Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины

Для создания по-настоящему сочного шашлыка из баранины ключевым фактором является выбор молодого мяса, известного как ягнятина. Такое сырье отличается нежной текстурой и отсутствием специфического тяжелого запаха, что позволяет получить идеальный результат на углях.

Фото: Pravda.Ru by Максим Гришин is licensed under publiс domain Шашлыки на мангале

Идеальные ингредиенты для пикника

Профессиональные повара рекомендуют отдавать предпочтение порционным кускам из корейки, поясничной части, окорока или шеи, нарезая их поперек волокон кубиками среднего размера. Вместе с тем для сохранения мягкости волокон крайне важно избегать избыточного количества уксуса или агрессивных кислот, которые могут пересушить продукт. Особую роль в процессе подготовки играет минеральная вода с газом, способствующая глубокому проникновению специй, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Баранина требует деликатного обращения, поэтому мариновать её лучше от пяти часов до целых суток в прохладном месте. Чтобы мясо таяло во рту, как легендарная Молочная девочка, обязательно добавляйте в маринад достаточное количество лукового сока и немного растительного масла для создания защитной пленки при жарке", — объяснила в беседе с Pravda. Ru домашний повар с профессиональным образованием Елена Викторовна Назарова.

Технология обжарки и правильная подача

Для приготовления килограмма мяса потребуется три-четыре луковицы, сок одного лимона, ложка острой аджики и чабрец, а соль добавлять лучше непосредственно перед жаркой. В свою очередь стоит отметить, что оптимальное время нахождения на углях составляет около 20 минут, при этом кусочки необходимо постоянно переворачивать для образования равномерной румяной корочки. Готовое блюдо традиционно подается на тонком лаваше с обилием свежей кинзы, томатами и гранатовым соусом, что подчеркивает благородный вкус ягнятины.

Ответы на популярные вопросы о шашлыке из баранины

Какая часть баранины самая мягкая для шашлыка?

Наиболее нежным получается шашлык из корейки или вырезки, так как эти мышцы практически не задействованы в движении животного.

Нужно ли удалять жир перед маринованием?

Лишний плотный жир и пленки стоит срезать, однако небольшие прослойки светлого жира лучше оставить для сочности блюда.

Сколько времени нужно жарить шашлык?

На хорошо прогоревших углях без открытого огня процесс занимает от 15 до 20 минут в зависимости от размера кусков.

Чем можно заменить минеральную воду в рецепте?

Вместо минералки можно использовать кефир или измельченные в кашицу томаты, которые также эффективно размягчают мясные волокна.

Читайте также