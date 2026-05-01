Дмитрий Козлов

Вилка вместо ножа: готовим баранину, которую не нужно резать — она сама распадается на волокна

Клефтико — это не просто еда, а гастрономический манифест терпению. Мясо, которое сдается под легким нажатием вилки, и овощи, превратившиеся в концентрированный нектар. Эта технология пришла из Греции, где время — лишь приправа к основному блюду. Никакой суеты. Только жар печи, герметичность упаковки и качественная баранина.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арсенал ингредиентов: точность до грамма

Баранина требует уважения. Выбирайте лопатку или голени — части, богатые соединительной тканью, которая при длительном томлении дает ту самую шелковую текстуру. Забудьте про "примерно", здесь важна нарезка ингредиентов и баланс специй.

"Главное в работе с тяжелым мясом — это предварительная подготовка. Баранина должна пропитаться ароматами трав минимум двенадцать часов, иначе вы получите просто вареный кусок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиенты

  • 1,5-2 кг бараньей лопатки или голеней.
  • 1 головка + 8 зубчиков чеснока.
  • 2 ч. л. морской соли.
  • 2-3 веточки свежего розмарина.
  • 2 лимона (цедра и сок).
  • 1 ст. л. сушеного орегано.
  • 0,5 ч. л. молотой корицы.
  • 1 ч. л. свежемолотого черного перца.
  • 1 ст. л. натурального меда.
  • 3 ст. л. оливкового масла Extra Virgin.
  • 1 кг картофеля (восковых сортов).
  • 2 болгарских перца.
  • 2-3 средних помидора.
  • 1 красная луковица.
  • 200 мл мясного бульона.
  • 3 лавровых листа.
  • 100 г сыра фета и зелень для подачи.

Технология приготовления: от маринада до корочки

Работа начинается за сутки. Чеснок растираем в пасту с солью, вмешиваем цедру, розмарин и мед. Этот секрет баланса остроты и свежести делает мясо неузнаваемым. Маринуем плотно, в холоде. Перед духовкой извлекаем мясо заранее, чтобы оно достигло комнатной температуры.

Этап Критический фактор
Маринование Минимум 12 часов для ферментации волокон
Запекание Герметичность свертка из фольги и пергамента
Колер Финальные 15 минут при 200°C для хруста

Духовку — на 160°C. В противень стелем фольгу крестом, сверху — пергамент. Это важно: кислота лимона и томатов не должна контактировать с алюминием. Выкладываем базу: картофель, сочный мясной фарш нам здесь не нужен, только цельные куски овощей, пропитанные бульоном.

"Контроль влажности овощей внутри свертка — ключ к успеху. Если перельете бульона, получится суп. Если недольете — картофель будет сырым. Держите пропорцию строго по рецепту", — объяснила в коротком комментарии повар Людмила Кравцова.

Заворачиваем герметично. Пар должен работать внутри, как в скороварке. Спустя 4 часа томления вскрываем "кокон" и даем жару. Карамелизация сахаров из меда и мясных соков создаст ту самую бронзовую корочку.

Секрет идеальной подачи

Мясо вынимаем, но не режем сразу. Дайте ему "отдохнуть" 20 минут под листом фольги. В это время соки распределятся внутри волокон. Подаем прямо на доске или в глубоком блюде, посыпав кубиками холодной феты и свежей зеленью. Контраст горячего томленого мяса и солоноватого сыра — это база греческого стола.

"Для туриста в Греции клефтико — это экзотика, но для семейного ужина это идеальное понятное блюдо. Оно объединяет людей вокруг одного большого противня", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о клефтико

Можно ли заменить баранину на говядину?

Можно, но выбирайте отрубы для долгого тушения (голяшка, шея). Время приготовления увеличится на час.

Зачем добавлять корицу к мясу?

Корица убирает специфический тяжелый запах баранины и подчеркивает сладость запеченных томатов.

Нужно ли чистить молодой картофель?

Нет, достаточно тщательно вымыть щеткой. Кожура удержит форму дольки при долгом запекании.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне Мария Костина, повар Людмила Кравцова, эксперт по туризму Роман Беляков
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
