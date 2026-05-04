Прощай, лишний вес: шоколадный десерт из яблок, который тает во рту и готовится всего за 20 минут

Сахар и белая мука отправляются в утиль. На их место приходит жесткая технология: яблочное пюре для влажности и протеин для структуры. Это не просто "полезный десерт", а инженерный расчет, где какао-порошок создает плотный колер, а отсутствие глютена избавляет от тяжести в животе. Брауни схватывается за 20 минут, превращаясь из сырой массы в плотный, влажный квадрат с глянцевым финишем.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновый брауни без сахара

Технология сборки протеинового брауни

Здесь нет места "на глаз". Работаем по граммовкам. Сначала создаем сухую базу: смешиваем овсяную муку, какао и протеин. Добавляем разрыхлитель и щепотку соли — она работает как усилитель вкуса, вытягивая шоколадные ноты на передний план. Вводим яблочное пюре. Оно заменяет жиры и сахар, удерживая влагу внутри структуры.

"Протеин в выпечке ведет себя капризно. Если передержать в духовке, десерт станет похожим на резину. Здесь важен тайминг — вынимаем, как только шпажка вышла сухой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

После перемешивания с молоком масса отправляется в форму 18х18 см. Температура в духовке — строго 180 °C. Время выпекания — 20 минут. Пока основа остывает, готовим глазурь. Какао, молоко и сахарозаменитель прогреваем в микроволновке до загустения. Это создает эффект глянцевого покрытия, который превращает домашнюю выпечку в ресторанный продукт. Если вам нужно что-то еще более быстрое, изучите, как сделать шоколадный десерт в микроволновке за 10 минут.

Правильная нарезка — залог эстетики. Дайте брауни полностью остыть. Режьте острым ножом, чтобы края оставались четкими.

"Использование яблочного пюре — это отличный ход для тех, кто следит за рационом. Оно дает нужную вязкость без лишнего жира", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ингредиенты

Овсяная мука (без глютена) — 60 г.

Какао-порошок — 30 гр (+ 20 гр для глазури).

Протеин — 30 г.

Разрыхлитель — 5 г.

Соль — 1 г.

Яблочное пюре (без сахара) — 200 г.

Молоко или вода — 240 мл (120 на тесто, 120 на глазурь).

Сахарозаменитель — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Разогреть духовку до 180 °C. Подготовить форму 18х18 см.

Смешать сухие компоненты (мука, какао, протеин, соль, разрыхлитель).

Вбить яблочное пюре, перемешать миксером. Влить 120 мл молока.

Выпекать 20 минут. Остудить.

Сварить глазурь из какао, молока и сахарозаменителя в микроволновке. Покрыть десерт.

Чтобы брауни не пересох, не держите его в духовке ни секунды лишнего времени. Он "доходит" до нужной кондиции за счет остаточного тепла уже в форме.

"В таких рецептах критически важно качество какао. Дешевый порошок даст горечь, которую не перебьет никакой сахарозаменитель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о протеиновом брауни

Можно ли заменить овсяную муку на рисовую?

Можно. Рисовая мука сделает текстуру более рассыпчатой, но лишит десерт части клетчатки. Овсяная дает более "ресторанную" плотность.

Какой протеин лучше использовать?

Сывороточный дает лучший подъем, но может пересушить при перепекании. Казеин делает текстуру более кремовой.

Как хранить такой десерт?

В холодильнике в закрытом контейнере до 4 дней. Перед подачей можно слегка подогреть в микроволновке 10 секунд.

