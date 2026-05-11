Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Шикарный разрез, от которого не оторвать глаз: как спрятать целые груши в шоколадный кекс

Еда

Шоколадный кекс с цельными грушами — это архитектурный десерт, где эстетика разреза важнее сложности состава. Влажный мякиш фиксирует фрукты, создавая эффектный контраст текстур. Правильная подготовка плодов и соблюдение температурного режима гарантируют результат ресторанного уровня на домашней кухне.

Кекс с грушей
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кекс с грушей

Технология приготовления шоколадного кекса

Основа успеха этого блюда заключается в сохранении вертикального положения груш при заливке теста. Используйте узкую прямоугольную форму, чтобы фрукты не заваливались на бок в процессе термической обработки. Это создаст тот самый графичный рисунок на срезе, который отличает профессиональную выпечку.

"Для получения идеальной корочки форму нужно не только смазать, но и присыпать какао-порошком вместо муки. Это исключит появление белесого налета на темном кексе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Рецепт шоколадного кекса с цельными грушами

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 200 гр
  • Сахар — 150 гр
  • Масло сливочное 82,5% — 100 гр
  • Йогурт натуральный — 150 гр
  • Яйцо куриное С1 — 2 шт
  • Какао-порошок — 30 гр
  • Разрыхлитель — 5 гр
  • Груша среднего размера — 4 шт

Приготовление:

Шаг 1. Подготовить базу. Разогреть духовку до 180 градусов. Форму выстелить пергаментом.

Шаг 2. Обработать фрукты. Груши очистить овощечисткой от кожицы, сохранив хвостики. Срезать небольшое количество мякоти снизу для устойчивости.

Шаг 3. Создать эмульсию. Взбить яйца с сахаром до плотной пены. Растопить и остудить масло.

Шаг 4. Объединить фазы. Смешать сухие компоненты. В яичную смесь ввести йогурт, затем поочередно добавлять мучную смесь и масло, работая лопаткой.

Шаг 5. Сборка. Вылить тесто в форму. Утопить в нем груши вертикально. Выпекать 40 минут до сухой лучины.

Шаг 6. Стабилизация. Остудить в форме 15 минут, затем переместить на решетку.

Рекомендация: чтобы груши не темнели после очистки, сбрызните их лимонным соком. Для усиления аромата добавьте в тесто щепотку молотого кардамона — он идеально дополняет союз шоколада и груши.

Масло, йогурт и какао: физика взаимодействия

Использование йогурта вместо молока или сливок обеспечивает тесту необходимую кислотную среду для активации разрыхлителя. Это позволяет мякишу оставаться пористым, несмотря на тяжесть цельных фруктов. Растопленное сливочное масло отвечает за влажность и длительное сохранение свежести десерта.

"Качество какао определяет цвет и глубину вкуса. Выбирайте алкализованный порошок, чтобы получить угольно-черный оттенок и мягкий шоколадный профиль без лишней горечи", — отметил пекарь Иван Терентьев специально для Pravda.Ru.

Важно помнить, что домашняя выпечка критично чувствительна к температуре продуктов. И яйца, и йогурт должны быть комнатной температуры. Если ввести холодный йогурт в растопленное масло, оно моментально кристаллизуется, что приведет к получению неоднородного, "резинового" теста.

Сравнение текстурных добавок

Варьируя жирность молочного компонента, можно добиваться разной плотности изделия. Сметана сделает кекс более сытным и тяжелым, в то время как греческий йогурт обеспечит баланс между легкостью и структурностью. Подобная гибкость рецепта характерна для многих популярных десертов, где база остается неизменной.

Компонент Влияние на результат
Натуральный йогурт Легкая кислинка, пористый и воздушный мякиш.
Сметана 20% Плотная, сливочная структура, влажный разрез.

При работе с фруктами важно учитывать их сочность. Если груши слишком мягкие, они выделят лишнюю влагу, что может создать "непропеченную" зону вокруг плода. Для таких случаев полезно знать секреты работы с тестом, помогающие нивелировать избыточную влажность начинки.

"Если груши очень сочные, присыпьте их небольшим количеством кукурузного крахмала перед погружением в тесто. Это создаст барьер и удержит сок внутри", — подчеркнула консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова в интервью Pravda.Ru.

Шоколадная выпечка — это всегда про баланс сахара и горечи. Добавление рубленного темного шоколада усилит органолептические свойства, приближая кекс к категории десертов, которыми славится традиционная кухня с акцентом на сытность. Даже при минимуме ингредиентов можно создать блюдо, достойное подачи в кофейне.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить грушу на другие фрукты?

Да, можно использовать крепкие яблоки или твердые персики. Главное условие — плод должен сохранять форму при нагреве до 180 градусов. Это правило актуально даже для тех, кто готовит ореховый торт или другие сложные десерты.

Как понять, что кекс готов?

Используйте деревянную шпажку. Она должна выходить сухой из самой толстой части теста. Не проверяйте готовность проколами рядом с фруктом — сок груши может дать ложное ощущение сырости.

Нужно ли очищать грушу?

Очистка обязательна для достижения однородной нежной текстуры. Кожица груши при запекании становится жесткой и может отделяться от мякоти, портя эстетику блюда.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы выпечка кулинария
Новости Все >
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Принципиальный вопрос: почему Ким Кардашьян спешит со свадьбой из-за Тимоти Шаламе
Стратегический расчёт: почему Кейт Миддлтон первой объявила войну принцу Эндрю
Эпоха расцвета ТВ: какие хиты HBO прошлого века признаны обязательными к просмотру сегодня
Вмешательство Рудковской: почему совместный трек Джигана и Соколовского отдали Билану
Без права на отказ: как фото Дуа Липы на упаковке телевизоров стало поводом для громкого иска
Не только глянец: какой финансовый план по покупке жилья детям составила Алана Мамаева
Каменное лицо Пенелопы: почему мимика Энн Хэтэуэй в фильме Нолана стала поводом для шуток
Две жизни в одной точке: Хейли Бибер описала трудности первого года родительства
Центр управления полётами: Netflix намекнул на скорое возвращение банды Бумажного дома
Сейчас читают
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Новости спорта
Живот выпирает даже у стройных: одна хитрость в тренировках, которая создаст стальной каркас
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Новости спорта
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Популярное
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену

Вместо привычных хвойных растений садоводы все чаще выбирают кустарник, способный одновременно украшать территорию и выполнять роль природного репеллента.

Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Провал в земле оказался порталом в прошлое: под Китаем выжил древний подземный мир
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Последние материалы
Блеск как после ламинирования: 2 бесплатных приема, которые вернут волосам сияние за 7 дней
Шикарный разрез, от которого не оторвать глаз: как спрятать целые груши в шоколадный кекс
Ветчина буквально купается в сыре: закуска-пятиминутка, которая вкуснее любой пиццы
Бабушка научила: зачем перед посадкой надрезать картофель и как это влияет на количество ведер в урожае
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Ноги станут упругими за 7 дней: простое упражнение для ленивых, можно делать на диване
Забудьте про лапти и хохлому: как сделать сказочный русский интерьер в обычной новостройке
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года
Секретный ингредиент идеальных конфет: без него домашний трюфель не превратится в шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.