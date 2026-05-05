Игорь Сафонов

Распознаём суррогат за секунду: простые приёмы экспресс-проверки сыра на прилавке

Еда

Выбор сыра в современных супермаркетах превратился в высокотехнологичный квест. Покупатель, ожидая гастрономического удовольствия, зачастую уносит домой продукт, далекий от традиционной рецептуры. Эксперты предупреждают: под маской привычных названий скрываются суррогаты, имитирующие структуру натурального сыра.

Фото: Own work by Softenpoche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анализ состава при покупке

Технология приготовления настоящего сыра исключает лишние компоненты. Базовая рецептура ограничивается молоком, солью, сычужным ферментом и закваской. Иногда в список разрешенных добавок попадает хлористый кальций, необходимый для формирования правильного сгустка. Если этикетка перегружена консервантами или содержит заменители молочного жира — перед вами сырный имитатор, предупреждает автор канала "Тарелка/Рецепты" .

"Покупатель обязан смотреть на список ингредиентов. Сухое молоко в составе — признак того, что технология химического синтеза превалирует над классической ферментацией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Визуальный контроль качества

Оцените внешний вид продукта. Любые трещины на корочке или аномальный налет сигнализируют о критических нарушениях условий хранения. У качественных сортов с "глазками" рисунок должен быть равномерным и четким. Рваные, хаотично разбросанные дыры свидетельствуют о дефектах на производстве. Подобные аномалии часто встречаются в продуктах, далеких от эталонной рыбы по-ленинградски по строгости соблюдения стандартов.

"Нарушение консистенции видно сразу. Если структура сыра напоминает слоеное тесто, которое крошится при нажатии, значит, производитель сэкономил на белковой составляющей", — отметила в беседе с Pravda.Ru домашний повар Елена Назарова.

Тактильные тесты продукта

Механика сыра — лучший индикатор его подлинности. Качественный продукт при нажатии быстро восстанавливает свою форму. Если вмятина "залипает" — процесс денатурации белка прошел с нарушениями. При попытке согнуть слайс настоящего сыра он должен проявить гибкость, а не мгновенно лопнуть. Хрупкость — верный признак избытка порошковых добавок, которые применяют для удешевления себестоимости, подобно тому как используют растительный белок в альтернативных котлетах.

Параметр Натуральный сыр
Реакция на сгиб Эластичность, отсутствие разрывов
Восстановление формы Моментальный возврат в исходное состояние

"Не покупайте товар без четкой маркировки и этикетки. Это лотерея, где вы почти всегда проигрываете. Сыр должен ферментироваться по правилам, а не упаковываться в подпольных цехах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о сыре

Почему сыр липнет к ножу?

Это может указывать на несоблюдение норм влажности или использование эмульгаторов для имитации текстуры.

Нужно ли смывать налет с твердых сортов?

Если налет не предусмотрен рецептурой конкретного сорта (например, плесневые сыры), такой продукт считается бракованным.

Влияет ли цвет на качество?

Слишком яркий, "ядовито-желтый" оттенок часто говорит об избытке красителей, а не о качестве молока.

Чем опасны растительные жиры?

Они лишают продукт биологической ценности и меняют структуру, превращая сыр в жировую эмульсию.

Экспертная проверка: эксперт по уличной еде Максим Гришин, специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Игорь Сафонов
Игорь Сафонов — управляющий рестораном, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы сыр здоровое питание продукты питания
