Забудьте про покупное слоеное тесто. Настоящая магия случается, когда ледяной жир встречается с теплым дрожжевым каркасом. Это технология "быстрого слоения". Мы не будем тратить часы на раскатку и складывание. Мы просто взломаем систему, используя терку и морозилку. Текстура на выходе — хрустящая броня снаружи и влажное, тягучее кружево внутри. Работаем быстро, четко, по-варварски эффективно.
Для базы нам нужно живое, активное тесто. Это не сухая гречка с кефиром, здесь важна работа дрожжей. Смешиваем жидкости, засыпаем сухие компоненты. Даем массе отдохнуть. Главный аттракцион начинается, когда тесто поднялось. Раскатываем его в тонкое полотно. Берем брусок сливочного масла прямо из морозильной камеры. Натираем его сверху. Масло не должно таять — оно должно ложиться стружкой, разделяя слои теста механически.
"Главная ошибка домашних кулинаров — мягкое масло. Как только оно поплыло, вы получили обычную булку вместо слоеного шедевра. Только ледяной агрегат даст нужный колер и структуру", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.
После того как масло распределено, насыпаем тертый сыр. Сворачиваем плотный рулет. Нарезаем на шайбы — это наши будущие "вертушки". Даем им финальную расстойку. Перед отправкой в пекло смазываем желтком. Это обеспечит глянец, как в двухслойном чизкейке из дорогой кондитерской. Температура в духовке — 190 °С. Никаких "на глаз", используйте термометр.
|Компонент
|Дозировка / Параметр
|Мука пшеничная (в/с)
|750-900 г
|Молоко + Вода (теплое)
|по 200 мл
|Масло сливочное (заморозка)
|100 г
|Сыр полутвердый
|100 г
|Температура выпекания
|190 градусов
В духовке замерзшее масло начинает резко таять, выделяя пар. Этот пар раздвигает слои теста, создавая те самые полости. Если вы используете некачественный нож, вы сожмете эти края, и булочка не раскроется. Помните, что заточка ножей - это не прихоть, а кулинарная необходимость. Тупой инструмент "зажевывает" структуру теста, убивая аэрацию.
"Сыр внутри должен быть с высокой точкой плавления. Если возьмете слишком дешевый продукт, он просто вытечет лужей, не создав нужной тягучести, которую мы ценим в домашней лазанье", — отметила в интервью Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Слойность теста зависит и от качества муки. Низкое содержание клейковины приведет к тому, что булки опадут. Если вы сталкивались с тем, что падает тесто в других рецептах, проверьте температуру на кухне. Никаких сквозняков во время расстойки. Тесто — это живой организм, требующий дисциплины.
"Для идеального золотистого цвета используйте смесь желтка и молока в пропорции 1:1. Это даст профессиональный колер без пригорания", — объяснила Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Время: 90 мин. Порции: 12
Ингредиенты:
Шаги:
Секрет Шефа: Чтобы нижняя часть булочек не подгорела, а масло не вытекло на противень, используйте качественный силиконизированный пергамент или двойной слой обычной бумаги. Это сохранит сочность внутри.
Категорически нет. Маргарин имеет другую температуру плавления и даст неприятный сальный привкус. Технология "ледяного трения" работает только с натуральным животным жиром.
Скорее всего, вы перегрели тесто руками во время сворачивания рулета или использовали масло комнатной температуры. Весь смысл в температурном контрасте.
Поставьте на дно духовки небольшую емкость с горячей водой на первые 10 минут выпекания. Пар поможет подняться тесту, а последующая сухая жара создаст хруст.
