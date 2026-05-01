Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Быстро, сытно и без лишних хлопот: харчо из курицы становится любимым блюдом семьи

Еда

Грузинская кухня не терпит суеты, но благосклонна к импровизации. Когда на кухонном столе оказываются спелые томаты, мешочек хмели-сунели и свежая птица, рождается не просто обед, а гастрономическое событие. Харчо из курицы — это более легкая, но не менее дерзкая версия кавказской классики, где каждый ингредиент играет свою партию в оркестре вкусов.

Суп харчо с курицей и рисом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under Free for commercial use
Суп харчо с курицей и рисом

Технология наваристого бульона

Для создания ресторанной текстуры супа важно правильно выбрать часть птицы. Куриные голени и бедра содержат достаточное количество соединительной ткани, которая при длительном томлении отдает бульону плотность. В отличие от грудки, ножки не превратятся в сухие волокна и сохранят секрет идеальной сочности даже после повторного разогрева блюда.

"В грузинской традиции бульон для харчо должен быть настолько насыщенным, чтобы он обволакивал небо. Если вы используете курицу вместо говядины, обязательно закладывайте птицу в холодную воду и не забывайте про коренья на этапе варки — это фундамент вкуса", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Овощная база и пассеровка

Многие допускают кулинарные ошибки, которые лишают суп глубины. Пассеровка лука — это не просто обжарка, а процесс карамелизации сахаров. В сочетании с томатной пастой и свежими помидорами эта смесь создает необходимый баланс кислотности. Если вы решите добавить картофель, помните: он не является классическим ингредиентом, но делает блюдо полноценным семейным обедом, по сытности не уступающим домашним оладьям с мясом.

Компонент Функция в супе
Рис (длиннозерный) Создает густоту и структуру
Соус Ткемали Дает характерную фруктовую кислинку
Грецкий орех Добавляет маслянистость и терпкость

"Качество риса определяет прозрачность бульона. Промывайте его до чистой воды, иначе лишний крахмал превратит благородный суп в кашу. Это правило работает для всех сливочных супов с рисом и прозрачных бульонов", — объяснила повар кафе Людмила Кравцова.

Специи и текстура: финальный штрих

Харчо немыслим без грецких орехов и хмели-сунели. Орехи должны быть свежими, без прогорклости, которую часто имеют плоды из масс-маркет десертов. Тщательное измельчение орехового ядра позволяет маслам смешаться с бульоном, создавая ту самую бархатистость. Для любителей более тонких ароматов стоит обратить внимание на качество добавок, ведь даже свежеобжаренный кофе теряет свои свойства при неправильном хранении — то же самое происходит и с молотыми кавказскими специями.

Рецепт: пряный харчо из курицы с орехами

Ингредиенты:

  • Куриные ножки — 1 кг
  • Рис — 110 гр
  • Картофель — 3 шт.
  • Помидоры — 5 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Грецкие орехи — 100 гр
  • Ткемали — 80 гр
  • Томатная паста — 50 гр
  • Специи: хмели-сунели (10 гр), паприка (7 гр), кориандр (3 гр)
  • Зелень (кинза, петрушка) — по 0,5 пучка

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Сварите бульон. Курицу залейте водой, добавьте одну луковицу и морковь (крупными кусками), варите 40-60 минут, снимая пену. Удалите овощи, мясо снимите с костей.

Шаг 2. Заложите основу. В кипящий бульон отправьте кубики картофеля (варить 7 мин) и промытый рис (варить еще 20 мин).

Шаг 3. Сделайте зажарку. Обжарьте вторую луковицу с куриным мясом, добавьте томатную пасту, специи и тертые томаты без кожицы. Потомите 10 минут под крышкой.

Шаг 4. Соберите блюдо. Соедините зажарку с бульоном. Всыпьте измельченные грецкие орехи, добавьте ткемали. Выключите огонь, засыпьте рубленую кинзу и дайте настояться 15 минут.

Рекомендация: для максимального раскрытия аромата разотрите грецкие орехи в ступке вместе с чесноком и щепоткой соли до состояния пасты.

"Если вы любите эксперименты, попробуйте подать к харчо маринованные шампиньоны в качестве закуски. Кислинка грибов отлично дополнит пряный и жирный бульон куриного супа", — посоветовала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о курином харчо

Можно ли заменить ткемали обычным уксусом?

Нежелательно. Ткемали дает фруктовую ноту. Если соуса нет под рукой, используйте гранатовый сок или лимонный сок, но не столовый уксус.

Какой рис лучше подходит для супа?

Используйте длиннозерные сорта. Круглозерный рис содержит больше крахмала и может сделать суп слишком вязким, похожим на кашу.

Нужно ли обжаривать орехи?

Для более интенсивного аромата орехи можно слегка подсушить на сухой сковороде, но важно не пережечь их, чтобы суп не начал горчить.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.