Выбор сыра в современных супермаркетах превратился в высокотехнологичный квест. Покупатель, ожидая гастрономического удовольствия, зачастую уносит домой продукт, далекий от традиционной рецептуры. Эксперты предупреждают: под маской привычных названий скрываются суррогаты, имитирующие структуру натурального сыра.
Технология приготовления настоящего сыра исключает лишние компоненты. Базовая рецептура ограничивается молоком, солью, сычужным ферментом и закваской. Иногда в список разрешенных добавок попадает хлористый кальций, необходимый для формирования правильного сгустка. Если этикетка перегружена консервантами или содержит заменители молочного жира — перед вами сырный имитатор, предупреждает автор канала "Тарелка/Рецепты" .
"Покупатель обязан смотреть на список ингредиентов. Сухое молоко в составе — признак того, что технология химического синтеза превалирует над классической ферментацией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Оцените внешний вид продукта. Любые трещины на корочке или аномальный налет сигнализируют о критических нарушениях условий хранения. У качественных сортов с "глазками" рисунок должен быть равномерным и четким. Рваные, хаотично разбросанные дыры свидетельствуют о дефектах на производстве. Подобные аномалии часто встречаются в продуктах, далеких от эталонной рыбы по-ленинградски по строгости соблюдения стандартов.
"Нарушение консистенции видно сразу. Если структура сыра напоминает слоеное тесто, которое крошится при нажатии, значит, производитель сэкономил на белковой составляющей", — отметила в беседе с Pravda.Ru домашний повар Елена Назарова.
Механика сыра — лучший индикатор его подлинности. Качественный продукт при нажатии быстро восстанавливает свою форму. Если вмятина "залипает" — процесс денатурации белка прошел с нарушениями. При попытке согнуть слайс настоящего сыра он должен проявить гибкость, а не мгновенно лопнуть. Хрупкость — верный признак избытка порошковых добавок, которые применяют для удешевления себестоимости, подобно тому как используют растительный белок в альтернативных котлетах.
|Параметр
|Натуральный сыр
|Реакция на сгиб
|Эластичность, отсутствие разрывов
|Восстановление формы
|Моментальный возврат в исходное состояние
"Не покупайте товар без четкой маркировки и этикетки. Это лотерея, где вы почти всегда проигрываете. Сыр должен ферментироваться по правилам, а не упаковываться в подпольных цехах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Это может указывать на несоблюдение норм влажности или использование эмульгаторов для имитации текстуры.
Если налет не предусмотрен рецептурой конкретного сорта (например, плесневые сыры), такой продукт считается бракованным.
Слишком яркий, "ядовито-желтый" оттенок часто говорит об избытке красителей, а не о качестве молока.
Они лишают продукт биологической ценности и меняют структуру, превращая сыр в жировую эмульсию.
