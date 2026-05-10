Елена Назарова

Тот самый вкус мая: как приготовить правильные зеленые щи из первого урожая щавеля

Зеленые щи с щавелем и говядиной: канонический рецепт для летнего сезона. Блюдо требует терпения и качественной грудинки, чтобы получить глубокий вкус при минимальном наборе овощей.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова is licensed under Free for commercial use
Основа вкуса: как варить крепкий бульон

Правильные зеленые щи строятся на говяжьем бульоне из грудинки. Это мясо содержит достаточное количество соединительной ткани, которая при длительном томлении отдает жидкости коллаген, делая суп насыщенным. Спешка здесь исключена. Трехчасовая варка при минимальном движении воды — стандарт, позволяющий добиться прозрачности и плотности одновременно. Лук и морковь выступают в роли ароматизаторов. В отличие от зимних вариантов супов, здесь не требуется агрессивная обжарка. Задача кулинара — подчеркнуть свежесть первой зелени, а не перекрыть ее ароматом пригорелого масла. Качество мяса определяет итоговый результат, поэтому важно выбрать натуральные продукты без посторонних запахов.

"Главная ошибка домашних хозяек — заливать мясо горячей водой. Хотите вкусный бульон — только холодная вода. Так белки и экстрактивные вещества переходят в жидкость постепенно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Зеленая заправка: работа с щавелем и шпинатом

Щавель дает необходимую кислоту, а шпинат отвечает за текстуру и сохранение ярко-зеленого цвета. Баланс этих компонентов важен для диетического рациона. К слову, советы поваров часто сводятся к тому, что зелень нужно добавлять в самый последний момент. Длительная термическая обработка разрушает хлорофилл, серая масса в тарелке — признак передержанного блюда. Сельдерей в этом рецепте играет роль естественного усилителя вкуса. Если вы предпочитаете еще более легкие варианты, можно изучить быстрый рецепт овощного супа, но классические щи требуют именно мясной основы.

"Щавелевая кислота — капризный ингредиент. Если переборщить с кипением после ее добавления, суп станет бурым. Семь минут — это предел", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Роман Беляков.

Технические характеристики порции

Показатель Значение на 1 порцию
Калорийность 571.68 ккал
Белки 12.92 г
Жиры 55.25 г
Углеводы 3.59 г

Пошаговое руководство по приготовлению

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьей грудинки
  • 200 гр щавеля
  • 200 гр шпината
  • 2 луковицы
  • 3 черешка сельдерея
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 12 перепелиных яиц
  • Соль, перец по вкусу

Шаг 1. Подготовка базы. Мясо залить 3 литрами холодной воды. Довести до кипения, тщательно снять пену.

Шаг 2. Томление. Добавить крупно нарезанные морковь и сельдерей. Варить при едва заметном кипении 3 часа. Рекомендуется использовать советы поваров по фильтрации: процедить готовый бульон через марлю.

Шаг 3. Мясная подача. Снять говядину с костей, нарезать сегментами. Вернуть в кастрюлю и снова прогреть до кипения.

Шаг 4. Пассерование. Лук измельчить и обжаривать на оливковом масле 7 минут до прозрачности. Ввести в суп.

Шаг 5. Финал. Нарезать зелень, удалив стебли. Варить в бульоне не более 10 минут. Подавать с половинками яиц.

"Для идеального баланса вкуса подавайте щи только со сметаной. Жиры смягчают кислотность щавеля и подчеркивают мясной аромат", — подчеркнула специально для Pravda.Ru специалист Мария Костина.

Для тех, кто следит за качеством добавок к супу, стоит заранее проверить состав продуктов, которые планируете подавать на стол вместе с основным блюдом.

Ответы на популярные вопросы о щавелевых щах

Как сохранить яркий цвет супа?

Добавляйте щавель и шпинат в самом конце варки и не закрывайте кастрюлю крышкой первые минуты после выключения огня.

Можно ли использовать замороженную зелень?

Да, но ее не нужно предварительно размораживать — кидайте сразу в кипящий бульон, чтобы сохранить форму листа.

Нужно ли обжаривать мясо перед варкой?

В этом рецепте это не требуется. Мы добиваемся чистого мясного вкуса, а не карамелизации, характерной для соусов или красных супов типа борща.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
