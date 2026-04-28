Елена Назарова

Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты

Еда

Забудьте о часовых вахтах у духовки. Торт "Молочная девочка" на сковороде — это кулинарный блицкриг. Реактивная сборка, доступные продукты и нежность, которая заставляет классический наполеон нервно курить в сторонке. Здесь правит бал технология: жидкое тесто на сгущенном молоке превращается в эластичные коржи за считанные минуты. Это не просто десерт, это гастрономический конструктор для тех, кто ценит свое время и требует ресторанного качества на домашней кухне.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молочная девочка за 30 минут

Основа успеха — качественная сгущенка. Никаких растительных жиров, только ГОСТ. Бисквит собирается как конструктор: смешали, обжарили, прослоили. Этот десерт пропитывается феноменально быстро — всего один час в холоде, и структура становится монолитной.

Ингредиенты

  • Сгущенное молоко — 380 гр (1 банка).
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 160 гр.
  • Разрыхлитель — 10 гр.
  • Сливки 33% (холодные) — 500 мл.
  • Сахарная пудра — 4 ст. л. (2 в крем, 2 в глазурь).
  • Кипяток — 2 ч. л.

"Главная ошибка домашних кулинаров — использование теплых сливок. Чтобы получить универсальный крем для всех тортов, посуда и продукт должны быть ледяными", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговое приготовление

Замес

Соедините в деже сгущенку и яйца. Взбейте венчиком до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться текучим, как на оладьи.

Выпекание

Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием. Выливайте по 2-3 ложки теста, разравнивая в тонкий круг. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого колера.

Параметр Значение
Температура жарки Средний огонь
Толщина коржа 2-3 мм

Крем

Взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Не перебейте в масло — вовремя остановите миксер.

Сборка

Щедро промазывайте каждый корж кремом. Не жалейте массу — коржи впитают влагу. Обмажьте бока и верх.

"Для идеальной структуры важно дать тесту постоять 5 минут перед жаркой, чтобы клейковина расслабилась, тогда создать безупречный крем и объединить его с коржами будет проще", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Финальный штрих и пропитка

Декор

Смешайте 2 ложки пудры с кипятком до состояния густой помадки. Нанесите хаотичные нити глазури на торт. Отправьте в холодильник на 60 минут.

Чтобы коржи не прилипали друг к другу после выпекания, перекладывайте их листами пергамента, пока они горячие.

"В домашней кухне критически важна свежесть яиц и жирность сливок. Если берете сливки ниже 33%, десерт 'поплывет'", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить сливки сметаной?

Да, но используйте жирную отвешенную сметану. Вкус станет более кислым, что отлично сбалансирует сладость сгущенки.

Нужно ли смазывать сковороду маслом?

Нет. Качественное антипригарное покрытие справится всухую. Масло даст ненужный фритюрный привкус нежному тесту.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
