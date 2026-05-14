Елена Назарова

Просто высыпьте пачку соли: секрет самой сочной курицы в духовке, о котором знают не все

Еда

Метод приготовления курицы на солевой подушке исключает сложные маринады и постоянный контроль. Крупная соль работает как термический аккумулятор, распределяя жар равномерно по всей поверхности тушки. В результате мясо сохраняет клеточный сок, а кожа превращается в хрустящий пергамент без лишнего жира.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физика солевого запекания

При использовании пачки соли в качестве подложки создается эффект русской печи. Соль поглощает избыточную влагу и жир, которые вытапливаются из птицы, предотвращая подгорание и появление неприятного дыма. Это значительно упрощает последующую очистку формы, так как жир не пригорает к металлу. Подобный инженерный подход позволяет достичь идеальной текстуры даже на бюджетном оборудовании.

"Курица забирает ровно столько соли, сколько нужно для баланса вкуса за счет осмотического давления. Важно использовать именно крупный помол, так как мелкая соль может прилипнуть к коже и пересолить блюдо", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для тех, кто предпочитает более сложные текстуры, существует мясо по-французски, где слои ингредиентов работают на создание общего соуса. Однако курица на соли — это манифест чистого вкуса продукта, где центральную роль играет качество самой птицы. Плотность мяса и целостность кожи определяют итоговый гастрономический профиль.

Технология подготовки продукта

Первый этап — дегидратация поверхности. Лишняя влага на коже является главным врагом хрустящей корочки. Тщательное обсушивание тушки бумажными полотенцами позволяет жару духовки сразу приступить к карамелизации белков, минуя стадию долгого испарения воды. Это критически важно для получения правильного колера, сопоставимого с результатом курицы во фритюре.

Параметр Значение
Температура духовки 180 — 200 градусов
Тип соли Помол номер 1 или номер 2 (крупная)
Средний вес тушки 1.5 — 1.8 кг

"Никогда не смазывайте курицу маслом перед выкладкой на соль. Масло блокирует выход влаги и кожа станет вареной, а не хрустящей. Чистая сухая кожа — залог успеха", — объяснила специально для Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

В отличие от рецептов, где требуется сметана и яйца для сочности, метод на соли не требует дополнительных жиров. Птица готовится в собственном соку, что делает блюдо более легким для пищеварения. Если вы планируете подачу с гарниром, стоит заранее подготовить японский нихан, который отлично впитывает мясные соки.

Рецепт: Курица на соли в духовке

Название: Курица Элементарная на солевой подушке. Интро: Минимализм, превращенный в абсолют. Птица, огонь и кристаллы. Ничего лишнего, только концентрация сочности и звучный хруст кожи под ножом шефа.

Ингредиенты

  • Курица целая — 1 шт. (около 1.6 кг).
  • Соль поваренная крупная — 1000 г.
  • Зелень петрушки для подачи — 20 г.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: подготовить

Промыть тушку холодной водой. Удалить лишний жир в районе хвоста. Тщательно вытереть кожу изнутри и снаружи.

Шаг 2: сформировать подушку

Высыпать пачку соли в жаропрочную форму. Распределить ровным слоем толщиной около 1.5 см.

Шаг 3: уложить

Поместить курицу спинкой на соль. Крылья можно заправить в надрезы на грудке, чтобы не обгорели.

Шаг 4: запечь

Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 90 минут. Не открывать дверцу первые полчаса.

Шаг 5: проверить

Проколоть бедро шпажкой. Выходящий сок должен быть прозрачным. Дать птице отдохнуть 10 минут перед нарезкой.

Совет от шефа

Положите внутрь курицы половинку лимона или головку чеснока, разрезанную пополам. Это не изменит технологию, но добавит мясу тонкий аромат изнутри, пока соль работает снаружи.

"Главная ошибка — передержать птицу. Если температура внутри грудки достигла 74 градусов, доставайте немедленно. Дальше начнется разрушение волокон и потеря плотности", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать йодированную соль?

Не рекомендуется. Йод при нагревании может придать мясу специфический лекарственный привкус и запах. Обычная каменная соль — лучший выбор.

Будет ли курица пересоленной снизу?

Нет. Кожа птицы выступает барьером. Соль лишь создает высокую температуру и забирает влагу, не проникая в мясо в избыточном количестве.

Нужно ли переворачивать курицу в процессе?

Это запрещено. Переворачивание нарушит целостность солевой корки, которая образуется под спинкой, и лишит вас того самого эффекта равномерного запекания.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
