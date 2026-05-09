Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Зачем жарить целую луковицу в масле? Секрет легендарного узбекского плова, который тает во рту

Еда

Приготовление настоящего узбекского плова — это не просто кулинария, а целая наука управления огнем и вкусом. Чтобы мясо таяло во рту, а рис оставался рассыпчатым и золотистым, важно соблюдать правильную последовательность действий и набраться терпения. Секрет идеального блюда кроется в деталях: от формы нарезки моркови до температуры казана. Как воссоздать атмосферу восточной чайханы на собственной кухне?

Узбекский плов с бараниной
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов is licensed under Free for commercial use
Узбекский плов с бараниной

Золотые правила работы с продуктами

Успех блюда начинается с подготовки. Мясо режем кубиками по 3 сантиметра. Морковь — только вручную длинными брусками. Никаких терок, иначе овощ превратится в бесформенную кашицу и лишит плов структуры. Чеснок используем целыми головками, снимая лишь верхний слой шелухи.

 Ингредиенты:

  • 1 кг длиннозёрного риса;
  • 1 кг баранины;
  • 1 кг моркови;
  • 300 мл растительного масла;
  • 4 небольшие луковицы;
  • 2 сухих острых перчика;
  • 2 головки чеснока;
  • 1 ст. л. сушеного барбариса;
  • 1 ст. л. зиры;
  • 1 ч. л. семян кориандра;
  • соль по вкусу.

"Для плова принципиально не использовать свинину. Это вопрос не только религии, но и плотности волокон. Баранина или говядина держат форму при длительном томлении", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Технология создания идеального зирвака

Сначала казан нужно раскалить. Масло прогреваем до легкого дыма. Первым делом бросаем целую луковицу и зажариваем ее до черноты. Она забирает лишние запахи масла. Затем идет основной лук. Жарим до интенсивного золотого цвета. Именно он даст будущему рису тот самый благородный оттенок.

Этап Физический смысл
Обжарка лука Карамелизация сахаров для цвета риса
Запечатывание мяса Формирование корочки для сохранения соков
Томительный этап Размягчение моркови и экстракция специй

После лука закладываем мясо. Не перемешивайте сразу, дайте схватиться корочке. Когда мясо зарумянится, всыпаем морковь. Сначала 3 минуты не трогаем, затем интенсивно перемешиваем и готовим 10 минут. Растираем зиру и кориандр в ладонях прямо над казаном. Это освобождает эфирные масла. Добавляем барбарис и заливаем кипятком на 2 см. Зирвак должен томиться на слабом огне час под контролем острого перца.

"Солите зирвак чуть сильнее обычного. Рис заберет излишки соли в процессе набухания, и вкус станет сбалансированным", — объяснила эксперт Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Работа с рисом и финальное томление

Рис тщательно промываем до прозрачности воды. Это вымывает поверхностный крахмал, предотвращая склеивание. Выкладываем крупу на зирвак ровным щитом. Огонь выводим на максимум. Через шумовку льем кипяток, перекрывая рис на 3 сантиметра. Когда вода уйдет под поверхность, утапливаем чеснок по центру. Если при ударе шумовкой слышен глухой звук — вода испарилась. Делаем проколы палочкой до дна и плотно закрываем казан тарелкой и крышкой. Огонь — в положение минимум. Оставляем на 30 минут. Это время, когда узбекский плов доходит до кондиции за счет остаточного пара. Перед подачей все слои нужно аккуратно перемешать снизу вверх.

"Главный секрет рассыпчатости — не трогать рис во время варки, пока вода не впиталась. Механическое воздействие на мокрое зерно разрушает его структуру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Профессиональный метод требует чуткости: мясо должно стать мягким, морковь — растворяться на языке, а рис — оставаться упругим. При соблюдении температурных режимов вы получите блюдо уровня лучшей чайханы. Если нет времени на долгую подготовку, существует упрощенный быстрый плов с курицей, но это уже другая гастрономическая история.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении

Почему плов превращается в кашу?

Основных причин две: избыток воды и неправильный сорт риса с высоким содержанием крахмала. Также критично перемешивание риса до того, как он впитает воду.

Можно ли использовать подсолнечное масло вместо курдюка?

Да, классический рецепт допускает использование растительных масел, но они должны быть рафинированными и хорошо прокаленными перед закладкой овощей.

Зачем нужна желтая морковь?

Она менее сладкая и плотная по текстуре. Если используете красную, не увеличивайте количество сахара или сладостей в зирваке. В мясо в казане часто добавляют овощи для баланса вкуса, морковь здесь ключевой элемент.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кулинария
Новости Все >
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Опасная доставка прямо к порогу: как правоохранители раскрыли сеть по сбыту незаконных препаратов
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Забудьте про дешевое жилье: сколько нужно зарабатывать для покупки московской квартиры в 2026 году
Цена доверия электронике: почему ручной осмотр шин спасает водителей от ДТП
Сейчас читают
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Экономика и бизнес
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Последние материалы
Зачем жарить целую луковицу в масле? Секрет легендарного узбекского плова, который тает во рту
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Китайцы больше не пугают поломками: эти кроссоверы с пробегом россияне разбирают первыми
Из детского отдела в вишлист: возвращаем гламур нулевых, который перестал быть постыдным
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Стрижки ленивых модниц: 5 причесок в стиле 70-х, которые не нужно укладывать
Белый дом умывает руки: Трамп бросает Киев, оставляя Европе бремя проигранной войны
Мир будет съеден заживо? Кто сдерживает 500 000 000 тонн голодных вредителей
Заплатка на фасаде скрывает правду: дом в Краматорске, где стены в буквальном смысле стали ядовитыми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.