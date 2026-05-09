Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Десерт для тех, кто не умеет печь: рецепт, который невозможно испортить даже новичку

Еда

Пирог "По стакану" — это кулинарная база, где математическая точность уравнений заменена одинаковым объемом ингредиентов. Стакан становится универсальным мерилом, исключающим ошибки при взвешивании. Маника дает структуре плотность, а кефир обеспечивает подъем теста за счет реакции с разрыхлителем.

Домашний ягодный пирог
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний ягодный пирог

Золотая формула стакана

Весь процесс опирается на принцип равных пропорций. В основе лежит использование емкости объемом 200–250 мл для всех сухих и жидких компонентов. Это избавляет от необходимости использовать весы и снижает риск технологического брака. Текстура получается пористой благодаря манке, которая за время замеса успевает впитать липиды яиц и влагу кефира.

"Главная ошибка домашних кулинаров — использование холодного кефира. Чтобы реакция с разрыхлителем прошла эффективно, кисломолочная база должна быть комнатной температуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

При работе с таким тестом важно соблюдать последовательность ввода. Сначала создается эмульсия из яиц и сахара, затем добавляется жидкая среда и в финале — сухие компоненты. Такая схема гарантирует отсутствие комочков и равномерное распределение разрыхлителя по всему объему изделия.

Технология замеса и выпекания

Время приготовления занимает около 50 минут. Из них на подготовку уходит не более десяти минут. Важно не перевзбить массу, иначе пирог потеряет нежность и станет резиновым. Достаточно довести смесь до гладкости обычным венчиком. Если использовать горячее молоко вместо кефира, текстура изменится в сторону бисквита, но традиционный рецепт требует именно кефирной кислинки.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Кефир — 1 стакан.
  • Мука — 1 стакан.
  • Манная крупа — 1 стакан.
  • Растительное масло — 0,5 стакана.
  • Ягоды или фрукты — 1 стакан.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0,3 ч. л.

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: Соединить яйца с сахаром

Тщательно перемешать до растворения кристаллов. Глянцевая поверхность массы — признак готовности к следующему этапу.

Шаг 2: Ввести кефир

Жидкость должна объединиться с яичной смесью в однородный состав.

Шаг 3: Всыпать сухие компоненты

Муку, манку, соль и разрыхлитель добавлять одновременно. Быстро размешать до исчезновения сухих островков.

Шаг 4: Добавить масло и начинку

Порция масла закрепляет структуру. Ягоды вводить аккуратными движениями лопатки, чтобы не повредить плоды.

Шаг 5: Выпечь

Отправить форму в шкаф, разогретый до 180 градусов, на 40 минут.

"Манная крупа — сложный ингредиент. Она требует времени на набухание. Если оставить тесто на 10 минут перед закладкой фруктов, пирог выйдет значительно мягче", — отметил специально для Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Особенности выбора ингредиентов

Специфика выпечки позволяет экспериментировать с наполнителем. Можно подавать как пышную шарлотку или превратить в ананасовый перевертыш. Главное — контролировать влажность добавок. Если используете замороженные ягоды, их лучше предварительно обвалять в крахмале, чтобы сок не сделал тесто клеклым.

Параметр Значение
Температура духовки 180 градусов
Время выпекания 40 минут
Тип начинки Свежие или замороженные плоды

При использовании лесных грибов или диких ягод в качестве сложной начинки, используйте их, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите садовые культуры или проверенные продукты из магазина.

Эта база подходит для создания любого изысканного десерта. Достаточно добавить цедру лимона или измельченные орехи, чтобы изменить профиль вкуса.

Ответы на популярные вопросы о пироге

Почему пирог опал после духовки?

Это происходит из-за резкого перепада температур. Не вынимайте форму сразу, дайте изделию постоять 5–10 минут при приоткрытой дверце.

Можно ли заменить кефир ряженкой?

Да. Ряженка придаст тесту карамельный оттенок и более плотную структуру.

Зачем добавлять соль в сладкий пирог?

Соль работает как усилитель вкуса. Она делает сладость сахара более объемной и глубокой.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кухня советы рецепт выпечка кулинария
Новости Все >
Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку
Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию
Кричите на ребёнка? Сосед уже снимает: во сколько обойдётся родительский гнев
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Сейчас читают
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Садоводство, цветоводство
Мёртвая земля внезапно ожила: грядки превращаются в чернозём без тонн навоза
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Последние материалы
Смертоносная тишина глубин: при виде этого 80-тонного гиганта косатки в ужасе уплывают прочь
Тайная жизнь звезды: как учёные заглянули на скрытую сторону Солнца и не пожалели
ЦРУ вскрыло ложь Трампа: Иран сохранил 70% ракет и готов к долгой блокаде
Элитка с душком: казанский бизнес-класс за 20 миллионов превратился в бетонную ловушку
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Кухонные фасады будут как новые: секретный спиртовой раствор растворяет жир без усилий
Нишевая реальность: что скрывается за статистикой туристических поездок в Белоруссию
Тревожный лай или болезнь? Ветеринары назвали симптомы, которые нельзя игнорировать
Киты, акулы и треска заговорили: какие сигналы скрывает темная бездна океана
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.