Людмила Кравцова

Хит майских выходных: рецепт каши из котелка за 20 минут, который просят на бис

В мае воздух пахнет костром и свежей зеленью, но для многих главный аромат праздника — это простая гречка с мясом. Когда жестяная банка открывается с характерным хлопком, а по двору разносится дух поджаренного лука, становится ясно: никакой ресторанный деликатес не сравнится с этой честной едой из походного котелка.

Фото: Pravda.ru by Людмила Кравцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдатская каша

Один важный нюанс, который превратит обычную крупу в ту самую "рассыпуху" с насыщенным мясным вкусом, разобран чуть ниже по тексту.

Настоящая солдатская каша: классика в котелке

Приготовление этого блюда — целый ритуал. Настоящая каша не терпит суеты и покупного рафинированного масла. Все строится на жире, который застыл на крышке банки. Именно он дает тот самый глубокий вкус, который помнят фронтовики. В домашних условиях повторить магию костра сложно, но реально, если использовать тяжелую посуду с толстым дном.

"Главная ошибка — выкидывать жир из банки или заменять его подсолнечным маслом. Весь цимес солдатской еды в том, что овощи пассируются именно на говяжьем жире, впитывая мясной дух с первых секунд", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Когда лук начинает шипеть в раскаленном жиру, а морковь отдает свой цвет, закладывается фундамент будущего обеда. Это не просто еда, это история в каждой ложке. Вместо рыхлых рыбных запеканок или изысканных десертов, 9 Мая на столе должна стоять простая и крепкая пища.

Что положить в казан

Для приготовления каши на костре или плите не нужно искать экзотические продукты. Важно лишь качество мяса. Тушенка должна быть высшего сорта, где куски волокнистые, а не паштетообразные.

Продукт Количество
Гречневая крупа (ядрица) 1 стакан (200 г)
Тушенка говяжья 1 банка (338 г)
Лук репчатый 2 средние головки
Морковь 1 крупная штука
Чеснок 2-3 зубчика
Вода (кипяток) 2 стакана

Лук лучше резать мелко, чтобы он практически растворился в соусе, а вот морковь можно натереть крупно или нарезать мелкими брусочками. Если вы любите сытные блюда из овощей, как картофельные лепешки, то моркови можно взять чуть больше — она даст сладость и цвет.

Технология приготовления: от зажарки до томления

Тот самый секрет идеальной солдатской каши заключается в предварительном прокаливании сухой гречки. Перед тем как соединить крупу с водой и мясом, ее нужно высыпать на сухую сковороду и прогреть 2-3 минуты до появления легкого орехового аромата. Это не даст зернам развалиться в "размазню".

Приготовление по шагам

  • Шаг 1. Вскройте банку и соберите верхний слой жира. Растопите его в казане.
  • Шаг 2. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. В конце добавьте раздавленный чеснок для аромата.
  • Шаг 3. Выложите мясо из банки. Разломайте крупные куски лопаткой, дайте соку закипеть и чуть выпариться.
  • Шаг 4. Всыпьте промытую и прокаленную гречку. Перемешайте, чтобы каждая крупинка покрылась мясным соком.
  • Шаг 5. Залейте водой, посолите. После закипания плотно закройте крышку и убавьте огонь до минимума.

"Не заглядывайте под крышку каждые пять минут. Каша должна томиться, а не вариться. Вся вода уйдет внутрь зерна, забирая с собой аромат тушенки. Если мешать постоянно, получится каша для детского сада, а нам нужна солдатская", — отметил в разговоре с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Когда вода исчезнет, а на поверхности появятся характерные дырочки-кратеры, выключайте нагрев. Теперь каше нужно "отдохнуть". Если есть возможность, укутайте казан полотенцем на 15 минут. В это время можно подготовить другие закуски, например, быстрые сосиски в тесте для детей, которым гречка может показаться слишком серьезной едой.

Для тех, кто после плотного обеда захочет чего-то сладкого, всегда можно вспомнить старый рецепт и приготовить домашний сахар на сметане. Это идеальное завершение деревенского или походного застолья.

Ответы на популярные вопросы о каше

Можно ли использовать свиную тушенку?

Можно, но блюдо получится гораздо жирнее. Говядина дает более благородный и традиционный вкус. Если берете свинину, увеличьте количество лука — он поможет сбалансировать жирность.

Нужно ли добавлять сливочное масло?

В конце приготовления кусочек масла не повредит, особенно если тушенка оказалась суховатой. Но делайте это только перед подачей, когда каша уже настоялась.

Как готовить, если нет тушенки?

Настоящая солдатская каша без консервов не бывает. Но если вы используете фарш или свежее мясо, их нужно обжаривать дольше и добавлять специи для имитации того самого "баночного" вкуса.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова
Автор Людмила Кравцова
Людмила Кравцова — повар столовой и кафе, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
