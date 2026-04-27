Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек

Настоящий деревенский квас — это не газировка из супермаркета. Это живой продукт, рожденный в союзе хмеля, зерна и времени. Отказ от промышленных дрожжей возвращает напитку ту самую резкость и глубокий хлебный аромат, за который предки ценили традиционное русское квасоварение. Технология требует дисциплины: здесь нет места случайным пропорциям или спешке.

Создание хмелевой закваски: фундамент вкуса

Основа напитка — хмелевая закваска. Она заменяет покупные грибки, обеспечивая естественную ферментацию. В отличие от того, как готовится хлеб на закваске, квасная база требует добавления отварного картофеля для стабилизации процесса среды. Сушеные шишки хмеля (50 г) заливаем 3 литрами воды и кипятим 20 минут. После фильтрации и охлаждения до 35 °C вводим 3 ст. л. пшеничной муки, сахар и соль. Масса созревает двое суток в тепле, после чего усиливается крупной размятой картофелиной еще на 24 часа.

"Работа с дикой закваской требует стерильности и выдержки. Хмель — природный антисептик, он не дает развиваться лишней микрофлоре", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Процесс затирания и брожения

Для основного сусла смешиваем ржаную (5 ст. л.) и пшеничную (3 ст. л.) муку в стакане холодной воды, затем вводим смесь в 5 литров кипятка. Этот этап напоминает молочнокислое брожение, где важна точность температурного режима. После растворения сахара и соли добавляем травы: мяту, чабрец и липовый цвет. Только когда сусло остынет, вливаем 4 столовые ложки готовой хмелевой закваски. Сутки в тепле — и напиток готов к розливу. Качество сырья здесь критично, как и при выборе продуктов, когда готовится окрошка по старинному рецепту.

"Традиционные напитки — это всегда история региона. В каждом селе был свой баланс трав, определявший лицо местной кухни", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Характеристика Бездрожжевой метод (Хмель) Дрожжевой метод (Магазинный) Время подготовки 3-4 суток (закваска) 15-30 минут Ароматический профиль Сложный, травяной, хлебный Выраженный спиртовой/дрожжевой Хранение закваски Многократное использование Одноразовое внесение

Правильный розлив требует аккуратности: сливайте 4 литра кваса через марлю, не разбалтывая осадок на дне. Эта "гуща" — ваш капитал для следующей партии. Такой подход гарантирует, что ферментация овощей в холодильнике или созревание напитка пройдут без посторонних привкусов. Готовый продукт должен выстояться в стекле не менее 24 часов в холоде для окончательного формирования газа ("колючести").

"В пекарском деле и квасоварении время — главный ингредиент. Бездрожжевые технологии требуют терпения, но результат оправдан", — объяснил пекарь Иван Терентьев.

Ингредиенты

Хмель сушеный — 50 гр.

Мука пшеничная — 6 ст. л.

Мука ржаная — 5 ст. л.

Сахар — 310 гр.

Соль — 3 ч. л.

Картофель в мундире — 1 шт.

Травы (мята, чабрец, липа) — по 1 ч. л.

Вода — 8 л (суммарно).

Пошаговое приготовление

Сварить хмель в 3 л воды (20 мин), остудить, добавить муку (3 л), сахар (1 л) и соль (1 л). Оставить на 2 дня в тепле.

Добавить в закваску тертый отварной картофель на сутки.

Смешать муку для кваса с холодной водой, влить в 5 л кипятка, добавить сахар, соль и травы.

В остывшее сусло ввести 4 ст. л. закваски, бродить 24 часа.

Разлить по бутылкам, выдержать сутки в холоде.

Секрет Шефа: Для более темного цвета и карамельного послевкусия ржаную муку перед добавлением можно слегка подсушить на сухой сковороде до кофейного оттенка.

Ответы на популярные вопросы о квасе

Можно ли использовать свежий хмель вместо сушеного?

Да, можно, но вес следует увеличить в три раза, так как сушеный хмель более концентрированный по содержанию эфирных масел.

Почему квас получается тягучим?

Обычно это происходит из-за слишком высокой температуры при брожении или нарушения чистоты посуды. Храните закваску только в холодильнике.

Обязательно ли добавлять картофель в закваску?

В данном рецепте картофель служит дополнительным питательным субстратом для диких дрожжей хмеля, обеспечивая стабильность брожения без участия химии.

