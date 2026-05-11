Те самые булочки по 9 копеек: секретный рецепт из СССР, который дарит ощущение абсолютного счастья

Калорийные булочки с изюмом — культовый стандарт советского хлебопечения. Рецептура базируется на тяжелом сдобном тесте, где высокая концентрация сахара, жира и сухофруктов создает ту самую плотную, но мягкую текстуру. Это выпечка, которая требует дисциплины и точного соблюдения температурных пауз.
Для создания правильной структуры калорийной булочки нельзя использовать безопарный метод. Дрожжам необходимо время, чтобы адаптироваться к агрессивной среде с большим количеством сахара. Опара размягчает клейковину муки, что делает финальный мякиш эластичным и не позволяет ему крошиться при нарезании. В отличие от легких сырных вертушек, здесь тесто должно быть весомым и основательным.
"В этой выпечке жир работает как консервант и смягчитель. Сливки и сливочное масло блокируют быстрое испарение влаги, поэтому булочки остаются свежими до трех суток. Главное — не перегреть опару на старте", — объяснил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.
Важную роль играет жирность молочных продуктов. Использование сливок вместо молока — это не прихоть, а способ добиться кремового оттенка теста. Это отличает профессиональный подход от упрощенных рецептов, таких как легендарная Молочная девочка, где акцент смещен в сторону бисквитной нежности. Здесь же правит бал плотность сдобы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шаг 1. Подготовить опару. Растворить дрожжи в 200 мл воды (38 градусов), добавить соль, 15 гр сахара и 250 гр муки. Оставить на 50 минут в тепле.
Шаг 2. Смешать яйца со сливками и оставшимся сахаром. Растопить сливочное масло и дать ему остыть до 30 градусов.
Шаг 3. Объединить опару с яичной смесью и оставшейся мукой. В процессе замеса ввести сливочное и растительное масла. Добавить промытый изюм.
Шаг 4. Вымешивать тесто 10–15 минут до гладкости. Поместить в смазанную маслом чашу на 1,5 часа для подъема.
Шаг 5. Разделить массу на 12 заготовок. Сформировать шары, уложить на противень с шагом 1,5 см. Оставить на расстойку на 40 минут.
Шаг 6. Смазать желтком. Выпекать при 180 градусах около 25 минут до интенсивного золотистого цвета.
Рекомендация: перед добавлением в тесто обваляйте изюм в ложке муки. Это предотвратит его оседание на дно булочки и обеспечит равномерное распределение ягод в мякише.
"Не забывайте про соль. В сладком дрожжевом тесте она выступает как усилитель вкуса и регулятор работы дрожжей. Без соли булочка будет пресной и плоской", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.
Сдобное тесто тяжелое. Оно поднимается медленно из-за большого количества сахара, который вытягивает влагу из дрожжевых клеток. Если вы поторопитесь и отправите изделия в печь слишком рано, они треснут по бокам. Для достижения идеального результата температура в помещении должна быть выше 25 градусов, а сквозняки полностью исключены. Это такая же строгая дисциплина, как при работе с сахарным печеньем на сливках.
|Параметр
|Значение
|Калорийность на 100 гр
|366 ккал
|Температура выпекания
|180 градусов
|Срок хранения
|72 часа
|Метод замеса
|Опарный
Для тех, кто ищет менее трудоемкие варианты для утра, подойдут творожные финтифлюшки, не требующие дрожжевой ферментации. Однако классическая советская булочка — это продукт терпения. Она должна получиться "солидной": с глянцевой коркой и мелкопористым, почти влажным мякишем.
"Если тесто липнет к рукам после 15 минут замеса, не спешите всыпать лишнюю муку. Смажьте ладони маслом. Избыток муки превратит калорийную булочку в жесткий кирпич", — подчеркнула эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова специально для Pravda.Ru.
Жировая пленка предотвращает заветривание теста. Если поверхность высохнет, дрожжи не смогут растянуть корочку при подъеме, и булочка получится деформированной.
Да, в пропорции 1 к 3 относительно свежих дрожжей. В данном рецепте это 10–12 гр. Их лучше смешивать сразу с частью теплой воды и сахара.
Лишняя вода вокруг ягод создает очаги непропеченного теста. Тщательно просушите изюм полотенцем после промывки.
