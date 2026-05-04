Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Смирнова

Мясо и фрукты — идеальное сочетание: как придать уникальный вкус шашлыку с помощью особых маринадов

Еда

Выбор компонентов для маринада определяет не только вкусовые нюансы готового блюда, но и его влияние на организм. Знание того, как подготовить сырье, помогает избежать неприятных эффектов со стороны пищеварительной системы.

Шашлыки на мангале
Фото: Pravda.Ru by Максим Гришин is licensed under publiс domain
Шашлыки на мангале

Правильные ингредиенты для идеального шашлыка

Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от приобретения уже замаринованных порций в торговых сетях, поскольку состав таких смесей зачастую скрывает не самые полезные компоненты. Оптимальным решением для пикников остается покупка свежего фермерского мяса и самостоятельная обработка продуктов дома. Для создания насыщенного вкуса можно использовать классический репчатый лук, который эффективно размягчает мышечные волокна, или добавить к нему минеральную воду для дополнительной сочности. Эксперименты с фруктовыми кислотами, например, с виноградом или киви, позволяют придать заготовке нежную текстуру и легкий сладковатый привкус, сообщает сайт aif.ru.

"При использовании уксусных маринадов важно помнить о мере, так как избыток кислоты может агрессивно  воздействовать и на мясо, и на слизистую желудка, поэтому стоит отдавать предпочтение натуральным размягчителям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru су-шеф Артем Волков.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении мяса

Почему стоит избегать покупных маринадов?

Готовые составы часто содержат консерванты и усилители вкуса, которые могут спровоцировать аллергические реакции и нарушение пищеварения.

Чем заменить уксус при мариновании?

Отличной альтернативой станут луковый сок, минеральная вода или фруктовые кислоты, содержащиеся в винограде или киви.

Как определить свежесть фермерского мяса?

Качественный продукт обладает упругой структурой, естественным розоватым оттенком и отсутствием посторонних резких запахов.

Можно ли сразу жарить замаринованное мясо?

Для достижения оптимального результата мясу необходимо настояться в прохладном месте, чтобы волокна успели впитать пряности и стать более мягкими.

Читайте также

Автор Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова — консультант по домашнему питанию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы мясо кулинария советы экспертов здоровое питание правильное питание
Новости Все >
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
Сейчас читают
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Садоводство, цветоводство
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Клещи не прощают ошибок: МЧС рассказало, чего нельзя делать ни в коем случае
Завышенные чеки и пустые обещания: почему Стамбул теряет статус города мечты
Сибирский Стоунхендж на воде: почему плиты озера Шира станут вашим главным впечатлением года
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Шлейф тихой роскоши: 10 секретных нот, которые превращают парфюм в королевский
Хитрый трюк для ленивых: как быстро вернуть лицу свежесть без дорогих процедур
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.