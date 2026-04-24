Хватит портить самую главную вещь на кухне: как не превратить дорогой нож в кусок металла

Инвестиция в профессиональный кухонный нож бессмысленна, если вы не владеете алгоритмом обслуживания режущей кромки. Ошибка в технике заточки превращает премиальную сталь в кусок тупого металла быстрее, чем вы успеете приготовить луковую поджарку.

Фото: Pravda.Ru by Нина Захарова is licensed under publiс domain
Почему качественный инструмент выходит из строя

Главная проблема — непонимание физики процесса. Заточка снимает микрослои металла, формируя новую геометрическую плоскость лезвия. Чрезмерное давление при работе с точилом приводит к деформации металла, а не к его филигранной остроте. Если нож рвет кожицу помидора, значит, вы допустили фатальные ошибки, уничтожив заводскую геометрию.

"Люди часто убивают лезвие, совершая слишком много проходов. Это работает как абразивная шлифовка: чем дольше трите, тем меньше металла остается. Нужна точность, а не усердие", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Типы заточных систем

Выбор девайса определяет долговечность ножа. Для быстрой правки достаточно диетического подхода к металлу — мусата. Для восстановления убитой кромки нужны жесткие абразивы.

Инструмент Применение
Электрические системы Регулярный уход, поддержание угла.
Механические точилки Базовая заточка, фиксированный слот.
Точильные камни Профессиональный контроль геометрии.
Мусат Выравнивание кромки, ежедневная правка.

При выборе оборудования ориентируйтесь на тип стали. Не пытайтесь сразу использовать грубые абразивы там, где хватит легкой финишной доводки — это основа кулинарной гигиены инструмента.

"Если собрались делать запеканку из куриной печени, нож должен лететь сквозь продукт, а не мять его. Тупой нож тратит время повара и портит структуру ингредиентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Технический протокол заточки

Чистота — критический фактор. Любая соринка или частица жира на точильном камне блокирует абразивную способность. Расположите инструмент на жесткой, не скользящей поверхности. Протяните лезвие от пятки к кончику. Минимум три, максимум шесть итераций без рывков.

"Использование дна керамической чашки в качестве камня — старый экспресс-метод, но он требует твердой руки. Никогда не делайте это на весу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной гастрономии Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли хранить ножи в общем ящике?

Это губительно для кромки. Используйте магнитные планки или специальные лотки с прорезями.

Почему нож "рвет" продукт после заточки?

Вероятно, вы применили избыточное давление или использовали слишком грубый абразив на финише.

Как часто нужно точить нож профессионалу?

Зависит от интенсивности работы — от ежедневной правки мусатом до полноценной заточки раз в неделю.

Нужно ли промывать нож после заточки?

Обязательно. Микрочастицы металла, оставшиеся на лезвии, не должны попадать в яблочный мусс или любые другие блюда.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, управляющий рестораном Игорь Сафонов, эксперт по уличной еде Максим Гришин
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
