Вдвое дешевле и без химии: как сделать гору паштета из 300 г курицы вместо колбасы

Утренняя суета на кухне часто заставляет тянуться к магазинной нарезке. Но розовая колбаса из пачки редко радует составом и ароматом. Домашний паштет из куриного филе — это способ вернуть завтраку настоящий вкус мяса и сливочную нежность. Хитрость заключается в одном ингредиенте, который превращает сухую грудку в гладкий крем.
Для идеальной текстуры лучше всего подходит сочетание белого мяса и жира. Если использовать только грудку, текстура может получиться зернистой. Курица должна быть приготовлена до состояния полной мягкости — волокна должны легко расходиться под нажатием вилки. Это база для любого куриного паштета, претендующего на ресторанный уровень.
Этот метод не требует долгого стояния у плиты, если мясо было подготовлено заранее. Важно, чтобы нож блендера был острым, а продукты — комнатной температуры.
Нарежьте мясо и яйца крупными кубиками, чтобы блендеру было легче захватить массу.
Соедините в чаше мясо, яйца и мягкое масло. Начните импульсно пробивать смесь.
Тот самый секрет — постепенное вливание теплого бульона. Именно он превращает плотную массу в воздушный мусс, который не будет трескаться на хлебе.
"Для более глубокого вкуса попробуйте добавить щепотку мускатного ореха или каплю коньяка — это классический прием французской школы", — объяснила в интервью Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Когда вы взбиваете масло с бульоном и мясом, создается эмульсия. Если паштет постоял в холодильнике и стал слишком твердым, значит, в нем перебор масла. Если же на поверхности выступила вода — не хватило связующего звена, роль которого здесь играют яичные желтки. Кстати, яичный паштет сам по себе является великолепной намазкой.
|Проблема
|Решение
|Сухая консистенция
|Добавить больше теплого бульона
|Крупинки масла
|Прогреть массу на водяной бане и взбить снова
|Пресноватый вкус
|Добавить каплю сока лимона или горчицы
Для тех, кто ищет более яркие вкусовые сочетания, стоит обратить внимание на рецепты с рыбой. Например, паштет из сайры с добавлением хрена дает тот самый пикантный контраст, которого иногда не хватает нежной курице.
"Срок жизни натурального продукта без консервантов — трое суток. Храните его исключительно в стекле под плотной крышкой", — подчеркнула в комментарии для Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.
Замораживать можно, но после оттаивания текстура может стать крупитчатой из-за кристаллизации влаги. Придется снова пройтись блендером.
Подойдет спелое авокадо или мягкий творожный сыр. Но помните, что срок хранения такого блюда сократится до 24 часов.
Запеченное в фольге мясо сохраняет больше сока и имеет более насыщенный "мясной" аромат, что критично для паштета.
