Суп из ничего: превращаем бюджетный набор из муки и картошки в сытный обед

Рецепты "из топора" — база домашней кухни, когда холодильник почти пуст, а времени катастрофически не хватает. Суп с галушками доказывает: сложная текстура и сытость не требуют профессиональных навыков или дорогих ингредиентов. Достаточно базового набора продуктов и четкого понимания процессов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чистка картофеля

Технология приготовления

Секрет этого блюда — в правильной зажарке и текстуре теста. Мы готовим не просто "воду с мукой", а полноценный обед, который сопоставим по сытости с мясными блюдами.

"Главное здесь — не превратить всё в кашу. Овощи должны дать цвет и аромат, а галушки — остаться упругими", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Рецепт: суп с галушками

⏱ Время: 30 мин | 🍽 Порции: 4

Ингредиенты:

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Вода — 1 л

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100-120 гр (до нужной плотности)

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 10 гр

Петрушка — 1 пучок

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Разогрейте кастрюлю на 3 литра. Растопите сливочное масло.

Шаг 2: Морковь натрите, лук измельчите. Пассеруйте до золотистого цвета — это даст основу вкуса.

Шаг 3: Влейте воду. Добавьте картофель, нарезанный кубиком. Варите до полуготовности.

Шаг 4: Замесите тесто из яйца, щепотки соли и муки. Оно не должно липнуть к рукам.

Шаг 5: Скатайте колбаску, нарежьте на мелкие клецки. Отправьте их в кипящий суп.

Шаг 6: Варите еще 5-10 минут. В конце добавьте рубленую петрушку.

"Работа с тестом — это химия. Если муки мало, галушки развалятся. Добавляйте её постепенно, как при замесе теста для десертов на сковороде", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Характеристика Параметр Время подготовки 10 минут Сытность Высокая (замена второму)

Аналогичные принципы "ресторанного" качества при бюджетном подходе важны и в других блюдах.

"Такие супы — база домашнего рациона. Но следите за свежестью яиц и овощей, чтобы не испортить вкус", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о супах с галушками

Чем заменить сливочное масло в зажарке?

Можно использовать только растительное, но сливочное дает более мягкий, сливочный оттенок, характерный для домашней кухни.

Почему галушки развариваются?

Слишком жидкое тесто или недостаточно высокая температура при закладке в суп.

Можно ли добавить мясо?

Конечно. Обжарьте кусочки куриного филе вместе с луком и морковью на старте.

Как сделать суп более густым?

Разомните пару кусочков отваренного картофеля прямо в кастрюле перед подачей.

