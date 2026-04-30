Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Конец эры плова: японский метод жарки риса превращает дешевую крупу в элитный деликатес

Японский тяхан — это гастрономическая утилитарность, возведенная в абсолют. Когда классический шашлык или тяжелый плов кажутся слишком монументальными, на сцену выходит техника стир-фрай. Это не просто "рис с овощами", а высокотемпературный танец продуктов на сковороде, где каждая секунда определяет текстуру. Главное правило — сильный огонь и постоянная динамика.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Японский жареный рис

Рецепт классического тяхана с курицей

Тяхан требует дисциплины: все ингредиенты должны быть нарезаны заранее. У вас не будет времени чистить морковь, когда сковорода начнет дымить. Блюдо получается рассыпчатым, с мягким яйцом и сочными овощами, пропитанными глубоким вкусом соевого соуса.

Ингредиенты

  • Отварной рис — 450 гр.
  • Куриное филе — 300 гр.
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1/2 шт.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Растительное масло — 30 мл.
  • Зелёный лук — 20 гр.
  • Соль, черный перец — по вкусу.

"Для идеального тяхана берите рис, который уже успел постоять в холодильнике. Лишняя влага ушла, зерна стали плотными — это гарантия того, что вы получите рассыпчатый гарнир, а не кашу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Пошаговое приготовление 

  • Разогрейте сковороду с маслом до предела. Нарежьте лук, морковь и перец мелкими кубиками. Быстро обжарьте овощи до золотистого цвета.
  • Добавьте сочное куриное филе, нарезанное кусочками 1.5-2 см. Жарьте на максимальном огне, постоянно работая лопаткой.
  • Влейте слегка взбитые яйца прямо в центр сковороды. Сразу начинайте перемешивать, чтобы они распределились по мясу и овощам мелкими хлопьями.
  • Засыпьте рис и влейте соевый соус. Прогревайте 3 минуты, чтобы рис впитал соусы и ароматы. В финале добавьте кулинарные штрихи в виде свежего зеленого лука.

Технология обжарки и работа с ингредиентами

В отличие от того, как готовится куриная грудка для салатов, в тяхане мясо должно быстро "схватиться". Это сохраняет его сочность внутри. Если вы будете томить ингредиенты на медленном огне, овощи дадут сок, и тяхан превратится в банальное рагу.

"Главный секрет тяхана — в балансе соленого и сладкого. Соевый соус дает нужный колер и глубину вкуса. Главное не переборщить с солью, так как соус сам по себе достаточно концентрированный", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Характеристика Значение в тяхане
Температурный режим Максимальный (стир-фрай)
Состояние риса Al dente, подсушенный

Тяхан универсален: он подходит и для быстрого завтрака, и для полноценного ужина. Это блюдо "без лишней возни", которое легко заменяет надоевший гарнир. Если вы привыкли, что говядина на гриле или птица требуют долгого маринования, то здесь время работает на вас.

"В домашнем питании важно иметь рецепты-конструкторы. Тяхан позволяет использовать любые овощи из холодильника, превращая их в сбалансированное блюдо буквально за 15-20 минут", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о японском рисе

Можно ли использовать свежесваренный рис?

Можно, но результат будет хуже. Свежий рис содержит много влаги, из-за чего зерна склеятся. Если используете свежий — промойте его после варки холодной водой и просушите на полотенце.

Какое масло лучше выбрать для обжарки?

Используйте рафинированное растительное масло с высокой точкой дымления. Кунжутное масло можно добавить в самом конце для аромата, но жарить только на нем не рекомендуется — оно быстро горит.

Нужно ли солить мясо отдельно?

Учитывайте, что соевый соус очень соленый. Рекомендуется солить овощи и курицу минимально, окончательно доводя вкус уже после добавления соуса и риса.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин кухня курица советы рецепты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.