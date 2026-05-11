Те самые булочки по 9 копеек: секретный рецепт из СССР, который дарит ощущение абсолютного счастья

Калорийные булочки с изюмом — культовый стандарт советского хлебопечения. Рецептура базируется на тяжелом сдобном тесте, где высокая концентрация сахара, жира и сухофруктов создает ту самую плотную, но мягкую текстуру. Это выпечка, которая требует дисциплины и точного соблюдения температурных пауз.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булочки с изюмом

Технология ГОСТ: опара и жиры

Для создания правильной структуры калорийной булочки нельзя использовать безопарный метод. Дрожжам необходимо время, чтобы адаптироваться к агрессивной среде с большим количеством сахара. Опара размягчает клейковину муки, что делает финальный мякиш эластичным и не позволяет ему крошиться при нарезании. В отличие от легких сырных вертушек, здесь тесто должно быть весомым и основательным.

"В этой выпечке жир работает как консервант и смягчитель. Сливки и сливочное масло блокируют быстрое испарение влаги, поэтому булочки остаются свежими до трех суток. Главное — не перегреть опару на старте", — объяснил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Важную роль играет жирность молочных продуктов. Использование сливок вместо молока — это не прихоть, а способ добиться кремового оттенка теста. Это отличает профессиональный подход от упрощенных рецептов, таких как легендарная Молочная девочка, где акцент смещен в сторону бисквитной нежности. Здесь же правит бал плотность сдобы.

Рецепт калорийных булочек

Ингредиенты:

850 гр муки пшеничной высшего сорта

120 мл сливок (20–30%)

100 гр сливочного масла

200 гр сахара

120 гр изюма

3 больших яйца

30 гр свежих дрожжей

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. соли

1 желток для колера

Приготовление:

Шаг 1. Подготовить опару. Растворить дрожжи в 200 мл воды (38 градусов), добавить соль, 15 гр сахара и 250 гр муки. Оставить на 50 минут в тепле.

Шаг 2. Смешать яйца со сливками и оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать ему остыть до 30 градусов.

Шаг 3. Объединить опару с яичной смесью и оставшейся мукой. В процессе замеса ввести сливочное и растительное масла. Добавить промытый изюм.

Шаг 4. Вымешивать тесто 10–15 минут до гладкости. Поместить в смазанную маслом чашу на 1,5 часа для подъема.

Шаг 5. Разделить массу на 12 заготовок. Сформировать шары, уложить на противень с шагом 1,5 см. Оставить на расстойку на 40 минут.

Шаг 6. Смазать желтком. Выпекать при 180 градусах около 25 минут до интенсивного золотистого цвета.

Рекомендация: перед добавлением в тесто обваляйте изюм в ложке муки. Это предотвратит его оседание на дно булочки и обеспечит равномерное распределение ягод в мякише.

"Не забывайте про соль. В сладком дрожжевом тесте она выступает как усилитель вкуса и регулятор работы дрожжей. Без соли булочка будет пресной и плоской", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Секреты длительной расстойки

Сдобное тесто тяжелое. Оно поднимается медленно из-за большого количества сахара, который вытягивает влагу из дрожжевых клеток. Если вы поторопитесь и отправите изделия в печь слишком рано, они треснут по бокам. Для достижения идеального результата температура в помещении должна быть выше 25 градусов, а сквозняки полностью исключены. Это такая же строгая дисциплина, как при работе с сахарным печеньем на сливках.

Параметр Значение Калорийность на 100 гр 366 ккал Температура выпекания 180 градусов Срок хранения 72 часа Метод замеса Опарный

Для тех, кто ищет менее трудоемкие варианты для утра, подойдут творожные финтифлюшки, не требующие дрожжевой ферментации. Однако классическая советская булочка — это продукт терпения. Она должна получиться "солидной": с глянцевой коркой и мелкопористым, почти влажным мякишем.

"Если тесто липнет к рукам после 15 минут замеса, не спешите всыпать лишнюю муку. Смажьте ладони маслом. Избыток муки превратит калорийную булочку в жесткий кирпич", — подчеркнула эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о булочках

Зачем смазывать булочки маслом перед расстойкой?

Жировая пленка предотвращает заветривание теста. Если поверхность высохнет, дрожжи не смогут растянуть корочку при подъеме, и булочка получится деформированной.

Можно ли использовать сухие дрожжи?

Да, в пропорции 1 к 3 относительно свежих дрожжей. В данном рецепте это 10–12 гр. Их лучше смешивать сразу с частью теплой воды и сахара.

Почему изюм должен быть сухим перед добавлением?

Лишняя вода вокруг ягод создает очаги непропеченного теста. Тщательно просушите изюм полотенцем после промывки.

Читайте также