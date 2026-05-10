Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Решетка — в мусор, ужин — в угли: 3 вида рыбы, которые созданы для углей, и 4 — для ведра

Еда

Кулинарная попытка заменить шашлык рыбой часто оборачивается фиаско. Прямой жар углей беспощаден к нежным волокнам и отсутствию жира. Разбираемся, какие виды рыб безнадежно испортят отдых у мангала и как выбрать лот, который не превратится в кашу на решетке.

Стейк лосося на гриле
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк лосося на гриле

Биология распада под действием жара

Поведение продукта на углях определяет физика его тканей. В отличие от мяса, рыбный белок сворачивается при низких температурах. Если волокна не спаяны жировыми прослойками, структура мгновенно разрушается. Интенсивное испарение влаги делает постную мякоть сухой и жесткой.

"Многие игнорируют тот факт, что рыба готовится в три раза быстрее свинины. Попытка жарить ее на сильном жаре — гарантированный способ получить древесный уголь снаружи и сырую массу внутри", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Важно учитывать и состояние сырья. Замороженные продукты теряют клеточный сок еще до контакта с металлом. При нагреве такая рыба становится ватной, а реакция майяра не происходит из-за избытка внешней влаги.

Список аутсайдеров для открытого огня

Треска возглавляет список кулинарных разочарований на природе. Ее слоистое филе распадается от малейшего движения лопатки. Итог всегда одинаков: половина ужина проваливается сквозь прутья решетки. Щука также плохо переносит мангал. Без соуса и долгого томления она превращается в жесткое переплетение костей и сухих мышц.

Вид рыбы Проблема на мангале
Треска Распад филе на фрагменты
Камбала Приваривание кожи к металлу
Минтай Потеря структуры и вкуса
Щука Избыточная сухость мякоти

Принято считать, что бюджетные виды рыб не подходят для высокой кухни. Однако запеченный минтай может удивить сочностью, если готовить его в закрытой форме, а не на открытой решетке.

Надежные фавориты для пикника

Скумбрия — лидер по выносливости. Плотная кожа и высокая жирность позволяют ей выдерживать агрессивный жар, приобретая аромат дыма. Сибас и дорадо лучше готовить целиком. Чешуя и кости создают внутренний купол, в котором нежное белое мясо сохраняет все соки.

"Для мангала выбирайте тушки весом до 500 граммов. Они пропекаются равномерно и не требуют длительного маринования, которое часто разрушает текстуру", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Красная рыба требует деликатности. Лосось или плотная сочная горбуша нуждаются в защитном слое масла. Это предотвратит прилипание и поможет сформировать аппетитную корочку.

Технологические приемы защиты мякоти

Если в меню попала капризная рыба, используйте термический барьер. Слои лимона или лука на решетке защитят филе от контакта с металлом. Это не только добавит аромата, но и позволит легко снять блюдо после завершения процесса. Цитрусовые подушки — стандартный прием в профессиональной среде.

"Ошибка новичка — использование уксуса. Кислота денатурирует белок еще в миске. Используйте только растительное масло и сухие специи", — объяснила эксперт Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

При работе со сложной рыбой, такой как минтай в духовке или на огне, надежнее всего использовать фольгу. Конверт с овощами и сливочным маслом превращает запекание в процесс тушения в собственном соку, что нивелирует риски пересушивания.

Ответы на популярные вопросы о рыбе на углях

Как понять, что рыба уже готова?

Мякоть должна потерять прозрачность и легко расслаиваться на сегменты. Температура внутри тушки должна составлять около 55–60 градусов.

Нужно ли снимать чешую перед жаркой на мангале?

При жарке речной рыбы целиком чешую лучше оставить. Она служит естественным щитом, сохраняя влагу внутри и не давая рыбе подгореть.

Почему стейки всегда прилипают к решетке?

Основная причина — холодный металл и влажная поверхность рыбы. Решетку нужно раскалить, а стейки тщательно промокнуть бумажным полотенцем перед выкладкой.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рыба рецепты продукты кулинария советы экспертов
Новости Все >
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы
Невероятная энергия: популярный украинский шеф-повар рассказала о случайной встрече с Пугачёвой
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Экономика расхламления: почему россияне стали продавать даже семейные реликвии
Сейчас читают
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Фундамент для будущего урожая: как заставить корни перца активно развиваться уже сейчас
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Экономика и бизнес
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Последние материалы
Ушли в прогул: почему 24% россиян не предупредили работодателей об отпуске в мае 2026 года
Вы забудете о магазинных конфетах: как приготовить ириски классического качества на собственной кухне
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Ваш интернет-кабель знает больше, чем следует: новая неожиданная опасность скрытого прослушивания
Тёмные тайны СТО: что на самом деле происходит с вашим авто и как не переплатить за воздух
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы
Невероятная энергия: популярный украинский шеф-повар рассказала о случайной встрече с Пугачёвой
Никаких очередей или очередь в километр: почему внедрение биометрии в аэропортах Египта тревожит туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.