Теплый салат с адыгейским сыром — это манифест текстур и чистого вкуса. Здесь нет мяса, но есть объем, который дают обжаренные овощи и плотный сыр. Реакция Майяра превращает обычный молодой картофель и кабачки в гастрономическое событие. Свежесть базилика и лайма завершают композицию. Это блюдо работает как в горячем, так и в холодном виде, не теряя своей структуры.
Секрет успеха этого блюда — в качестве ингредиентов. Адыгейский сыр должен быть свежим и упругим, а картофель - молодым, чтобы сохранить нежную кожицу при обжарке.
"Важно понимать: адыгейский сыр не плавится так, как сулугуни, он держит форму. Это позволяет ему выступать полноценным контрагентом для горячих овощей в тарелке", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Работа с теплыми салатами требует точности. Если свалить все овощи в одну кучу на сковороду, вы получите рагу, а не салат. Нам нужна карамелизация поверхности при сохранении сочности внутри. Такая техника часто используется, когда готовят маринад для овощей на гриле.
"Картофель в теплых салатах — это база. Он впитывает соки остальных овощей и заправку, превращаясь из гарнира в ключевой элемент композиции", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.
|Ингредиент
|Способ нарезки
|Адыгейский сыр
|Кубик 1.5х1.5 см
|Молодой картофель
|Дольки (деревенский стиль)
|Фенхель
|Тонкие прозрачные слайсы
Не забывайте о зелени. Базилик не терпит ножа — его нужно рвать руками, чтобы эфирные масла раскрылись непосредственно в тарелке. Использование кунжута придает салату восточную нотку и необходимый "хруст", который выделяет мягкость десертов или сырных закусок.
"Использование свежих трав в сочетании с цитрусовым соком — это классический прием профессиональной кухни для балансировки жирных жареных овощей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Можно использовать брынзу или фета, но адыгейский сыр предпочтительнее из-за его нейтрального вкуса и способности не растекаться при контакте с горячими ингредиентами.
Жарьте их на сильном огне небольшими порциями. Овощи должны именно жариться, а не тушиться в собственном соку.
Нет, тонкая кожица при обжарке дает отличную текстуру и золотистый колер.
