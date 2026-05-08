Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Лапшина

Яйца, молоко и мука внезапно превращаются в пышную лепешку: рецепт проще омлета

Еда

Драчена — это гастрономический мост между сословиями. Старорусская кухня знала её как пышный дворянский омлет, а крестьянский быт превратил в плотную сытную запеканку, способную держать пахаря в тонусе до самого заката. Это блюдо не терпит суеты: здесь важна точность температурного режима и качество исходного сырья. Если вы считаете, что это просто "яичница с мукой", значит, вы никогда не пробовали настоящую драчену, приготовленную по законам физики и кулинарной химии.

Лепешки с мясом
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лепешки с мясом

Драчена классическая: молочно-яичная архитектура

Традиционный вариант — это симбиоз нежности и калорийности. В отличие от обычного омлета, творожная запеканка рецепт которой часто ищут любители нежных структур, драчена обладает более плотным «телом» за счет муки и жирной сметаны. Это идеальный фундамент для продуктивного дня.

"Главный враг драчены — температурный шок. Если вы вольете холодное молоко в яичную смесь, структура белка изменится, и вы получите резиновый блин вместо пористого блюда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Рецепт классической яичной драчены

⏱ Время: 25 мин | 🍽 Порции: 2

  • Яйца куриные (отборные) — 3 шт.
  • Молоко (3,2% и выше) — 35 мл.
  • Мука пшеничная — 1 ч. л. (с горкой).
  • Смета на (20% жирности) — 1 ст. л.
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Соль морская — по вкусу.

Этапы:

  1. Эмульгация. Разбейте яйца в глубокую миску. Аккуратно введите муку, разбивая комочки. Это критически важно для ровной текстуры.
  2. Жировая фаза. Добавьте сметану и соль. Сметана дает ту самую «сливочность», которой не хватает торту Нежность без выпечки.
  3. Температурный баланс. Молоко погрейте до 35-40 градусов. Тонкой струйкой введите в массу, постоянно работая венчиком.
  4. Колер. Смажьте форму холодным маслом. Залейте смесь.
  5. Термическая обработка. Отправляйте в духовку, разогретую до 160°C. Ждите, пока масса не поднимется и не схватится золотистой коркой.

Совет: Не открывайте духовку первые 10 минут. Резкий перепад давления заставит структуру «схлопнуться», и вы потеряете объем.

Картофельный вариант: торжество текстуры и жира

Белорусский и украинский взгляд на драчену — это ода картофелю и салу. Это уже не завтрак, а тяжелая артиллерия для обеда. Здесь важна реакция Майяра: обжаренное сало и лук создают глубокий мясной вкус, который пропитывает каждую молекулу картофельного крахмала.

"Драчена с картофелем — это история про правильную влажность. Лишний сок из корнеплода превратит блюдо в кашу, поэтому отжим — обязательный этап", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Характеристика Параметр
Картофель (лучше крахмалистых сортов) 1 кг
Сало (свежее или соленое) 175 г
Сыр твердый 100 г
Чеснок молодой 50 г

Для фанатов хруста, которые любят, чтобы жареная цветная капуста гремела на всю квартиру, этот рецепт станет откровением. Сочетание панировочных сухарей и сыра создает бронированную корочку.

Краткий алгоритм действий:

  1. Шкварки. Вытапливаем жир из сала до состояния «угольков». Добавляем лук, доводим до карамелизации.
  2. Подготовка базы. Тертый картофель лишаем влаги. Смешиваем с яйцами, сметаной и остывшей зажаркой.
  3. Ароматика. Чеснок, соль, перец — по вкусу. Если любите эксперименты, посмотрите, как работает рецепт утки в духовке с пряностями, и добавьте щепотку тмина.
  4. Запекание. Форму барьерно защищаем маслом и сухарями. Выкладываем массу, посыпаем сыром. Печем 60 минут при 180°C.

"Не экономьте на времени выпекания картофельной драчены. Внутри она должна полностью стабилизироваться, иначе при нарезке она просто развалится", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Драчена — это не диетическая история. Это про честный вкус и традиции. Если вы боитесь калорий, изучите правила ужина, чтобы метаболизм не пострадал. Но попробовать её стоит хотя бы раз, чтобы понять: как ели наши предки.

Ответы на популярные вопросы о драчене

Можно ли использовать цельнозерновую муку?

В классическом варианте — нет. Она утяжелит яйца, и драчена не поднимется. Используйте высший сорт.

С чем подавать картофельную драчену?

Лучший компаньон — холодная густая сметана или соленый огурец бочкового посола. Это классика жанра.

Чем драчена отличается от обычного омлета?

Наличием муки и термическим способом — драчена чаще всего запекается в печи или духовке, приобретая плотность.

Можно ли добавить мясо в яичную драчену?

Да, мелко нарезанная ветчина или копчености не испортят блюдо, но это уже будет отступление от старинного канона.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, пекарь Иван Терентьев
Автор Виктория Лапшина
Виктория Лапшина — ресторатор, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы завтрак рецепты кулинария
Новости Все >
Метаболическая ловушка: чем опасна порция жирного мяса при беременности
Диверсия в ванной: как привычка мыть лицо «до скрипа» множит прыщи
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Токсичный мусор в голове: что происходит с памятью при дефиците ночного отдыха
Сейчас читают
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Военные новости
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Последние материалы
Ловкость ниндзя на полу: как простая десятиминутная зарядка перенастраивает работу вашего мозга
Ядовитая удача: почему пятилепестковая сирень вызывает боли и спазмы желудка
Тайная жизнь ваших труб: как победить засор без дорогого мастера
Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном
Предки боялись сажать это дерево у избы не только из-за мистики: проблемы реальные даже сейчас
Не подписывайте в первый день: 5 правил, которые спасут ваш кошелек от уловок дилеров
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Тренажерный зал в 45 лет: с чего начать, чтобы не угробить суставы и сделать тело поджарым
Минтай годами страдал зря: сочная рыба все это время пряталась за неправильной готовкой
Под прицелом объектива: на каком расстоянии системы ГАИ видят ваш автомобиль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.