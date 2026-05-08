Российские потребители все чаще наблюдают пугающую метаморфозу: привычные молочные продукты из магазина стремительно теряют свои органолептические свойства. Вместо плотной текстуры и выраженного сливочного вкуса на столы попадает водянистая жидкость, лишенная характера и аромата настоящего деревенского продукта.
Основную причину деградации качества молочной полки обозначил директор по маркетингу компании "Мастерфуд" Тимофей Садырин. Он указал на глобальный дефицит натурального коровьего молока. Промышленный спрос растет с геометрической прогрессией, тогда как фермерское производство не успевает за рыночными аппетитами. В результате заводы переходят на ускоренные технологии, разбавляя сухое молоко обычной водой.
"Производители вынуждены идти на радикальные меры для сохранения маржинальности. Использование растительных жиров и восстановленного молока превращает привычный творог в безвкусную массу, лишенную биохимической ценности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Технологическая погоня за сроком годности убивает продукт. Ультрапастеризация при 145 °C — это жесткий термический удар. Малейшее отклонение от заданного температурного коридора необратимо разрушает структуру белка. В погоне за минимальной себестоимостью заводы сокращают жирность молока, замещая его химическими компонентами. На выходе мы получаем продукт, который формально безопасен, но органолептически напоминает воду.
Сходные проблемы с трансформацией текстуры под воздействием температуры знакомы и мастерам выпечки, где каждый градус определяет успех десерта. Если для советской кухни натуральность была стандартом, то сегодня она становится роскошью.
"Технологический процесс — это фундамент. Если у повара в распоряжении суррогат вместо сырья, даже лучшие специи не спасут ситуацию. Покупатель чувствует химический привкус сразу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
|Параметр
|Натуральное молоко
|Восстановленный продукт
|Органолептика
|Плотность, сливки
|Водянистость, пресность
|Переработка
|Мягкая пастеризация
|Ультрапастеризация (145°C)
Для восстановления вкусового профиля блюд на домашней кухне эксперты рекомендуют обращать внимание на состав. Изучайте упаковку так же тщательно, чтобы избежать пищевых разочарований.
"Качество сырья решает всё. Если технология подразумевает добавление растительных жиров в творог ради прибыли, конечный потребитель получает не еду, а лишь маркетинговую абстракцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Производители активно используют восстановленное (сухое) молоко и снижают жирность для снижения себестоимости продукции.
Продукты соответствуют государственным стандартам безопасности, но теряют свои вкусовые и питательные характеристики.
Внимательно изучайте маркировку: наличие пальмового или кокосового масел прямо указывает на использование растительных жиров.
Да, жесткий температурный режим до 145 °C разрушает структуру белков и лишает молоко природного сладковатого привкуса.
