Елена Назарова

Шедевр из СССР Чародейка: оригинальный рецепт — вкус один в один как раньше

Советский торт Чародейка долгое время оставался загадкой для домашних кулинаров. Легкий бисквит с воздушным заварным кремом и глянцевой глазурью требовал строгого соблюдения температурных режимов и пропорций. Сегодня оригинальная технология доступна каждому, кто готов следовать стандартам ГОСТа.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разрез торта: нежный бисквит и крем

История советского десерта

Чародейка появилась на прилавках магазинов в 1970-х годах и быстро встала в один ряд с Прагой и Киевским тортом. В отличие от тяжелых масляных десертов, этот вариант предлагал нежность крема на молоке и невесомую структуру теста. Главная сложность заключалась в стабильности начинки, которая не должна была пропитывать бисквит до состояния каши.

Для достижения нужного результата профессиональные кондитеры использовали метод заваривания основы. Это превращало обычное молоко и яйца в плотную, но податливую массу. В домашних условиях важно соблюдать последовательность ввода ингредиентов, чтобы избежать свертывания белка и образования комков.

"Чародейка — это прежде всего работа с текстурами. Здесь нельзя допускать перегрева молока выше 85 градусов, иначе желтки просто сварятся, и вы получите омлет вместо десерта", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Технология заварного крема

Основа успеха скрыта в сотейнике. Для крема подготовьте 2 яичных желтка, 100 г сахара, 40 г муки и 300 мл молока. Тщательно разотрите желтки с сахаром добела, добавьте немного молока и муку. Тонкой струйкой вливайте оставшееся молоко, постоянно работая венчиком. Нагревайте на среднем огне до загустения. Снимите с плиты и сразу введите 80 г сливочного масла.

Масло должно быть комнатной температуры, чтобы эмульсия получилась однородной. Добавьте 5 г ванильного сахара и каплю ромового ароматизатора для того самого ностальгического запаха. Обязательно накройте массу пленкой в контакт. Это предотвратит образование жесткой корки при остывании. Секреты создания слоев в этом десерте начинаются именно с грамотного охлаждения начинки.

Компонент Функция в рецепте
Яичные желтки Создают эластичную структуру заварной основы
Сливочное масло Отвечает за нежный вкус и застывание крема
Разрыхлитель Обеспечивает подъем бисквита без лишнего взбивания

Секреты идеального бисквита

Бисквит для Чародейки должен быть сухим и пористым одновременно. Возьмите 4 яйца и 120 г сахара. Взбивайте до состояния плотной пены, которая держит форму. Муку (120 г) и чайную ложку разрыхлителя вводите вручную, складывающими движениями снизу вверх. Это сохранит воздух внутри теста. Выпекайте при 180 градусах около 30 минут.

Важный нюанс: не тревожьте форму первые 20 минут. Любое падение температуры заставит бисквит осесть. После духовки дайте коржу отдохнуть. Остывшая выпечка легче режется на две части без лишних крошек. Если времени совсем мало, можно рассмотреть быстрые десерты, но Чародейка требует выдержки.

"Главная ошибка домашних хозяек — использование свежего бисквита. Дайте ему созреть хотя бы 4 часа, тогда при разрезании он не превратится в труху", — отметил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Сборка и финальный колер

Для пропитки смешайте 100 мл воды и 2 столовые ложки сгущенки. Слегка увлажните коржи, но не заливайте их. Нанесите крем толстым слоем на нижний пласт, накройте верхним и выровняйте бока. Торт должен провести в холодильнике минимум пару часов перед тем, как вы покроете его глазурью. Шоколадная глазурь готовится из 100 г темного шоколада и 2 столовых ложек растительного масла.

Масло придает покрытию блеск и не дает ему трескаться при нарезке. Растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло и быстро распределите массу по поверхности десерта. Если вы предпочитаете простые шоколадные десерты, этот этап кажется сложным, но именно глазурь завершает композицию.

Ответы на популярные вопросы о торте Чародейка

Почему крем получается с комочками?

Комочки возникают, если мука была плохо перемешана с сахаром и желтками перед добавлением молока. Также важно постоянно мешать массу в процессе заваривания.

Чем заменить ромовый ароматизатор?

Можно использовать натуральный коньяк или темный ром. Одного колпачка будет достаточно для придания благородного аромата.

Можно ли использовать молочный шоколад для глазури?

Можно, но именно темный шоколад дает необходимый контраст со сладким кремом. Молочный шоколад может сделать торт приторным.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
