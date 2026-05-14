Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Воздушные как облако: как испечь малиновые синнабоны круче, чем в модных пекарнях

Еда

Синнабоны с малиной и корицей представляют собой сложную гастрономическую конструкцию, где сладкое дрожжевое тесто контрастирует с кислотностью ягод и остротой специй. Успех блюда зависит от соблюдения температурных режимов и точности работы с клейковиной муки при замесе.

Малиновые синнабоны в сливочной глазури
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновые синнабоны в сливочной глазури

Формула идеального теста

Создание мягкой текстуры начинается с выбора ингредиентов. Работа с дрожжами требует точности. Молоко должно иметь температуру 35—38 градусов. Перегрев убьет микроорганизмы, а холод затормозит их рост. Важно понимать, что секреты дрожжевого теста кроются в развитии глютенового каркаса через длительное вымешивание.

Ингредиенты для теста

  • 900 г. пшеничной муки.
  • 50 г. сахара.
  • 11 г. сухих дрожжей.
  • 5 г. соли.
  • 300 мл. теплого молока.
  • 70 г. растопленного сливочного масла.
  • 15 мл. растительного масла.
  • 2 яйца категории С0.

"Эластичность теста определяет объем будущей булочки. Если оно рвется при раскатке, значит, белок муки не развит. Вымешивайте минимум 8 минут", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Тереньев.

Технология сборки и начинка

Малина дает лишнюю влагу, что может размочить слои. Поэтому ягоды нужно измельчать непосредственно перед нанесением на пласт. Сахарно-коричная смесь создаст барьер, удерживающий сок внутри рулета. Раскатывать пласт следует до формы прямоугольника 30 на 45 сантиметров, чтобы обеспечить нужное количество оборотов.

Ингредиенты для начинки

  • 100 гр сахара.
  • 10 гр молотой корицы.
  • 150 гр свежей малины.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: смешайте сухие компоненты с жидкими

Замесите тесто до гладкости. Оставьте в тепле на 60 минут, пока объем не удвоится.

Шаг 2: распределите начинку по раскатанному пласту

Сверните плотный рулет и нарежьте на 12 сегментов. Используйте острую нить или очень острый нож, чтобы не замять края.

"Для ягодной выпечки критически важна свежесть. Если малина слишком водянистая, она нарушит структуру мякиша", — объяснила эксперт по региональной кухне России Мария Костина специально для Pravda.Ru.

Параметр Значение
Температура выпекания 190 градусов
Время в духовке 25 минут
Размер формы 23 на 33 см

Финальный штрих: цитрусовая пропитка

Глазурь на основе лимонного сока и пудры выполняет функцию герметика, сохраняя булочки мягкими. Наносите ее через 10 минут после духовки. Если сделать это сразу, покрытие впитается слишком глубоко, если позже — не схватится. Для любителей более плотной текстуры можно изучить, как готовится карамель для десерта, и сочетать ее с лимоном.

Ингредиенты для глазури

  • 150 гр сахарной пудры.
  • 20 мл лимонного сока.
  • Цедра одного лимона.
  • 3 мл ванильного экстракта.

"Глазурь не должна быть слишком жидкой. Регулируйте консистенцию пудрой, чтобы она медленно стекала по горячим стенкам булочки", — подчеркнула кондитер Ольга Ефимова в беседе с Pravda.Ru.

При правильном исполнении вы получите баланс между хрустящей корочкой и влажным центром. Это напоминает торт облако по своей воздушности, но с характерным хлебным характером. Помните: передержка в духовке превратит сдобное тесто в сухарь.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Почему булочки получились жесткими?

Скорее всего, была нарушена температура молока при активации дрожжей или тесто недостаточно долго отдыхало перед посадкой в печь. Также возможен избыток муки при замесе.

Можно ли использовать замороженную малину?

Да, но ее нужно предварительно разморозить и полностью удалить лишнюю жидкость, иначе начинка превратится в кашу.

Чем заменить лимонный сок в глазури?

Подойдет апельсиновый сок или жирные сливки, если вы предпочитаете классический сливочный вкус без кислинки.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда малина десерт выпечка кулинария
Новости Все >
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Суды с ТСЖ взлетели в 6,7 раза: что скрывается за конфликтами жильцов и управленцев
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?
Официанты с миллионами в карманах: зачем жена Клуни заставила богатых друзей подавать еду
Магия Банковой: Ермак советовался с гадалкой, как стирать врагов, пока страна катилась в пропасть
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному и уникальному для России выпуску облигаций
Падение интереса к вере: почему россияне перестают ходить в храмы?
Крайний Север в транспортной блокаде: люди платят 70 тысяч за билет
Сейчас читают
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Последние материалы
Бунт против воли Трампа: демократы попытаются выбить $1,3 млрд для Украины
Слишком легкий — значит пустой: как по весу вычислить плохой кондиционер в 2026 году
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Богатство - это не сумма на счету: секреты стабильных финансов
Суды с ТСЖ взлетели в 6,7 раза: что скрывается за конфликтами жильцов и управленцев
Бирюзовый рай за 1200 рублей: русские Мальдивы с белым песком, где почти нет туристов
Арктика станет лабораторией будущего
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Хантавирус Андес выходит из-под контроля: ученые фиксируют тревожные изменения в передаче
Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.