе также обнаруживаются медь, марганец и калий, необходимый электролит для поддержания работы сердца в условиях обезвоживания.

"Финики — это, по сути, природные энергетические концентраты. Однако нужно понимать: хронический избыток быстрых углеводов, даже полученных из растительных источников, нагружает инсулярный аппарат и провоцирует системные риски, о которых стоит знать каждому, кто следит за стратегией долголетия", — подчеркнула эндокринолог Екатерина Орлова.

Нутриент Биологическая роль
Углеводы Главное топливо для ЦНС и мышц
Клетчатка Модуляция моторики ЖКТ и микробиома
Калий Поддержание мембранного потенциала клеток

Мифы о диете

Идея о том, что на одних финиках можно существовать бесконечно, — опасная иллюзия. Да, экспериментальные группы в прошлом демонстрировали возможность выживания на этом рационе, но адаптация организма имеет предел. Отсутствие B12, полноценных жирных кислот и качественного белка рано или поздно приведет к дефицитарным состояниям. Сладкое часто становится способом купирования стресса, но такой механизм помогает мозгу не забывать страхи, замыкая круг метаболической зависимости.

"Пациенты часто недооценивают свои пищевые привычки. Важно осознавать, что любая монодиета, какой бы 'древней' она ни была, — это прямой путь к срывам и метаболическому хаосу, требующему коррекции у специалиста", — разъяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Хранение продукта напоминает работу самоконсервирующейся системы. Испарение влаги при сушке повышает осмотическое давление сахаров до уровня, непригодного для жизни бактерий и плесени. Это эволюционный механизм защиты семян — заготовка питательных веществ для прорастания при первых осадках.

Ответы на популярные вопросы о финиках

Можно ли заменить ими обед при нагрузках?

Да, это неплохой вариант быстрого восполнения гликогена, но для полноценного приема пищи организму требуются белки и жиры.

Почему финики так долго не портятся?

Высокая концентрация сахаров и низкая влажность создают среду, в которой патогенные микроорганизмы лишаются доступа к воде.

Сколько их можно съедать в день?

Диетологи рекомендуют ограничиваться 3-5 штуками, чтобы не превышать рекомендуемую норму добавленных сахаров.

Помогают ли они при анемии?

В них есть железо, но его биодоступность в растительных продуктах ниже, чем в мясных, поэтому лечить анемию только финиками бессмысленно.

Читайте также

Экспертная проверка: эндокринолог Екатерина Орлова, гастроэнтеролог Сергей Данилов

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы питание здоровье диетология
Новости Все >
В Госдуме обсуждают новые льготы: предпенсионерам могут вернуть утраченную поддержку
Аромат майской сирени: скрытая угроза для вашего здоровья и сна
Гаражную амнистию хотят продлить до 2031 года: кто успеет оформить землю бесплатно
Секунда невнимательности — и катастрофа: что чаще всего убивает водителей в городе
ФАС запретила доначисления за воду задним числом
Госдума упростила оформление водителей на алкоголь
Посадите это в мае — и будете собирать урожай до осени: секрет зеленого конвейера
Не просто ремонт, а портал в 1912 год: челябинцам покажут закрытые залы Заксобрания
Кибер-волки против дикой природы: японское ноу-хау пугает зверей
Легенда ЦСКА под угрозой: ФНС требует банкротства Матьяжа Смодиша из-за долгов
Сейчас читают
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Последние материалы
Госдума упростила оформление водителей на алкоголь
Посадите это в мае — и будете собирать урожай до осени: секрет зеленого конвейера
Перевод по номеру телефона: почему юристы советуют забыть об этой привычке в 2026 году
Яркое лето в вашей тарелке: готовим самый красивый десерт сезона
Гены можно переселить: исследование открывает путь к новым методам лечения
Ванна и душ — вчерашний день: назван новый стандарт, который увеличит санузел вдвое
Не просто ремонт, а портал в 1912 год: челябинцам покажут закрытые залы Заксобрания
Всемирный потоп мог начаться у Черного моря: вода уничтожила целый мир древних поселений
Кибер-волки против дикой природы: японское ноу-хау пугает зверей
Фарфоровые колокольчики на подоконнике: главные правила ухода за капризной глоксинией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.