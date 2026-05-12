Турецкий Islak Kek: этот влажный шоколадный торт сводит сладкоежек с ума

Турецкая кондитерская школа — это агрессивный баланс между избыточной сладостью и идеальной текстурой. Влажный шоколадный торт, известный как "Islak Kek", ломает стереотипы о сухих бисквитах.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт

Здесь работает физика капиллярного эффекта: горячий пористый мякиш мгновенно втягивает холодную пропитку, превращаясь в нежную эмульсию. Это не просто десерт, а технологически выверенный процесс, где маскарпоне отвечает за структуру, а глянцевая глазурь — за визуальный колер и финишный вкус.

Технология шоколадного бисквита

Фундамент этого торта — воздушная яичная масса. Чтобы бисквит не превратился в подошву, яйца взбивают до состояния плотных пиков, медленно насыщая структуру кислородом.

В отличие от бисквита без разрыхлителя, здесь химический агент страхует пористость, которая жизненно необходима для последующей гидратации молоком. Температура выпекания строго 170 °C — это позволяет мякишу пропечься равномерно, не создавая жесткой корки, препятствующей впитыванию жидкости.

"Главная ошибка домашних кулинаров — ожидание остывания коржа. Если хотите, чтобы молоко проникло в самый центр, лейте его на обжигающе горячий бисквит. Термический шок заставляет поры моментально расширяться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Важно помнить, что какао-порошок — это жирный и тяжелый компонент. Он может "посадить" тесто, поэтому его обязательно просеивают вместе с мукой. Правильное введение сухих ингредиентов методом складывания (снизу вверх) гарантирует, что оригинальный рецепт сохранит свою воздушность даже после обильной молочной заливки.

Крем маскарпоне и глазурь

Для создания бархатистого слоя используется техника холодного взбивания. Сливки и маскарпоне должны быть ледяными, иначе жир расслоится, и вместо крема получится подкрашенное масло.

Подобная стабильность важна, если вы планируете готовить шоколадный сметанник или другие многослойные конструкции. Глазурь готовится методом дедукции: выпаривание лишней влаги из молока с сахаром и какао до состояния глянца.

Компонент Функция в десерте Молочная пропитка Создает эффект тающего мороженого, увлажняя волокна какао. Маскарпоне Обеспечивает плотность и сливочное послевкусие, нивелируя горечь шоколада.

"Качество какао определяет всё. Для глазури берите алкализованный порошок — он дает более темный цвет и насыщенный аромат. Это то, что отличает профессиональный продукт от посредственного", — отметила кондитер Ольга Ефимова.

Рецепт: Турецкий влажный шоколадный торт

Этот десерт требует точности в граммовках и соблюдения температурных режимов. Никакой халтуры с "ложками" — только весы. В отличие от торта без выпечки, здесь ключевую роль играет реакция Майяра при запекании бисквита.

⏱ Время: 90 мин | 🍽 Порции: 8

Ингредиенты:

Мука — 80 гр

Какао-порошок (в тесто) — 30 гр

Разрыхлитель — 7 гр

Яйца — 3 шт.

Сахар — 180 гр

Молоко (пропитка) — 400 мл

Сливки 33% — 300 мл

Маскарпоне — 250 гр

Сахарная пудра — 30 гр

Какао (в глазурь) — 40 гр

Масло сливочное — 20 гр

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Взбить яйца с сахаром до состояния "белой ленты" (около 7-10 минут).

Шаг 2: Соединить сухие компоненты и аккуратно вмещать в яичную массу лопаткой. Выпекать при 170 °C в течение 40 минут.

Шаг 3: Прокипятить 400 мл молока и полностью охладить. Горячий корж разрезать на дольки и залить холодным молоком.

Шаг 4: Взбить холодные сливки с маскарпоне и пудрой, распределить по остывшему коржу.

Шаг 5: Проварить молоко, какао и сахар для глазури до загустения, добавить масло, остудить до 40 °C и залить торт.

"Если вы готовите десерт для большой компании в региональном стиле, не бойтесь добавлять в пропитку щепотку соли — это усилит вкус шоколада в разы", — подчеркнула специалист по региональной кухне Мария Костина.

Помните: сладость должна быть сбалансирована. Если используете очень жирные сливки, как в рецепте крема Пломбир, уменьшайте количество сахара в тесте, чтобы акцент оставался на какао.

Ответы на популярные вопросы о турецкой выпечке

Почему бисквит осел после духовки?

Скорее всего, вы плохо взбили яйца или слишком активно перемешивали тесто после добавления муки, разрушив воздушные пузырьки.

Можно ли использовать обычный творог вместо маскарпоне?

Нет. Творог имеет зернистую структуру, которая убьет бархатистость крема. В крайнем случае используйте качественный сливочный сыр (Cream Cheese).

Что делать, если молоко не впитывается?

Сделайте дополнительные проколы шпажкой по всей поверхности горячего бисквита. Убедитесь, что молоко холодное, а пирог — горячий.

Читайте также