Инвестиция в профессиональный кухонный нож бессмысленна, если вы не владеете алгоритмом обслуживания режущей кромки. Ошибка в технике заточки превращает премиальную сталь в кусок тупого металла быстрее, чем вы успеете приготовить луковую поджарку.
Главная проблема — непонимание физики процесса. Заточка снимает микрослои металла, формируя новую геометрическую плоскость лезвия. Чрезмерное давление при работе с точилом приводит к деформации металла, а не к его филигранной остроте. Если нож рвет кожицу помидора, значит, вы допустили фатальные ошибки, уничтожив заводскую геометрию.
"Люди часто убивают лезвие, совершая слишком много проходов. Это работает как абразивная шлифовка: чем дольше трите, тем меньше металла остается. Нужна точность, а не усердие", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.
Выбор девайса определяет долговечность ножа. Для быстрой правки достаточно диетического подхода к металлу — мусата. Для восстановления убитой кромки нужны жесткие абразивы.
|Инструмент
|Применение
|Электрические системы
|Регулярный уход, поддержание угла.
|Механические точилки
|Базовая заточка, фиксированный слот.
|Точильные камни
|Профессиональный контроль геометрии.
|Мусат
|Выравнивание кромки, ежедневная правка.
При выборе оборудования ориентируйтесь на тип стали. Не пытайтесь сразу использовать грубые абразивы там, где хватит легкой финишной доводки — это основа кулинарной гигиены инструмента.
"Если собрались делать запеканку из куриной печени, нож должен лететь сквозь продукт, а не мять его. Тупой нож тратит время повара и портит структуру ингредиентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Чистота — критический фактор. Любая соринка или частица жира на точильном камне блокирует абразивную способность. Расположите инструмент на жесткой, не скользящей поверхности. Протяните лезвие от пятки к кончику. Минимум три, максимум шесть итераций без рывков.
"Использование дна керамической чашки в качестве камня — старый экспресс-метод, но он требует твердой руки. Никогда не делайте это на весу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной гастрономии Максим Гришин.
Это губительно для кромки. Используйте магнитные планки или специальные лотки с прорезями.
Вероятно, вы применили избыточное давление или использовали слишком грубый абразив на финише.
Зависит от интенсивности работы — от ежедневной правки мусатом до полноценной заточки раз в неделю.
Обязательно. Микрочастицы металла, оставшиеся на лезвии, не должны попадать в яблочный мусс или любые другие блюда.
Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.