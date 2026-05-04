Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Главная ошибка при жарке картошки: один секретный ингредиент делает брусочки хрустящими

Еда

Жареная картошка — это не про "на глаз". Это про технологию. Либо вы получаете золотистые, хрустящие брусочки, которые держат форму, либо вареное месиво, которое стыдно подать на стол. Разница между шедевром и катастрофой заключается в одном техническом приеме. Забудьте про интуицию. Работаем по регламенту.

Жареная картошка
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка

Технология хрустящей корочки

Главный враг хруста — лишний крахмал и влага. Если бросить мокрый картофель на сковороду, вы получите эффект варки. Продукт слипается. Техника жарки требует абсолютной сухости. Промыли — высушили полотенцем. Это закон.

"Многие совершают ошибку, накрывая сковороду крышкой в начале. Вы просто создаете паровую баню. Хотите хруст — забудьте про крышку до самого конца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Секрет румяности кроется в добавлении муки на середине процесса. Мука вступает в реакцию с маслом и соком овоща. Создается тончайший панцирь. Это работает так же эффективно, как специфическая техника обжарки в ресторанных блюдах. Никакого лишнего жира. Только четкий расчет.

Метод Результат
Жарка с крышкой Мягкая, вареная текстура
Жарка с мукой (без крышки) Золотистая корочка, форма брусочка

Не забывайте про сопутствующие продукты. Если вы готовите гарнир, подумайте о соусе. Обычный майонез — это скучно. Лучше изучить домашние соусы, которые добавят блюду ресторанного лоска.

"Картофель — продукт капризный. Если пересолить в начале, он пустит сок и превратится в кашу. Соль только в конце или в середине", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Рецепт: Эталонная жарёха

Здесь нет места импровизации. Только жесткий стандарт. Если хотите добавить грибы, помните про правильную подготовку ингредиентов.

Название: Хрустящий картофель "Золотой стандарт"
Время: 30 мин. Порции: 2
Ингредиенты:
  • Картофель — 800 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Мука пшеничная — 20 г (1-2 ст. л.)
  • Соль — 8 г
Пошаговая инструкция:
  1. Режем картофель длинными брусочками. Промываем в холодной воде от лишнего крахмала. Обсушиваем бумажным полотенцем досуха.
  2. Накаляем сковороду с маслом. Выкладываем картофель.
  3. Жарим на среднем огне без крышки. Переворачиваем раз в 5-7 минут.
  4. Когда картофель готов наполовину, солим его. Сверху равномерно рассыпаем муку.
  5. Дожариваем до румяного колера и мягкого центра.
Секрет Шефа: Никогда не мешайте картофель слишком часто. Дайте ему "схватиться" корочкой, иначе вы просто разломаете брусочки.

Для тех, кто ищет разнообразия в закусках, рекомендуем попробовать мясные синнабоны с беконом — это уровень профи.

"В региональной кухне часто используют сало вместо масла. Это дает более глубокий вкус, но технология с мукой работает в обоих случаях", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт Мария Костина.

Если вы привыкли к более сложным белковым блюдам, таким как кубанский шашлык, вы оцените точность температурного режима и в этом рецепте.

Ответы на популярные вопросы о жарке картофеля

Почему картошка становится мягкой?

Либо вы накрыли сковороду крышкой, создав конденсат, либо использовали слишком много картофеля (перегрузили сковороду), из-за чего температура масла упала и продукт начал вариться в собственном соку.

Можно ли заменить муку крахмалом?

Можно, но текстура будет другой — более "стеклянной", как в фастфуде. Мука дает более домашнюю, румяную корочку.

Читайте также

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по питанию Екатерина Смирнова, эксперт по региональной кухне Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты картофель кулинария
Новости Все >
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Сейчас читают
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Птицы
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Еда и рецепты
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Забудьте про SPF 100: как выжить под палящим солнцем, используя секреты советских курортов
Смена пластинки: Брюссель внезапно забыл про Киев на саммите в Армении
Попрощайтесь с хаосом: 5 умных стрижек, которые навсегда усмирят кудри
Главная ошибка при жарке картошки: один секретный ингредиент делает брусочки хрустящими
Ловушка Брюсселя: Британию вынуждают стать спонсором ЕС ради снятия барьеров
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Германия замахнулась на Калининград: немцы хотят вернуть себе роль хозяина в ЕС
Мясо и фрукты — идеальное сочетание: как придать уникальный вкус шашлыку с помощью особых маринадов
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Корпоративный "тайм-аут" и миллионы: что на самом деле делает "АвтоВАЗ", пока его рабочие отдыхают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.