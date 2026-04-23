Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Больше не нужно ждать час: неожиданный способ быстро сделать луковую поджарку идеальной

Еда

Привычные кухонные ритуалы часто скрывают в себе фундаментальные физико-химические процессы. Обычное обжаривание репчатого лука превращается в длительное томление, если не знать, как управлять клеточной структурой продукта. Грамотное использование катализаторов позволяет радикально сократить время подготовки основы для многих блюд, будь то советские котлеты или изысканный гарнир.

Лук
Фото: unsplash.com by Simona Sergi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Химия процесса: зачем луку щелочь

Жарка овощей — это не просто нагрев. Это контролируемая каталитическая реакция. Лук состоит из сложных полисахаридов, защищенных прочными стенками. Для их полноценного разрушения и запуска карамелизации требуются десятки минут. Внедрение гидрокарбоната натрия меняет внутреннее давление среды, молниеносно "разрывая" структуру.

"Добавление щелочи в овощи — это классический прием, который использовали еще советские технологи для ускорения работы общепита. Главное здесь — соблюдать дозировку, иначе продукт приобретет неприятный мыльный привкус", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Результатом становится глубокий, интенсивный колер, недоступный при стандартной термической обработке. Это сравнимо с процессом подготовки основы для домашнего десерта, где текстура решает всё.

Технология применения

Технически процесс выглядит так: после первичного прогрева в жире на сковороду вносится микродоза соды. Это запускает деглазирование собственных соков, заставляя молекулы сахара мгновенно вступать в реакцию с аминокислотами. Не пытайтесь применять этот метод для засолки рыбы — там работают совсем другие физические законы.

"Сода работает как ускоритель реакции. Это особенно полезно при приготовлении быстрых соусов, когда нужно добиться насыщенности за 15 минут, а не за час", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Характеристика Стандартная жарка Жарка с содой
Время карамелизации 30-45 минут 10-12 минут
Текстура Плотная, волокнистая Кремовая, однородная

Используйте метод для приготовления блюд из субпродуктов или сложных рагу, где лук выступает базовым связующим компонентом.

"Профессионалы всегда следят за балансом pH. Сода — инструмент мощный и опасный в неумелых руках. Использовать её стоит только в тех сценариях, где важна глубокая переработка структуры овоща", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы о жарке

Можно ли так жарить красный лук?

Метод применим, но цвет изменится менее предсказуемо из-за антоцианов в составе.

Почему лук горчит после добавления соды?

Избыток соды дает специфический мыльный вкус, который невозможно исправить.

Нужно ли солить лук в процессе?

Соль лучше добавлять в конце, чтобы не вытягивать влагу слишком быстро до начала карамелизации.

Подойдет ли этот метод для пассеровки супов?

Да, это сокращает время приготовления зажарки для борща или щей до считанных минут.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, эксперт по уличной еде Максим Гришин, управляющий рестораном Игорь Сафонов
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.