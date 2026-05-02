Мария Костина

Спелые помидоры вместо маринада: как приготовить невероятно сочный шашлык в краснодарском стиле

Раскрытие кулинарного потенциала мяса зачастую требует отхода от классических наборов специй в пользу работы с натуральными кислотами. Приготовление шашлыка с использованием томатов позволяет добиться глубокого вкуса и мягкой текстуры без применения искусственных размягчителей.

Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Секрет маринада от шефа

История этого рецепта уходит корнями в краснодарские традиции, где повар Сурен Абрамян перенял технику маринования у своего деда. Основа метода заключается в том, что томаты выступают не только как вкусовая добавка, но и как активный элемент для расщепления волокон мяса. Вместе с тем, стоит отметить, что качественный шашлык требует правильного выбора исходного продукта, о чем неоднократно упоминают профессионалы, сообщает kubanpress.ru.

"Томатная среда создает своего рода защитный слой, который блокирует выход мясных соков под воздействием высоких температур, обеспечивая при этом глубокое проникновение вкусовых нюансов вглубь волокон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru кулинарный эксперт Дмитрий Козлов.

Технология приготовления

Для создания идеального состава необходимо измельчить спелые плоды, предварительно освободив их от кожицы, и смешать мякоть с измельченным чесноком, кольцами лука, растительным маслом и сахаром для нейтрализации лишней кислоты. Смесь должна покрывать каждый кусок мяса, что гарантирует равномерное воздействие, а для максимального эффекта маринования мясо отправляется в холодильник на срок от 5 до 12 часов. В свою очередь, для тех, кто ищет гарнир к мясу, отлично подойдет квашеная редиска в качестве хрустящего дополнения.

Финальный этап приготовления на углях подразумевает использование равномерного жара без открытого огня, что позволяет сохранить карамелизированную корочку и сочную сердцевину. При поддержании температуры угля мясо приобретает золотисто-красный оттенок, а добавление кориандра или свежей зелени при подаче делает блюдо полноценным гастрономическим опытом.

Ответы на популярные вопросы о шашлыке

Можно ли использовать томатную пасту вместо свежих помидоров?

Да, вполне допустимо, но важно помнить о ее высокой концентрации и кислотности, поэтому количество пасты стоит пропорционально уменьшить и сбалансировать сахаром.

Почему не стоит перебарщивать с луком?

Избыточное количество лукового сока и волокон при длительном мариновании может спровоцировать появление горького привкуса, который испортит естественный мясной аромат.

Как долго можно хранить мясо в томатном маринаде?

Оптимальное время составляет 8-12 часов; дольше суток мясо держать не рекомендуется, так как агрессивная кислота может сделать слишком мягкими даже плотные мышечные волокна.

Горит ли томатный маринад на углях?

В нем содержится сахар и органические кислоты, поэтому важно следить за углями — пламя должно быть исключено, чтобы корочка не превратилась в уголь до того, как внутри пропечется мясо.

Автор Мария Костина
Мария Костина — специалист по региональной кухне России, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
