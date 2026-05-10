Елена Назарова

Яйца и помидоры — это не только яичница: китайский суп за 15 минут, когда лень стоять у плиты

Китайский томатный суп с яйцом — база азиатской домашней кухни, ломающая стереотипы о длительном вываривании бульонов. Это блюдо строится на балансе кислоты спелых плодов и плотности яичного белка. Минимум жиров и углеводов делает его идеальным решением для жаркого сезона.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технология томатного бульона: от обжарки к эмульсии

В основе супа лежит быстрая экстракция вкуса из помидоров. В отличие от европейских рецептов, где овощи долго томят, здесь важна агрессивная термическая обработка. Кратковременный контакт с раскаленным маслом высвобождает ликопин и формирует основу соуса. Выбирать сырье нужно придирчиво, так как качественные продукты определяют итоговую прозрачность и цвет блюда.

При добавлении воды в обжаренную томатную массу происходит формирование эмульсии. Использование крахмала — обязательное условие. Он не только загущает жидкость, но и создает гладкую среду, в которой плавают остальные ингредиенты. Даже если вы привыкли готовить суп из муки и картошки, этот азиатский метод удивит чистотой вкусового профиля.

Пошаговый протокол приготовления

Название: Си-хун-ши дань-хуа-тан (Томатный суп с яичными каплями). Интро: Это не просто еда, а гастрономический конструктор. Здесь нет лишних калорий, только чистая энергия белков и овощей. Технично выполненное блюдо выглядит как золото в тарелке.

Ингредиенты

  • Помидоры — 500 г.
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Чеснок — 10 г.
  • Зеленый лук — 10 г.
  • Кинза — 10 г.
  • Вода — 1 л.
  • Соевый соус — 45 мл.
  • Кукурузный крахмал — 10 г.
  • Кунжутное масло — 5 мл.
  • Растительное масло — 15 мл.
  • Белый перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Шаг 1: бланшировать помидоры

Надрезать кожицу крестом, залить крутым кипятком на 60 секунд. Снять кожицу, нарезать мякоть крупным кубиком. Мелко порубить чеснок.

Шаг 2: создать базу

Разогреть растительное масло в сотейнике. Обжарить чеснок до аромата, добавить помидоры. Готовить 3 минуты до выделения сока.

Шаг 3: стабилизировать бульон

Влить воду и соевый соус. Довести до кипения. Растворить крахмал в 30 мл холодной воды и ввести в суп постоянным помешиванием.

Шаг 4: формирование нитей

Взбить яйца. Снизить огонь до минимума. Вливать яичную массу тонкой струей, описывая круги на поверхности. Не мешать сразу, дать схватиться 5 секунд.

Шаг 5: финиш

Снять с огня. Добавить кунжутное масло, рубленый лук и кинзу. Подавать немедленно.

"Главная ошибка домашних кулинаров — интенсивное перемешивание яиц. В итоге вместо красивых лепестков получается мутный бульон с хлопьями. Движения должны быть плавными, как в каллиграфии", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Яичные нити: как добиться идеальной текстуры

Температура воды в момент введения яиц должна быть чуть ниже точки кипения. Бурное бурление разорвет нежную структуру белка в пыль. Крахмал в этом процессе выступает в роли демпфера — он обволакивает яичные волокна, делая их шелковистыми. Если вы стремитесь к более интенсивному вкусу, попробуйте внедрить в рецепт проверенные ресторанные секреты, такие как добавление капли кислоты для фиксации цвета.

Параметр Значение для супа
Время термообработки помидоров 3-5 минут
Диаметр яичной нити 2-3 мм
Оптимальная температура подачи 75 градусов

Секрет от шефа

Чтобы яичные ленты были длинными и тонкими, вливайте яйца через зубцы вилки или через сито с крупными ячейками. Это обеспечит равномерное распределение продукта без образования комков. Никогда не используйте замороженное сырье, только свежие натуральные продукты от проверенных поставщиков.

"Для этого блюда идеально подходит использование вока. Высокие стенки и интенсивный прогрев дна позволяют моментально карамелизировать сахара в томатах, что дает супу глубину без добавления лишних специй", — подчеркнул эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать томатную пасту вместо свежих помидоров?

Нет, это полностью изменит структуру. Паста даст металлический привкус и сделает бульон тяжелым. Если помидоры не сезонные, лучше взять качественные томаты в собственном соку, очистив их от лишней жидкости.

Чем можно заменить кукурузный крахмал?

Картофельный крахмал допустим, но он дает более клейкую и серую текстуру. Кукурузный обеспечивает прозрачность и нежный глянец. Перед вводом обязательно убедитесь, что в растворе нет комочков.

Суп можно хранить в холодильнике?

Это блюдо "одного момента". После остывания и повторного нагрева яичные нити становятся жесткими, а крахмальная основа теряет вязкость. Готовьте ровно столько, сколько планируете съесть за раз.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, эксперт по уличной еде Максим Гришин
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
